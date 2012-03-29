Apple tepe yöneticisi Foxconn'un iPhone fabrikasını gezdi

Apple tepe yöneticisi Tim Cook, Çin'e gerçekleştirdiği ticari ilişkileri güçlendirme seferi kapsamında, Foxconn'un 120 bin kişiyi çalıştırdığı yeni iPhone fabrikasını da gezdi. Ülkenin Zhengzhou bölgesinde kurulan fabrika, Ocak ayında New York Times tarafından çalışma koşulları ve çalışan şartları açısından eleştrilmişti. Tim Cook'un tesise yaptığı ziyaret, Apple'ın Amerika ve dışında olması fark etmeksizin işbirliği içerisinde olduğu tesislerdeki çalışan koşullarına verdiği önemi vurgulayan bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında Adil Çalışma Birliği ile anlaşma yapan Apple, bu adım ile kendi adına üretim gerçekleştiren tüm tesislere ani teftiş yapılmasına kabul etmişti. Şubat ayında Apple'ın Çin'deki Foxconn tesisini gezen birlik, çalışanların sınırlarını zorlayan koşulların olmadığını ifade etmiş ve tesisi "birinci sınıf" olarak nitelendirmişti. Apple'ın her bir çalışanına büyük önem verdiğini dile getiren Tim Cook, şirketin bu yöndeki girişimlerine dikkat çeken bir strateji izlemekte. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda, Apple adına üretim yapan Foxconn fabrikalarında işçi intiharları yaşanmış ve gerekçe olarak zorlu çalışma koşulları ile yoğun baskı gösterilmişti.