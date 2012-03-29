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Apple tepe yöneticisi Foxconn'un iPhone fabrikasını gezdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,7b
1
32
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple tepe yöneticisi Tim Cook, Çin'e gerçekleştirdiği ticari ilişkileri güçlendirme seferi kapsamında, Foxconn'un 120 bin kişiyi çalıştırdığı yeni iPhone fabrikasını da gezdi. Ülkenin Zhengzhou bölgesinde kurulan fabrika, Ocak ayında New York Times tarafından çalışma koşulları ve çalışan şartları açısından eleştrilmişti. Tim Cook'un tesise yaptığı ziyaret, Apple'ın Amerika ve dışında olması fark etmeksizin işbirliği içerisinde olduğu tesislerdeki çalışan koşullarına verdiği önemi vurgulayan bir girişim olarak değerlendiriliyor.
Geçtiğimiz Ocak ayında Adil Çalışma Birliği ile anlaşma yapan Apple, bu adım ile kendi adına üretim gerçekleştiren tüm tesislere ani teftiş yapılmasına kabul etmişti. Şubat ayında Apple'ın Çin'deki Foxconn tesisini gezen birlik, çalışanların sınırlarını zorlayan koşulların olmadığını ifade etmiş ve tesisi "birinci sınıf" olarak nitelendirmişti. Apple'ın her bir çalışanına büyük önem verdiğini dile getiren Tim Cook, şirketin bu yöndeki girişimlerine dikkat çeken bir strateji izlemekte. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda, Apple adına üretim yapan Foxconn fabrikalarında işçi intiharları yaşanmış ve gerekçe olarak zorlu çalışma koşulları ile yoğun baskı gösterilmişti.

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Glukhovsky 7 yıl en beğenilen
Geçen ki haberde atıp tutuyordunuz Foxconn'a gitseydi diye.
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yav he he aynen 7 yıl
Umarım Foxconn işçilerinin aylık maaşlarının 214 dolardan 299 dolara çıktıgını biliyorsunuzdur.299 dolardan yiyecek, içecek odada kalım masraflarını çıkarınca geriye tam 72 dolar kalıyor ve bu işçilerin ailelerine para gönderdiğini düşünürsek 0 elde var 0, 0 kalıyor geriye.Bir nevi yaşamak için çalışıyorlar günde onlarca saat.Başka iş deseniz yok çünkü en iyisi bu kaldı ki işten ayrılsanız yerinize 1000 kişi başvuruyor; nüfüs malum.



Bir de şunu düşünelim Foxconn işçisi eğer hergün tamir ettiği Iphone'u kendine satınalmak isterse ne kadar çalışmasi lazım ? Hemen söylüyorum tami tamina 6 AY YEMEDEN İÇMEDEN 6 ay çalışması lazım ki alsın. Ee alsa bile telefon masrafını kim ödeyecek diye sorarım size !



Saygılar

Edit:İmla
Umarım Foxconn işçilerinin aylık maaşlarının 214 dolardan 299 dolara çıktıgını biliyorsunuzdur.299 dolardan yiyecek, içecek odada kalım masraflarını çıkarınca ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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FX4100 7 yıl
göstermelik ziyaret başka bir şey değil
2 Yanıt Yanıtla +5
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Whisper911 7 yıl
Ayrıca bu büyük patron oraya gitmiş de ne olmuş. Sanki oradaki bir işçi çıkıp yo madafaka çok az para veriyorsunuz mu diyecek?. G... yiyen varsa çıkar orada konuşur. Ama arkanda ekmek bekleyen çocukların , ailen varsa orada o adama itaat etmek zorunda kalırsın.
sahte gülüşler , sahte düşler.
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söny 7 yıl
Sanarsın ciftlik geziyor arkadaş bu telefon yapılırken eldivensiz değdinmi telefon sorunmu cıkarıyor veya bone takmadıgında kıl dustugunde falan adamların uretım yeri bile farklı yahu
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Whisper911 7 yıl
herkes bu foxcon a sıkıp sallıyor da. Sanki diğer bütün fabrikalar işçilerine bin dolar maaş + özel sağlık sigortası falan yapıyor tek suçlu foxconn.
İnsanlar kapısında bekliyor çalışmak için. Demek ki diğer yerler hiç farklı değil ki onlarda bu şartlarda bile çalışmak için k... yırtıyorlar.
Bırakın foxconn u tr de bu paralara çinli maden işçileri çalışıyor.
Kapitalist düzen böyle işte arkadaşlar her gün böyle haber olacak şeyler çıkabilir. İşin kötüsü şu sitede haber olan her ürün neredeyse bu sistemin işleyişine hizmet ediyor. Hepimiz i phone 4s çıkınca saldırıyoruz ama işçi haberleri çıkınca aaa ne ayıp ne ayıp...Bu sonuçta hepimizin bir payı var. Yüzyıllardır verilen mücadele de bunun için.
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Lazeran 7 yıl
ergenler + yi basmis
gittide ne oldu
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a.f.y. 7 yıl
insanları daha fazla para kazanma uğruna sömürüyorlar. Kimse bu gerçeği inkar etmesin.
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Rollini 7 yıl
Batuist
Böyle üst düzeyde bir ziyaret gerçekleştirileceği zaman herşey cilalanır parlatırılır kurumda üst düzey alarm verilir. sıradan birgünden çok daha farklı geçer. Herşey göstermelik mertebesine yükseltilir. çalışanların iş yükleri ağır olsa bile ziyaret amacıyla herşey normal gibi gösterilir bu her şirkette böyledir. aksi bir durum olsa bile adamlar bunu applea değil göstermeyi söylerler mi hiç??? geçiniz. arkadaşında dediği gibi basit bir ziyaret teftiş yapmaktan uzak ama kimbilir bu yapılacak ziyaret nedeniyle kaç haftadır işçilerin burunlarından getirmişlerdir. Orada bir çalışan olsam bir kere arkamı döner bir bakarım tim gelmiş ama resme bakarsanız herkes şartlanmış gibi sanki hiçbirşey yokmuş gibi çalışıyor. neden acaba? zaten çalışanların alayı kız.. daha iyi eziliyorlar sanırım...

ondanmı intihar edip bunalıma giriyorlar zavallılar:D kendileri yaptıkları iphone leri kullanmak için 6 ay çalışmaları gerekiyormuş
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kaya727 7 yıl
Samsung, Nokia, blackb. de durumlar nasıl? Yani onların çalışanlarına sağladıkları koşullar daha iyi mi? Ucuz iş gücü sebebiyle Hemen hepsi çinde üretim yapıyordur. (diğer firmaların durumunu gerçekten bilmediğim için soruyorum)

Eğer arkadaşın yaptığı hesap doğruysa 1 ay çalışıpta elinde 72$ gibi bir para kalacaksa gerçekten bu insanlık dışı bir olay.

Özellikle ülkemizde dünya paraya satılan 4S lerin maliyeti ne kadar acaba?

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Batuist 7 yıl Rollini
amex

Batuist

Böyle üst düzeyde bir ziyaret gerçekleştirileceği zaman herşey cilalanır parlatırılır kurumda üst düzey alarm verilir. sıradan birgünden çok daha farklı geçer. Herşey göstermelik mertebesine yükseltilir. çalışanların iş yükleri ağır olsa bile ziyaret amacıyla herşey normal gibi gösterilir bu her şirkette böyledir. aksi bir durum olsa bile adamlar bunu applea değil göstermeyi söylerler mi hiç??? geçiniz. arkadaşında dediği gibi basit bir ziyaret teftiş yapmaktan uzak ama kimbilir bu yapılacak ziyaret nedeniyle kaç haftadır işçilerin burunlarından getirmişlerdir. Orada bir çalışan olsam bir kere arkamı döner bir bakarım tim gelmiş ama resme bakarsanız herkes şartlanmış gibi sanki hiçbirşey yokmuş gibi çalışıyor. neden acaba? zaten çalışanların alayı kız.. daha iyi eziliyorlar sanırım...


ondanmı intihar edip bunalıma giriyorlar zavallılar:D kendileri yaptıkları iphone leri kullanmak için 6 ay çalışmaları gerekiyormuş


yazdığımı iyi okuyup anlamadan cevap verdiğin belli.. ben foxconn tarafında değilim zaten apple tarafıdna değilim. olan işçiye oluyor diyorum... sırf bu ziyaret yüzünden bile işçilerin burunların getirmişlerdir diyorum..
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Nz9 7 yıl
isyankar_emre
Appleın her çalışanına büyük önem verdiğini dile getirmiş Tim Cook, nasıl bir önem bu anlamadım bakış açılarmız farklı galiba!

Bu yorumu hangi engin bilginize dayanarak yaptığınızı açıklar mısınız? Sayın isyankar_emre
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dodomoco 7 yıl Nz9
Nz9

isyankar_emre

Appleın her çalışanına büyük önem verdiğini dile getirmiş Tim Cook, nasıl bir önem bu anlamadım bakış açılarmız farklı galiba!


Bu yorumu hangi engin bilginize dayanarak yaptığınızı açıklar mısınız? Sayın isyankar_emre

ne önemi orda çalışan bir tek garibanın adını biliyorsa benimde adım doruk şahin değil sadece appleı değil bütün firmaları eleştiriyorum ben yanlış anlaşılmasın
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yav he he aynen 7 yıl
Umarım Foxconn işçilerinin aylık maaşlarının 214 dolardan 299 dolara çıktıgını biliyorsunuzdur.299 dolardan yiyecek, içecek odada kalım masraflarını çıkarınca geriye tam 72 dolar kalıyor ve bu işçilerin ailelerine para gönderdiğini düşünürsek 0 elde var 0, 0 kalıyor geriye.Bir nevi yaşamak için çalışıyorlar günde onlarca saat.Başka iş deseniz yok çünkü en iyisi bu kaldı ki işten ayrılsanız yerinize 1000 kişi başvuruyor; nüfüs malum.



Bir de şunu düşünelim Foxconn işçisi eğer hergün tamir ettiği Iphone'u kendine satınalmak isterse ne kadar çalışmasi lazım ? Hemen söylüyorum tami tamina 6 AY YEMEDEN İÇMEDEN 6 ay çalışması lazım ki alsın. Ee alsa bile telefon masrafını kim ödeyecek diye sorarım size !



Saygılar

Edit:İmla
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The Interval 7 yıl
Çin de çalışma koşulları en iyi olan fabrikadır bence.
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aziz77 7 yıl
Bu çin adam olmaz.
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Batuist 7 yıl
Böyle üst düzeyde bir ziyaret gerçekleştirileceği zaman herşey cilalanır parlatırılır kurumda üst düzey alarm verilir. sıradan birgünden çok daha farklı geçer. Herşey göstermelik mertebesine yükseltilir. çalışanların iş yükleri ağır olsa bile ziyaret amacıyla herşey normal gibi gösterilir bu her şirkette böyledir. aksi bir durum olsa bile adamlar bunu apple'a değil göstermeyi söylerler mi hiç??? geçiniz. arkadaşında dediği gibi basit bir ziyaret teftiş yapmaktan uzak ama kimbilir bu yapılacak ziyaret nedeniyle kaç haftadır işçilerin burunlarından getirmişlerdir. Orada bir çalışan olsam bir kere arkamı döner bir bakarım "tim" gelmiş ama resme bakarsanız herkes şartlanmış gibi sanki hiçbirşey yokmuş gibi çalışıyor. neden acaba? zaten çalışanların alayı kız.. daha iyi eziliyorlar sanırım...
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E_Aydin35 7 yıl
Apple'ın her çalışanına büyük önem verdiğini dile getirmiş Tim Cook, nasıl bir önem bu anlamadım bakış açılarmız farklı galiba!
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