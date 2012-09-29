Apple, üçüncü parti geliştiricilerin harita uygulamalarını ön plana çıkarmaya başladı









iOS6 ile birlikte kullanılmaya başlayan yeni haritalar servisinin kullanıcılara yeterli deneyimi sunamaması Apple'ın bu konuda oldukça sert bir şekilde eleştirilmesine neden olmuştu. Harita servisinin yetersiz kalmasından dolayı müşterilerden özür dileyen Tim Cook, konuyla ilgili olarak bir mektup yayınlamış ve haritalar uygulamasının geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, bu süreçte kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları kullanarak bu açığı kapatabileceklerini belirtmişti.





Tim Cook'un üçüncü parti harita uygulamaların üzerinde durmasıyla birlikte Appstore'da da harita uygulamalarını ön plana çıkarmak adına bir adım atıldı. Appstore'un ''Öne Çıkanlar'' sekmesine bakıldığında ''Find maps for your iPhone'' yani, ''iPhone'unuz için haritalar bulun'' başlığı yer almaya başladı. Söz konusu başlığa dokunulduğunda üçüncü parti geliştiricilerin iOS için geliştirmiş olduğu harita uygulamaları kullanıcıları karşılıyor. Bu uygulamalar ülke ve bölgelere göre değişiklik gösterirken Türkiye Appstore'da Karayolları Genel Müdürlüğü, Yandex.Haritalar, Navturk Türkiye ve İGO Primo Turkey gibi harita uygulamaları yer alıyor.





Ek olarak, Google ve Nokia'nın harita servislerini kullanmak isteyen kullanıcılar Safari tarayıcıları üzerinden bu servislere ulaşabilirler.

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewRoom?cc=tr&fcId=566488847&id=25129&l=tr&mt=8