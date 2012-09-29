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Apple, üçüncü parti geliştiricilerin harita uygulamalarını ön plana çıkarmaya başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iOS6 ile birlikte kullanılmaya başlayan yeni haritalar servisinin kullanıcılara yeterli deneyimi sunamaması Apple'ın bu konuda oldukça sert bir şekilde eleştirilmesine neden olmuştu. Harita servisinin yetersiz kalmasından dolayı müşterilerden özür dileyen Tim Cook, konuyla ilgili olarak bir mektup yayınlamış ve haritalar uygulamasının geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, bu süreçte kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları kullanarak bu açığı kapatabileceklerini belirtmişti.

Tim Cook'un üçüncü parti harita uygulamaların üzerinde durmasıyla birlikte Appstore'da da harita uygulamalarını ön plana çıkarmak adına bir adım atıldı. Appstore'un ''Öne Çıkanlar'' sekmesine bakıldığında ''Find maps for your iPhone'' yani, ''iPhone'unuz için haritalar bulun'' başlığı yer almaya başladı. Söz konusu başlığa dokunulduğunda üçüncü parti geliştiricilerin iOS için geliştirmiş olduğu harita uygulamaları kullanıcıları karşılıyor. Bu uygulamalar ülke ve bölgelere göre değişiklik gösterirken Türkiye Appstore'da Karayolları Genel Müdürlüğü, Yandex.Haritalar, Navturk Türkiye ve İGO Primo Turkey gibi harita uygulamaları yer alıyor.

Ek olarak, Google ve Nokia'nın harita servislerini kullanmak isteyen kullanıcılar Safari tarayıcıları üzerinden bu servislere ulaşabilirler. 

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewRoom?cc=tr&fcId=566488847&id=25129&l=tr&mt=8 Yorum Yaz
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bozok_53_45 7 yıl en beğenilen
Ee ne demisler yiyemicegin hamburgerin altına yatmıcan
:D
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#TheNightMare# 7 yıl
yiyemiceğin muzu soymayacaksın
2 Yanıt Yanıtla +11
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ketrp 7 yıl
üşüyoruz google maps reyiz
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1 Avatar
ketrp 7 yıl
üşüyoruz google maps reyiz
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Frievent 7 yıl
Apple, Google map ile birlikte kendi uygulamasınıda entegre edecekti iOS6'ya.. Hem kullanıcıları alıştıracaktı kendi haritasına hemde yavaşda olsa haritasını geliştirecekti. Apple Map olgunlaşınca Google Map'ı çekseydi bu kadar sıkıntıda yaşamazdı tepkide çekmezdi Apple..
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chaluri 7 yıl
Tükürdüğünü yalamamış gibi gözüküp tükürdüğünü yalamış.
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Batuist 7 yıl
Apple'ı hem takdir ediyorum hemde kınıyorum.. milyar dolarlık bir şirketsin.. bir ürün çıkaracaksın hiç olmazsa şunu adam gibi test et ondan sonra sun millete.. takdir ediyorum hiç olmazsa kem küm etmeyip yaptığı haltı kabul etmiş ve en azından alnetif uygulamaları sunmuş.. bunu kabul etmek de bir meziyettir. ama baştan böyle bir hata yapmak daha da kötüdür..
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V4LKyR 7 yıl
Madem minareyi çalmaya karar verdin Apple, kılıfını önceden hazırlayacaktın. ;)
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loqel 7 yıl
kim ne derse desin iphone.
şaka şaka, burda 1500 liraya şahin alıp 500 lira motora verirsin, 500 lira diğerşeyler için harcarsın paşa paşa binersin.
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Saydam 7 yıl
Ülkemizin kültür seviyesi böyle ortamlarda daha çok belli oluyor.
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4Crumby 7 yıl
Simdi gelir biri galaxy s3 hepsini dover der ortalik karisir :D hadi beni got edin nolur yalvaririm :D
Bu arada bisey itiraf ediyim google maps varken de yandex kullaniyodum benim daha cok hosuma gidiyodu bu sayede yandex gelismis olur.
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the_zula 7 yıl
yiyemiycen hıyarı soymacaksın demiş atalarımız.
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ayyan 7 yıl
buralar birazdan karışır.hemen yerimi alayım :D
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bozok_53_45 7 yıl en beğenilen
Ee ne demisler yiyemicegin hamburgerin altına yatmıcan
:D
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