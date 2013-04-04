Apple, uygulama sayfalarına yaş etiketleri eklemeye başladı

Apple, Appstore'daki uygulamaların hedeflenen yaş grubuna ulaşabilmesi için yeni bir adım atarak uygulama sayfalarına küçük yaş sınırı kutucukları yerleştirdi.





Uygulamanın kullanılabilmesi için tavsiye edilen en düşük yaş sınırını gösteren bu kutucuklar sayesinde, ebeveynler artık çocukları için uygulama indirirken daha kolay seçim yapabilecek. Bu yenilik Apple'ın yıl içerisinde Appstore'da gerçekleştirdiği ilk değil. Hatırlayacağınız üzere şirket, geçtiğimiz haftalarda uygulama içi satış özelliği bulunan uygulamaların sayfasına bu durumu bildiren ufak bir uyarı mesajı eklemişti.





Şu an için iOS cihazları üzerindeki Appstore'larda kullanıma sunulan yaş etiketinin yakın bir zamanda diğer platformlardaki uygulama sayfalarında da yerini alması bekleniyor.





http://appleinsider.com/articles/13/04/04/apple-adds-age-rating-tags-to-ios-app-store-descriptions