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Apple, uygulama sayfalarına yaş etiketleri eklemeye başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, uygulama sayfalarına yaş etiketleri eklemeye başladı
Apple, Appstore'daki uygulamaların hedeflenen yaş grubuna ulaşabilmesi için yeni bir adım atarak uygulama sayfalarına küçük yaş sınırı kutucukları yerleştirdi.

Uygulamanın kullanılabilmesi için tavsiye edilen en düşük yaş sınırını gösteren bu kutucuklar sayesinde, ebeveynler artık çocukları için uygulama indirirken daha kolay seçim yapabilecek. Bu yenilik Apple'ın yıl içerisinde Appstore'da gerçekleştirdiği ilk değil. Hatırlayacağınız üzere şirket, geçtiğimiz haftalarda uygulama içi satış özelliği bulunan uygulamaların sayfasına bu durumu bildiren ufak bir uyarı mesajı eklemişti. 

Şu an için iOS cihazları üzerindeki Appstore'larda kullanıma sunulan yaş etiketinin yakın bir zamanda diğer platformlardaki uygulama sayfalarında da yerini alması bekleniyor. 


http://appleinsider.com/articles/13/04/04/apple-adds-age-rating-tags-to-ios-app-store-descriptions Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SANALKAPTAN 6 yıl
Bu forumdaki post kasan 4+ cocuklar için gereksiz olabilir ama bizim gibi çocuğu olan aileler için çok gerekli bir özellik.
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Dorota 6 yıl
burda ters teper baktı 18+ ibaresi var inadına meraktan indirir bizim ufaklıklar
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Zımparasız Pinokyo 6 yıl
Yaş grubuna göre sınırlamada yapabiliyor muyuz?
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Dexstz 6 yıl


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VR_27 6 yıl
Ben de onu sürüm sanmıştım yahu
ama iyi olmuş. Apple kadar müşterisine sağlıklı hizmet vermeyi düşünen kaç firma var acaba ?
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EXios 6 yıl


Hayırlısı.
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