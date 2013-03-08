Apple, uygun fiyatlı iPhone'da Qualcomm Snapdragon çözümünü kullanabilir

Son çeyrekte iPhone 4 ve iPhone 4S'ye olan talebin üst düzey olmasıyla birlikte uygun fiyatlı iPhone için çalışmalarına hız veren Apple, son iddiaya göre, fizibilite çalışmaları kapsamında uygun fiyatlı iPhone'da Qualcomm'un Snapdragon çözümünü kullanma konusunu bir süredir değerlendirmekte.
Bu iddiasını bir adım daha öteye taşıyan China Times'a göre Apple'ın Snapdragon işlemcilerinin üretimi için TSMC ile anlaşmış durumda.
Aslında China Times'ın bugün dillendirdiği bu iddia yeni değil. Normalde 2010 yılından bu yana kendi yongasını tasarlayan Apple'ın düşük fiyatlı iPhone'da maliyet kaleminde iyileştirme sağlayabilmek için Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerine yer vereceğini bu yılın başında Detwiler Fenton isimli bir analist ilk defa dile getirmişti.
Snapdragon işlemcilerinin kullanılmasıyla maliyetin biraz daha minimize etme konusunu ise şöyle açıklayalım. Snapdragon, bir yongada sistem çözümü ve üzerinde Wi-Fi ve Bluetooth ile 3G yongalarına sahio. Dolayısıyla Apple, Snapdragon'ları kullanırsa telefonda ek bir Wi-Fi / Bluetooth ile 3G ya da 4G yongalarına yer vermek zorunda kalmayacak. Bu sayede Apple, tek bir ünite ile telefonun en önemli özelliklerini sağlamış olacak.
Öte yandan ortaya attığı iddiaların gerçekleşmesi konusunda başarılı bir karnesi bulunan KGI Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo ise şimdiye kadar yazdığı raporlarda Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'da kendi tasarımı A6 işlemcisine yer vereceğini belirtmişti ki Apple'ın son dönemdeki yatırımları incelendiğinde Kuo'nun bu iddiası akla daha uygun gelmekte. Fakat yine de uygun fiyatlı iPhone'u görene kadar konuşulan ve çizilenlerin iddia olduğunu unutmamakta fayda var.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
senin gibi seviyesiz biri ancak b...k yemek düşer
anladın kapiş
Bir iPhone 4S ve iPad4 sahibi olarak soruyorum, neyin kafasındasın sen?
Apple ürünü kullanıyorsun diye zengin, elit mi sanıyorsun kendini? Apple ürünlerinin burada pahalı olmasının tek nedeni TL'nin Dolar karşısında değersiz olmasıdır. Gümrük ve distribütör firmanın koyduğu vergi/fiyatlandırmaları söylemeye gerek bile duymuyorum. Senin burada iki ay çalışıp ancak alabileceğin iPhone 5'e ABD'de bir haftalık çalışma ücretini vererek sahip olabilirsin. O yüzden ''ayfon zengin telefonudur hede hödö'' muhabbeti yaparak komik duruma düşmenize gerek yok. Sen zaten iPhone'un pahalı olduğunu düşünüyorsan ve ''Bu telefonu da zenginler alıyor'' mantığındaysan, zaten zengin değilsindir. Ne demek istediğimi anladın mı? Jeton...?
Ah yurdum insanı, ayranın yok içmeye...
evet .. aslında burası ciidi bir site değil öyle genel ile dalga geçme gevezelik yapma yeri..sen nasıl anladın bunu halbuki hiç çaktırmamaya gayret ediyorduk...!!!
:))
Bence ucuz iphone tüketimine çok güzel bir ayna tutacak.
* Apple'ın elitliğin olmayıp işlevinin olduğu bir telefon. ucuz iphone
* Apple'ın elitliğinin olup işlevinin olduğu bir telefon. İphone
Tahminen bu iki ayfonun piyasada olduğu andan itibaren 1. sene ile 2. sene arasındaki satışlar tüketicinin ayfonu ne için aldığını ortaya çıkaracak.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
819 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 5 ve