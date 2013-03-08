Apple, uygun fiyatlı iPhone'da Qualcomm Snapdragon çözümünü kullanabilir

Son çeyrekte iPhone 4 ve iPhone 4S'ye olan talebin üst düzey olmasıyla birlikte uygun fiyatlı iPhone için çalışmalarına hız veren Apple, son iddiaya göre, fizibilite çalışmaları kapsamında uygun fiyatlı iPhone'da Qualcomm'un Snapdragon çözümünü kullanma konusunu bir süredir değerlendirmekte.

Bu iddiasını bir adım daha öteye taşıyan China Times'a göre Apple'ın Snapdragon işlemcilerinin üretimi için TSMC ile anlaşmış durumda.

Aslında China Times'ın bugün dillendirdiği bu iddia yeni değil. Normalde 2010 yılından bu yana kendi yongasını tasarlayan Apple'ın düşük fiyatlı iPhone'da maliyet kaleminde iyileştirme sağlayabilmek için Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerine yer vereceğini bu yılın başında Detwiler Fenton isimli bir analist ilk defa dile getirmişti.

Snapdragon işlemcilerinin kullanılmasıyla maliyetin biraz daha minimize etme konusunu ise şöyle açıklayalım. Snapdragon, bir yongada sistem çözümü ve üzerinde Wi-Fi ve Bluetooth ile 3G yongalarına sahio. Dolayısıyla Apple, Snapdragon'ları kullanırsa telefonda ek bir Wi-Fi / Bluetooth ile 3G ya da 4G yongalarına yer vermek zorunda kalmayacak. Bu sayede Apple, tek bir ünite ile telefonun en önemli özelliklerini sağlamış olacak.

Öte yandan ortaya attığı iddiaların gerçekleşmesi konusunda başarılı bir karnesi bulunan KGI Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo ise şimdiye kadar yazdığı raporlarda Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'da kendi tasarımı A6 işlemcisine yer vereceğini belirtmişti ki Apple'ın son dönemdeki yatırımları incelendiğinde Kuo'nun bu iddiası akla daha uygun gelmekte. Fakat yine de uygun fiyatlı iPhone'u görene kadar konuşulan ve çizilenlerin iddia olduğunu unutmamakta fayda var.