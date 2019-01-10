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Apple ve Qualcomm uzlaşma için görüştü mü görüşmedi mi?

Nisan ayında ABD’de ilk duruşmalarına çıkacak olan Qualcomm ile Apple arasında uzlaşma olup olmadığı konusu arap saçına döndü. Her iki firma da farklı açıklamalar yapıyor.
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iPhone
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Haber Editörü
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Geçmiş yılların Apple ve Samsung arasındaki patent kavgası uzun bir süre konuşulmuş, gündem olmuştu. Şimdi iki firma yeniden ortaklık günlerine geri dönse de Apple’ın bu kez Qualcomm ile başı dertte.

Kim ne dedi?

Teknoloji dünyasının iki önemli ortağı modem kullanımı ve patent lisansları nedeniyle bir yıldan fazla bir süredir kavgalı. Qualcomm Çin ve Almanya’da patent ihlali yapan iPhone modellerinin satışına tedbiren yasak koydurmuştu.

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Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana ise bu kavganın yanında iki firmanın uzlaşıp uzlaşmayacağı konusu da gündemde. Önce Qualcomm patronu Steve Mallenkopf iki firmanın uzlaşma anlamında bazı görüşmeler yaptığını ifade etmişti. Apple kanadından buna bir doğrulama gelmezken bu hafta ise yalanlama geldi.

Apple patronu Tim Cook verdiği bir demeçte geçen Kasım ayından bu yana iki firma arasında herhangi bir uzlaşı görüşmesinin yapılmadığını ifade etti. Cook ayrıca Qualcomm’un patentlerini abartılı fiyatlardan lisansladığını da dile getirdi.

Bu demeç sonrasında ise Qualcomm tarafından bir açıklama geldi. Firma sözcüsü Tim Cook’un yaptıkları açıklamaları yanlış anladığını ve yanlış aktardığını savunuyor. Sözcü ya mahkemede ya da uzlaşı ile bu durumun muhakkak sona ereceğini ifade etti.

Şimdilik kim doğru söylüyor bilemiyoruz ancak bir uzlaşma olmadığı için her iki taraf da Nisan ayında duruşmalara çıkacaklar. Bunun da uzun sürecek bir durum olduğu ifade ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Apple-and-Qualcomms-CEOs-disagree-over-settlement-talks_id112589 Yorum Yaz
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