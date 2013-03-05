Apple, yeni Mac Pro için 2TB'lık SSD geliştiriyor

Apple cephesinden resmi olarak 2013'de güncelleneceği açıklanan Mac Pro'nun yeni nesilde özellikle tasarım anlamında ne gibi yenilikler sunacağı merak konusu. Her ne kadar tasarım konusu netleşmemiş olsa da Mac Pro'nun donanım anlamında Intel'in kurumsal çözümlere yönelik hazırladığı yeni nesil Xeon işlemcilerinden gücünü alacağı neredeyse kesin gibi. Ancak işlemci tarafındaki değişiklikten de önemlisi yeni Mac Pro, depolama konusunda önemli bir yenilik ile birlikte gelecek gibi görünüyor.
Bright Side Of News sitesinin aldığı bilgilere göre Apple, Mac Pro'da kullanılmak üzere bir süredir 3,5" form faktörlük ve 2 TB kapasiteli SSD geliştirme çalışmaları sürdürüyor. Özellikle son dönemde kendi cihazlarında kullandığı yarıiletkenlerin geliştirilmesinde yoğun mesai harcayan Apple, kendi logosunu taşıyacak olan 2TB'lık SSD ile profesyonel kullanıcıların Mac Pro'dan yüksek performans elde etmelerini sağlayacak.
Apple'ın sipariş esaslı konfigürasyonlarda kaç TB'a kadar SSD desteği sunacağıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmazken; Mac Pro'nun mevcut tasarımı korunursa, 4 adet 2TB'lık SSD'leri bir kasa altında konumlandırmanın mümkün olduğunu belirtelim.
Hatırlanacağı gibi AB'nin yayınladığı son standartlara uymadığı için Mac Pro'nun Avrupa ülkelerinde satışı sonlanmış; bu gelişme sonrasında kimi kaynaklar Apple'ın kısa bir süre içerisinde yeni nesil Mac Pro'yu satışa sunacağı iddia edilmişti. Öte yandan Intel'in yeni nesil Xeon yongaları için 2013'ün son döneminin işaret edilmesiyse, yeni Mac Pro'nun ancak 2013 sonu karşımıza çıkabileceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor.
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Malumunuz Her kullanmada SSD´nin ömrü kisaliyor.
DH sayesinde bunu´da ögrendik bende özenmisdim vazgecdim.
alicaklarin dikkatine :)
ssd'nin ömrü hdd'den daha mı kısa oluyor?
normal mac ler için bişey diyemem ancak mac pro için söylediğiniz şey saçma zira xeon işlemcili bir oyun bilgisayarı toplayan adam ahmaktır. kuruştan kar hesabı yapan tasarım şirketleri mac pro kullanıyorsa bir bildikleri vardır diye düşünüyorum.
forum.donanimhaber.com/...
Zaten normal pc alanlar sadace donanım satın alıyorlar. Mesele de orada. Üreticiler utanmasa donanımı mukavvadan bir kutunun içine koyup verecekler. Zaten o yüzden mesela sahibinden.co da 10 yıllık iBook lar jilet gibi çalışır halde satılırken 3 yıllık PC bulmak nerede ise imkansız. Bulduklarında hurda zaten.
aynen. applein retina ekran tasarimini amaerikada gelistirip lg ye fason uretmesi icin veridigini sanan o kadar cok insan varki. applede bu iluzyonu iyi yaratiyor. 2tb ssd gelistiriyormus... gelistiriyor dedigin istedigi standarlari belirledi uzakdogulu ureticilerden teklif aliyor iste.
Arkadaş bilmeden konuşmayın bir zahmet ya hem parmaklarınızı da yormayın. Daha iyi donanımlarla Windows'ta SketchUp açamazken daha kötü donanımla Mac'te native uygulamaların hepsini açıyorum.
Nedir dandik olan mac lerde?
Malzeme kalitesi?
İşçilik?
Ekran?
Yazılım?
Dur tahmin edeyim;
OYUN OYNANMIYOR..
Arkadaşta tahminen birçok kişi gibi düşük donanımsal görülen sisteme fazla para vermekten dolayı diyordur.. Yani 3000TL lik bi Mac donanımını Windowsta gerçektende 1500tl ye 1200tl ye alabilirsin belki.
Ama tabi Mac ayrı bir dünya zaten aradaki farkı o işletim sisteminin optimumluğuna harcıyorsun. Çok kullanma fırsatım olmadı ama kullananları gördüğüm için böyle hızlı çalışan , özellikle grafikerler için bu kadar hızlı çalışan sistem yok malesef.
Hiç tahmin etme, yukarıda bahsettiğin hiçbir özellikte aynı fiyat muadilindeki cihazlardan kaliteli değiller. İsterseniz konuyu tartışalım örneğin macbook 13 ile vaio z'yi tartışalım. Hemde yıl yıl tartışalım.
Yığınla para verdikten sonra oyun oynamayı istemek yanlış mı sence?
Web amaçlı kullanılacaksa 300$'lık netbooklar yeterli zaten.
Özelliği yazılımda dersen o da çok saçma. Linux kullanıp özgürlüğün sınırlarını zorlamak varken ne diye kendi ekosistemi dışına çıkamayan MacOs kullanayım ki?
Ne kadar inkâr etseniz de tek amacı gösteriş...
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