Apple, yeni Mac Pro için 2TB'lık SSD geliştiriyor

Apple cephesinden resmi olarak 2013'de güncelleneceği açıklanan Mac Pro'nun yeni nesilde özellikle tasarım anlamında ne gibi yenilikler sunacağı merak konusu. Her ne kadar tasarım konusu netleşmemiş olsa da Mac Pro'nun donanım anlamında Intel'in kurumsal çözümlere yönelik hazırladığı yeni nesil Xeon işlemcilerinden gücünü alacağı neredeyse kesin gibi. Ancak işlemci tarafındaki değişiklikten de önemlisi yeni Mac Pro, depolama konusunda önemli bir yenilik ile birlikte gelecek gibi görünüyor.

Bright Side Of News sitesinin aldığı bilgilere göre Apple, Mac Pro'da kullanılmak üzere bir süredir 3,5" form faktörlük ve 2 TB kapasiteli SSD geliştirme çalışmaları sürdürüyor. Özellikle son dönemde kendi cihazlarında kullandığı yarıiletkenlerin geliştirilmesinde yoğun mesai harcayan Apple, kendi logosunu taşıyacak olan 2TB'lık SSD ile profesyonel kullanıcıların Mac Pro'dan yüksek performans elde etmelerini sağlayacak.

Apple'ın sipariş esaslı konfigürasyonlarda kaç TB'a kadar SSD desteği sunacağıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmazken; Mac Pro'nun mevcut tasarımı korunursa, 4 adet 2TB'lık SSD'leri bir kasa altında konumlandırmanın mümkün olduğunu belirtelim.

Hatırlanacağı gibi AB'nin yayınladığı son standartlara uymadığı için Mac Pro'nun Avrupa ülkelerinde satışı sonlanmış; bu gelişme sonrasında kimi kaynaklar Apple'ın kısa bir süre içerisinde yeni nesil Mac Pro'yu satışa sunacağı iddia edilmişti. Öte yandan Intel'in yeni nesil Xeon yongaları için 2013'ün son döneminin işaret edilmesiyse, yeni Mac Pro'nun ancak 2013 sonu karşımıza çıkabileceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor.