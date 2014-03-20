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Apple, yeni Mac Pro'da Windows 7 desteğini sonlandırdı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,2b
1
38
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, yeni Mac Pro'da Windows 7 desteğini sonlandırdı
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Apple, birkaç ay önce satışa sunduğu ve tasarımından, sahip olduğu donanıma kadar birçok önemli yeniliği üzerinde barındıran Mac Pro’da Boot Camp ile Windows 7’ye verdiği desteği sonlandırdı.

Apple’ın Boot Camp ile ilgili yardım dökümanında yapılan son revizyona göre 2013 sonu Mac Pro’ya sadece 64-bit Windows 8 yüklenebilecek. Diğer Mac Pro’larda ise herhangi bir değişiklik yok; Windows 8’den Windows XP’ye kadar tüm Windows’lar Boot Camp ile kurulabiliyor.

Apple’ın niçin sadece yeni Mac Pro’da böyle bir değişikliğe gittiği bilinmiyor ancak bu durum, ilerleyen zamanlarda satışa sunulacak yeni Mac’lerin sadece en yeni Windows sürümüne destek vereceğine işaret olabilir.

Bilindiği gibi Apple, Intel işlemcilerine geçiş yaptığı günden bu yana bilgisayarlarına, Boot Camp ile Windows kurulmasına imkan sunuyor.


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Just Smile 5 yıl
Bootcampi kaldiriyolar sandim basta yuh demeye geldim
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dreampowder 5 yıl en beğenilen 1BilimAdamı
Fire_67

Win8

Bana kalırsa tam tersi..

Win8'deki metro ui'yi iptal ettikten ve başlat menusunu tekrar getirdikten sonra win8 performans ve stabilite açısından her türlü win7'yi geçiyor..
Fire_67Win8Bana kalırsa tam tersi..Win8'deki metro ui'yi iptal ...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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Blood Money 5 yıl
Mac Pro alıpta Windows kurmak.
Kulağa denişik geliyor
1 Yanıt Yanıtla +6
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PlusForklift 5 yıl
Mac inde win 7 ninde yeri ayrı...
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bkaakco 5 yıl
Bence 8 daha iyi. Doğru karar.
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Chandler Bing 5 yıl bkaakco
bkaakco

Bence 8 daha iyi. Doğru karar.

doğru karar? bir şeyi limitlemek asla doğru karar olamaz. size veya apple'a mı kaldı en iyi windows'un hangisi olduğunu söyleyip kullanıcıyı o yöne zorla sürüklemek? daha önce daha geniş seçeneklere sahipken şimdi onu kısıtlamak nereye doğru karar?
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Utku 5 yıl
Windows 8 kullanılabilirlik olarak Windows 7'nin gerisinde falan değil. Sadece insanlar alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyor.
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carman1tr 5 yıl Utku
Utku

Windows 8 kullanılabilirlik olarak Windows 7'nin gerisinde falan değil. Sadece insanlar alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyor.

Olay aslında bu.

Windows 8.1 e şans verip biraz öğrenmeye uğraşanlar özellikle Metro arayüzünün sağladığı pratiklikleri kavrar. Örneğin mail uygulaması ile hesap ekleyerek sisteme gömülü gelen bu uygulama sayesinde çok güzel bir şekilde mail kontrolü sağlanabiliyor. Hava durumu, finans, haberler, vs çok kullanışlı olmuş. İnsanların sadece öğrenme aşamasını geçmesi gerekiyor. Sonra Win 7 ye dönüşü düşüneceklerini sanmıyorum.
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Faunus 5 yıl
Ah şu apple ve saçma sapan kaprisleri.
Rahat olun, windows 7 kurmanın yolu bulunur. :)
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Glorfindel1907 5 yıl
bu bilgisayarı alan kişi de işletim sistemini ne kadar takar bilmiyorum
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carman 5 yıl
ewl windows 8 performans olarak 7 nin ilerisinde ancak kullanılabilirlik olarak bence 7nin baya altında kalıyor bunun nedeni ise insanları yıllarır alıştıkları bir sistemden bambaşka bir yola sokmamalrı ben hem mac hem windows kullanan biriyim ve ikisi arasında geçişte bende herhangi bir sorun olmuyor ancak windows 8 de direkman bu ne lan oluyorum en basiti başlat tuşu çokmu gerekli appleda yok başlat tuşu ama adamlar onun yerine alta bar koymuşlar ama windows insanı başlat tuşuna bağımlı hale getirdi allahtan sonradan 8 ede getirdiler tekrardan başlattuşunu
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Blood Money 5 yıl
Mac Pro alıpta Windows kurmak.
Kulağa denişik geliyor
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Götterfunken 5 yıl Blood Money
Blood Money

Mac Pro alıpta Windows kurmak.
Kulağa denişik geliyor


+1 eğer windows istesem pro windows pc mi yok
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multiTYRT 5 yıl
Zaten tespitlerime göre mac'lere Win8 yüklemek daha kolay
ve performans daha çok.
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BekirHan 5 yıl
Bootcamp ile Windows' u direk boot ta mı çalıştırmış oluyoruz yoksa emülasyonla hız kayıbı ile mi başlatmış oluyoruz?
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Zordion 5 yıl BekirHan
BekirHan
Bootcamp ile Windows' u direk boot ta mı çalıştırmış oluyoruz yoksa emülasyonla hız kayıbı ile mi başlatmış oluyoruz?

Bootcamp ile Windows direk sistem uzerinde calisiyor performans kaybi olmadan, sanal makine degil yani.
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Just Smile 5 yıl
Bootcampi kaldiriyolar sandim basta yuh demeye geldim
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