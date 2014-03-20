Apple, yeni Mac Pro'da Windows 7 desteğini sonlandırdı

Apple, birkaç ay önce satışa sunduğu ve tasarımından, sahip olduğu donanıma kadar birçok önemli yeniliği üzerinde barındıran Mac Pro’da Boot Camp ile Windows 7’ye verdiği desteği sonlandırdı.

Apple’ın Boot Camp ile ilgili yardım dökümanında yapılan son revizyona göre 2013 sonu Mac Pro’ya sadece 64-bit Windows 8 yüklenebilecek. Diğer Mac Pro’larda ise herhangi bir değişiklik yok; Windows 8’den Windows XP’ye kadar tüm Windows’lar Boot Camp ile kurulabiliyor.

Apple’ın niçin sadece yeni Mac Pro’da böyle bir değişikliğe gittiği bilinmiyor ancak bu durum, ilerleyen zamanlarda satışa sunulacak yeni Mac’lerin sadece en yeni Windows sürümüne destek vereceğine işaret olabilir.

Bilindiği gibi Apple, Intel işlemcilerine geçiş yaptığı günden bu yana bilgisayarlarına, Boot Camp ile Windows kurulmasına imkan sunuyor.