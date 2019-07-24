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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple yeni bir güncelleme ile eski iOS cihazlardaki GPS sorununu düzeltti

Teknoloji devi Apple, 2012 yılı ve öncesine ait iOS cihazlar için yeni bir güncelleme yayınlayarak, cihazlarda oluşabilecek GPS zaman problemini düzeltti. İşte konunun detayları.
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple eski iPhone ve iPad cihazlar için yeni bir güncelleme başlattı. Yayınlanan bu güncelleme 2012 ve daha önce piyasaya sürülen iOS cihazlarda oluşan GPS problemini ortadan kaldırıyor.

GPS özelliği doğru çalışmayabilir

Apple'ın açıklamasında, güncelleme yapılmayan cihazların GPS konum performansı etkileneceği, sistem tarih ve saatinin yanlış olacağı belirtilmiş. Şirket bu soruna  haftalar arası geçişi 10 bit olarak kaydeden GPS sistemlerinin neden olduğunu belirtmiş durumda. Apple'ın resmi web sitesinden yaptığı açıklama ise şu şekilde:
"2012 ve daha önceki sürümlerde bulunan bazı iPhone ve iPad modelleri, doğru GPS konumunu, doğru tarih ve saati korumak için bir iOS güncellemesi alacak. Bu, 6 Nisan 2019'da diğer üreticilerin GPS özellikli ürünlerini etkilemeye başlayan GPS zaman geçişi sorunundan kaynaklanıyor. Apple cihazlar 3 Kasım 2019 yılına kadar etkilenmeyecek. Ancak bu tarihe kadar güncelleme yapılmayan cihazlar doğru GPS konumu sağlamayabilir.  Doğru tarih ve saate dayanan işlevler (iCloud ile senkronize etmek ve e-posta almak gibi) çalışmayabilir." Eğer sizin de iOS cihazınız 2012 ve öncesinde üretildiyse, bu durumdan etkilenmemek için yazılımını güncellemeyi ihmal etmeyin.

https://support.apple.com/en-ca/HT210239 Yorum Yaz
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travmasurgeon 2 sa. en beğenilen
Sonra vay Apple şöyle vay Apple böyle. Adamların en büyük artısı zaten yazılım desteği. Cihazı satalım sonrası Allah kerim demiyor.
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drjacob 9 dk.
güncelleme konusunda yıllardır Apple'a yanaşan olmadı daha
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mert1907 1 sa.
Yaptıkları çoğu şeyi eleştirebilirim ama güncelleme vermeleri gerçekten takdir edilesi bir durum.
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Mr. Jingles 2 sa.
8 yıllık iPhone 4s güncelleme aldı ne diyelim takdire şayan.
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travmasurgeon 2 sa. en beğenilen
Sonra vay Apple şöyle vay Apple böyle. Adamların en büyük artısı zaten yazılım desteği. Cihazı satalım sonrası Allah kerim demiyor.
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