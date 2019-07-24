Apple yeni bir güncelleme ile eski iOS cihazlardaki GPS sorununu düzeltti

Apple eski iPhone ve iPad cihazlar için yeni bir güncelleme başlattı. Yayınlanan bu güncelleme 2012 ve daha önce piyasaya sürülen iOS cihazlarda oluşan GPS problemini ortadan kaldırıyor.

GPS özelliği doğru çalışmayabilir

Apple'ın açıklamasında, güncelleme yapılmayan cihazların GPS konum performansı etkileneceği, sistem tarih ve saatinin yanlış olacağı belirtilmiş. Şirket bu soruna haftalar arası geçişi 10 bit olarak kaydeden GPS sistemlerinin neden olduğunu belirtmiş durumda. Apple'ın resmi web sitesinden yaptığı açıklama ise şu şekilde:

https://support.apple.com/en-ca/HT210239

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"2012 ve daha önceki sürümlerde bulunan bazı iPhone ve iPad modelleri, doğru GPS konumunu, doğru tarih ve saati korumak için bir iOS güncellemesi alacak. Bu, 6 Nisan 2019'da diğer üreticilerin GPS özellikli ürünlerini etkilemeye başlayan GPS zaman geçişi sorunundan kaynaklanıyor. Apple cihazlar 3 Kasım 2019 yılına kadar etkilenmeyecek. Ancak bu tarihe kadar güncelleme yapılmayan cihazlar doğru GPS konumu sağlamayabilir. Doğru tarih ve saate dayanan işlevler (iCloud ile senkronize etmek ve e-posta almak gibi) çalışmayabilir." Eğer sizin de iOS cihazınız 2012 ve öncesinde üretildiyse, bu durumdan etkilenmemek için yazılımınıihmal etmeyin.