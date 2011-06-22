Apple, yeni nesil Time Capsule'leri satışa sundu

Dün sizinle paylaştığımız haberin üzerinden 24 saat geçmeden Apple, yeni nesil Time Capsule'u duyurdu. Beklendiği gibi yeni nesil Time Capsule, 2 ve 3TB'lık seçenekleri ile daha geniş bir depolama alanı sunuyor.

Güncellenen boyutlarına rağmen geçmiş nesildeki fiyatlarını koruyan Time Capsule'un 2TB'lık modeli 299, 3TB'lık modeli ise 499 dolardan raflardaki yerini aldı.

Airport Extreme cephesinde ise Apple, ürünün sayfasında küçük değişikliklere giderken; dünkü haberimizde yer alan parti numaralı yeni Airport Extreme'leri Apple Store'lardan satışa sunduğu belirtildi.