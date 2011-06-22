Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, yeni nesil Time Capsule'leri satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,2b
1
1
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dün sizinle paylaştığımız haberin üzerinden 24 saat geçmeden Apple, yeni nesil Time Capsule'u duyurdu. Beklendiği gibi yeni nesil Time Capsule, 2 ve 3TB'lık seçenekleri ile daha geniş bir depolama alanı sunuyor.

Güncellenen boyutlarına rağmen geçmiş nesildeki fiyatlarını koruyan Time Capsule'un 2TB'lık modeli 299, 3TB'lık modeli ise 499 dolardan raflardaki yerini aldı.

Airport Extreme cephesinde ise Apple, ürünün sayfasında küçük değişikliklere giderken; dünkü haberimizde yer alan parti numaralı yeni Airport Extreme'leri Apple Store'lardan satışa sunduğu belirtildi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
séquestre 8 yıl
Hayırlı uğurlu olsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Apple'ın Flash stratejisini, mobil uygulamaları ve Türk yazılım sektörünü Fatih İşbecer ile konuştukl Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim