Apple'a Tayvan'da şok ceza: iPhone fiyatlarının tespitinde rol oynuyor

Yakın zamanda ABD'de e-kitap fiyatlarını sabitlediği gerekçesiyle suçlu bulunan Apple'a bir kötü haber de Tayvan'dan geldi.
Tayvan Adil Ticaret Komisyonu'nun yaptığı incelemeler sonucunda Apple'ın ülkedeki operatörler üzerine hukuki olmayan şekilde etki yaparak iPhone fiyatlarını sabitlediği ortaya çıktı. Komisyon, Apple'ın Chunghwa Telecom, Far Eastone Telecommunication, ve Taiwan Mobile arasında yapılan mail yazışmalarında operatörlerin iPhone'u satışa sunmadan önce Apple'ı fiyat konusunda bilgilendirdikleri ve onayını beklediklerinin tespit edildiğinden hareketle; Apple'ın iPhone'un satış fiyatının belirlenmesinde rol oynadığına ve yasalarla sabit olan bu suçtan ötürü Apple'ın 670,000 dolar tazminat ödemesine hükmetti.
Ülkedeki ticaret yasalarına göre üreticilerin, ürünlerini 3.parti satıcılara temin ettikten sonra ürünlerin satış fiyatlarının belirlenmesinde hiçbir şekilde rol oynamasına izin verilmiyor.
Apple'ın bu kararı bir üst mahkemeye taşıyarak temyiz etme hakkı elinde bulunmakla birlikte; eğer temyiz sürecinde kendi haklılığını kanıtlayamaması durumunda tazminatın yaklaşık 1,7 milyon dolara kadar yükselme olasılığı bulunuyor. Apple cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı için nasıl bir yol izleyecekleri şimdilik bilinmiyor.
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en azından insani olarak değerim artar kendimi azıcık mutlu hissederim değil mi
Biraz mantıklı düşünün beyninizi kullanın. Kim aldığı bir ürünü daha düşük bir fiyata satar? Ama 500 Dolar'a dahi aldığı bir ürünü eğer bir sınırlama olmazsa 5000 dolara dahi satar. Sonra bunu alan insanlar oldukça orada o ürünün fiyatı 5000 dolar olur. Aha bizdeki spotçuların 2000 liralın üzerine Ps4 satmaya çalışması gibi. Veya Gold'un önceden iPhone getirip 3-4 bin liraya satması gibi. Apple fiyatlarına o paraya satmayacaksın daha ucuza satacaksın diye müdahale ediyor. Yani şirketler ucuza satmaya kalkarkern Apple pahalıya sat demiyor. Sonuçta Apple'ın cihaz başı kazandığı para standart. Yani ben 700 Dolar'a satarsamda Apple aynı parayı kazanıyor 7000 Dolara satarsamda. Aradaki fazlalık hep benim kendi cebime geliyor. Apple bunun yapılmasını istemiyor engelliyor. Eee tabi benim ülkem kazıklanmayı seviyor,soyulmayı seviyor. O yüzden hep kendileri soyulsun istiyor. Bir ürün alırken vergilerler ve satış yapan yerin karı ile 3-4 katına almayı seviyor. Bıraksan 100 katınada alırlar.
Yoksa adamlardan çıktıktan sonra mal ne kadar pahalı satılırsa perakendecinin karı, ele geçen kar üretici firmayı ilgilendirmez.
"Yakın zamanda ABD'de e-kitap fiyatlarını sabitlediği gerekçesiyle suçlu bulunan Apple'a bir kötü haber de Tayvan'dan geldi.
Tayvan Adil Ticaret Komisyonu'nun yaptığı incelemeler sonucunda Apple'ın ülkedeki operatörler üzerine hukuki olmayan şekilde etki yaparak iPhone fiyatlarını sabitlediği ortaya çıktı. "
benim bildiğim telefon fiyatları zamanla yükselmez, düşer. sabitlemiş yazdığına göre düşmesini engellemişler. daha doğrusu fiyatın kademe kademe düşürülmesine izin vermemişler, ya da süreci yavaşlatmışlar. benim anladığım bu. yanlışım varsa düzeltin.
ekleme: sanırım yanlış anlamışım, fahiş fiyatlardan satılmasına izin vermiyomuş sanırım apple
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