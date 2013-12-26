Apple'a Tayvan'da şok ceza: iPhone fiyatlarının tespitinde rol oynuyor

Yakın zamanda ABD'de e-kitap fiyatlarını sabitlediği gerekçesiyle suçlu bulunan Apple'a bir kötü haber de Tayvan'dan geldi.

Tayvan Adil Ticaret Komisyonu'nun yaptığı incelemeler sonucunda Apple'ın ülkedeki operatörler üzerine hukuki olmayan şekilde etki yaparak iPhone fiyatlarını sabitlediği ortaya çıktı. Komisyon, Apple'ın Chunghwa Telecom, Far Eastone Telecommunication, ve Taiwan Mobile arasında yapılan mail yazışmalarında operatörlerin iPhone'u satışa sunmadan önce Apple'ı fiyat konusunda bilgilendirdikleri ve onayını beklediklerinin tespit edildiğinden hareketle; Apple'ın iPhone'un satış fiyatının belirlenmesinde rol oynadığına ve yasalarla sabit olan bu suçtan ötürü Apple'ın 670,000 dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Ülkedeki ticaret yasalarına göre üreticilerin, ürünlerini 3.parti satıcılara temin ettikten sonra ürünlerin satış fiyatlarının belirlenmesinde hiçbir şekilde rol oynamasına izin verilmiyor.

Apple'ın bu kararı bir üst mahkemeye taşıyarak temyiz etme hakkı elinde bulunmakla birlikte; eğer temyiz sürecinde kendi haklılığını kanıtlayamaması durumunda tazminatın yaklaşık 1,7 milyon dolara kadar yükselme olasılığı bulunuyor. Apple cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı için nasıl bir yol izleyecekleri şimdilik bilinmiyor.