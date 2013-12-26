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Apple'a Tayvan'da şok ceza: iPhone fiyatlarının tespitinde rol oynuyor

5 yıl
1,2b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'a Tayvan'da şok ceza: iPhone fiyatlarının tespitinde rol oynuyor

Yakın zamanda ABD'de e-kitap fiyatlarını sabitlediği gerekçesiyle suçlu bulunan Apple'a bir kötü haber de Tayvan'dan geldi.

Tayvan Adil Ticaret Komisyonu'nun yaptığı incelemeler sonucunda Apple'ın ülkedeki operatörler üzerine hukuki olmayan şekilde etki yaparak iPhone fiyatlarını sabitlediği ortaya çıktı. Komisyon, Apple'ın Chunghwa Telecom, Far Eastone Telecommunication, ve Taiwan Mobile arasında yapılan mail yazışmalarında operatörlerin iPhone'u satışa sunmadan önce Apple'ı fiyat konusunda bilgilendirdikleri ve onayını beklediklerinin tespit edildiğinden hareketle; Apple'ın iPhone'un satış fiyatının belirlenmesinde rol oynadığına ve yasalarla sabit olan bu suçtan ötürü Apple'ın 670,000 dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Ülkedeki ticaret yasalarına göre üreticilerin, ürünlerini 3.parti satıcılara temin ettikten sonra ürünlerin satış fiyatlarının belirlenmesinde hiçbir şekilde rol oynamasına izin verilmiyor.

Apple'ın bu kararı bir üst mahkemeye taşıyarak temyiz etme hakkı elinde bulunmakla birlikte; eğer temyiz sürecinde kendi haklılığını kanıtlayamaması durumunda tazminatın yaklaşık 1,7 milyon dolara kadar yükselme olasılığı bulunuyor. Apple cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı için nasıl bir yol izleyecekleri şimdilik bilinmiyor.


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onur01651 5 yıl en beğenilen
Tayvanın adli sistemi bizden daha adil, bizde apple parayı versin hükümete apple a özel yasa çıkar :P
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cinemaker 5 yıl
Doymak bilmemek. İşte kapitalizm.
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metebyr 5 yıl
tayvan bile halkı için ünlü firmalara ceza keserken bizimkiler nereden açıklık yakalarız da vatandaşı dürteriz diye düşünüyorlar. araştırsak tayvan vatandaşının bile hakkı türk vatandaşından çok korunuyordur muhakkak.
tayvan bile halkı için ünlü firmalara ceza keserken bizimkiler nereden açıklık yakalarız da vatandaşı dürteriz diye düşünüyorlar. araştırsak tayvan vatandaşının...
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Akasha_Ether 5 yıl
türk vatandaşlığından çıkıp tayvan vatandaşlığına geçmek istesem kabul ederler mi acaba...
en azından insani olarak değerim artar kendimi azıcık mutlu hissederim değil mi
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cabriolet1981 5 yıl
Aralarında anlaşmışlar kullanıcıyı yoluyorlar.
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Guaire 5 yıl
Adil rekabetin olduğu yerde fiyatlar artmaz, azalır cinyıs.
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VlknFX 5 yıl
Muratai Ben ironik olsun ve iğneliyici bir yorum yazdım siz onu fark edememişsiniz. Ve düzgün cümlelerle yoruma yorum yapın basitleştirmeyin konuyu
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Vatov 5 yıl
forum cahil kaynıyor. Apple'ın fazla paraya satılmasını zorladığını sanıyorlar. He yavrum he, hatta Apple bir telefonu 5000 dolara satın diyor. Yukarıda doğruyu söyleyen adamı bile eksileyen fandroid ve cahil kesimin olduğu bir forumda bulunmak artık garip gelmiyor. Sonuçta ülkedeki cahil kesim artık internet aleminde ve hep karşımıza çıkıyorlar. Apple'ın şuan ülkemizde hiç bir mağaza ve iş ortağı bulunması 4-5 bin liraya alıyor olurduk bi iPhone'u. Apple'ın oradaki fiyat belirleme olayı o fiyatın üstüne çıkılmaması için.

Biraz mantıklı düşünün beyninizi kullanın. Kim aldığı bir ürünü daha düşük bir fiyata satar? Ama 500 Dolar'a dahi aldığı bir ürünü eğer bir sınırlama olmazsa 5000 dolara dahi satar. Sonra bunu alan insanlar oldukça orada o ürünün fiyatı 5000 dolar olur. Aha bizdeki spotçuların 2000 liralın üzerine Ps4 satmaya çalışması gibi. Veya Gold'un önceden iPhone getirip 3-4 bin liraya satması gibi. Apple fiyatlarına o paraya satmayacaksın daha ucuza satacaksın diye müdahale ediyor. Yani şirketler ucuza satmaya kalkarkern Apple pahalıya sat demiyor. Sonuçta Apple'ın cihaz başı kazandığı para standart. Yani ben 700 Dolar'a satarsamda Apple aynı parayı kazanıyor 7000 Dolara satarsamda. Aradaki fazlalık hep benim kendi cebime geliyor. Apple bunun yapılmasını istemiyor engelliyor. Eee tabi benim ülkem kazıklanmayı seviyor,soyulmayı seviyor. O yüzden hep kendileri soyulsun istiyor. Bir ürün alırken vergilerler ve satış yapan yerin karı ile 3-4 katına almayı seviyor. Bıraksan 100 katınada alırlar.
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Mad 5 yıl
3000 liraları 2014 sonlarına doğru görmeye başlayacağız
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Apple tayvanda tehtid olmaya başladı anlaşılan.
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Umutcan 5 yıl
Yanlız yorumlara bakılırsa haber yanlış algılanmış gibi, adamlar toptan verilen fiyatın 2 katı fiyattan satılmasına karşı karışıyorlar. Yani abartı fiyatlarla alınamayacak seviyede tutulmaması için.
Yoksa adamlardan çıktıktan sonra mal ne kadar pahalı satılırsa perakendecinin karı, ele geçen kar üretici firmayı ilgilendirmez.
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TeamAnimus 5 yıl
Şimdi Apple fiyatların yükselmesinde mi yoksa düşmesinde mi rol oynamış? Bu sorunun cevabına göre tutum almak gerekiyor bence.
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01001101 5 yıl TeamAnimus
TeamAnimus

Şimdi Apple fiyatların yükselmesinde mi yoksa düşmesinde mi rol oynamış? Bu sorunun cevabına göre tutum almak gerekiyor bence.

"Yakın zamanda ABD'de e-kitap fiyatlarını sabitlediği gerekçesiyle suçlu bulunan Apple'a bir kötü haber de Tayvan'dan geldi.

Tayvan Adil Ticaret Komisyonu'nun yaptığı incelemeler sonucunda Apple'ın ülkedeki operatörler üzerine hukuki olmayan şekilde etki yaparak iPhone fiyatlarını sabitlediği ortaya çıktı. "

benim bildiğim telefon fiyatları zamanla yükselmez, düşer. sabitlemiş yazdığına göre düşmesini engellemişler. daha doğrusu fiyatın kademe kademe düşürülmesine izin vermemişler, ya da süreci yavaşlatmışlar. benim anladığım bu. yanlışım varsa düzeltin.

ekleme: sanırım yanlış anlamışım, fahiş fiyatlardan satılmasına izin vermiyomuş sanırım apple
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WB 5 yıl
Kim ne derse desin apple
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metebyr 5 yıl
tayvan bile halkı için ünlü firmalara ceza keserken bizimkiler nereden açıklık yakalarız da vatandaşı dürteriz diye düşünüyorlar. araştırsak tayvan vatandaşının bile hakkı türk vatandaşından çok korunuyordur muhakkak.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
htc den alacağı kadar patent bedeli aldı. htc batana kadar devam eder bu. herkes biliyor amerikan firmalarını.tayvan hükümeti boşa kürek çekiyor. davalarinda hakli olabilirler fakat amerika bunu yemez.
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kpln04 5 yıl
paragöz apple
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