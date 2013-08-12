Apple'a en yakın isim Jim Dalrymple, 10 Eylül iddiasıyla ilgili konuştu

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin önde gelen teknoloji portallarından AllThingsD, Apple'ın yeni nesil iPhone'ları 10 Eylül'de düzenleyeceği etkinlik ile tanıtacağını iddia etmişti. AllThingsD, Apple'a yakın ve bugüne kadar ortaya attığı iddiaların birçoğu doğru çıkmış ender kaynaklardan biri olmasından ötürü 10 Eylül iddiasının geçerli olması çok da olası gözüküyordu. Ancak AllThingsD'den çok daha sağlam, şimdiye kadar söylediği her şey doğru çıkan bir isim var ki, sonunda o da 10 Eylül'deki etkinlik hakkında konuştu: The Loop'un kurucusu, uzun yıllar MacWorld'de editörlük yapmış ve 20 seneyi aşkın süredir Apple hakkındaki yazılarıyla yakından tanıdığımız Jim Dalrymple.

Jim Dalrymple, Apple'a en yakın editör ve bugüne kadar yaptığı hiçbir açıklamada yanılmış değil. Hal böyle olunca Jim Dalrymple'ın 10 Eylül iddiasıyla ilgili söyleyecekleri büyük önem taşımaktaydı ki bu isim, birkaç saat önce kendisine ait The Loop sitesi üzerinden yaptığı tek kelimelik açıklamayla 10 Eylül iddiasıyla ilgili son noktayı koydu: Evet. Apple, 10 Eylül'de düzenleyeceği etkinlik ile yeni nesil iPhone'u lanse edecek.

Sonuç olarak eğer bir aksilikten dolayı son dakikada bir erteleme gelmez ise Apple, 10 Eylül'de düzenleyeceği etkinlik ile iPhone ailesinin 1 senelik yol haritasını bizlerle paylaşacak.