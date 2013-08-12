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Apple'a en yakın isim Jim Dalrymple, 10 Eylül iddiasıyla ilgili konuştu

5 yıl
879
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23
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'a en yakın isim Jim Dalrymple, 10 Eylül iddiasıyla ilgili konuştu

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin önde gelen teknoloji portallarından AllThingsD, Apple'ın yeni nesil iPhone'ları 10 Eylül'de düzenleyeceği etkinlik ile tanıtacağını iddia etmişti. AllThingsD, Apple'a yakın ve bugüne kadar ortaya attığı iddiaların birçoğu doğru çıkmış ender kaynaklardan biri olmasından ötürü 10 Eylül iddiasının geçerli olması çok da olası gözüküyordu. Ancak AllThingsD'den çok daha sağlam, şimdiye kadar söylediği her şey doğru çıkan bir isim var ki, sonunda o da 10 Eylül'deki etkinlik hakkında konuştu: The Loop'un kurucusu, uzun yıllar MacWorld'de editörlük yapmış ve 20 seneyi aşkın süredir Apple hakkındaki yazılarıyla yakından tanıdığımız Jim Dalrymple.

Jim Dalrymple, Apple'a en yakın editör ve bugüne kadar yaptığı hiçbir açıklamada yanılmış değil. Hal böyle olunca Jim Dalrymple'ın 10 Eylül iddiasıyla ilgili söyleyecekleri büyük önem taşımaktaydı ki bu isim, birkaç saat önce kendisine ait The Loop sitesi üzerinden yaptığı tek kelimelik açıklamayla 10 Eylül iddiasıyla ilgili son noktayı koydu: Evet. Apple, 10 Eylül'de düzenleyeceği etkinlik ile yeni nesil iPhone'u lanse edecek.

Sonuç olarak eğer bir aksilikten dolayı son dakikada bir erteleme gelmez ise Apple, 10 Eylül'de düzenleyeceği etkinlik ile iPhone ailesinin 1 senelik yol haritasını bizlerle paylaşacak.

Apple'a en yakın isim Jim Dalrymple, 10 Eylül iddiasıyla ilgili konuştu

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Guest-F8946C419 5 yıl en beğenilen
Bir "Yep" cevabından bu kadar haber üreten bir editöre saygı duyarım.

Teşekkürler :)
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3ngerek 5 yıl
Sadece son paragrafı okuyun !
2 Yanıt Yanıtla +19
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H@B!B 5 yıl
İşveren olsam bu editörün kıymetini bilirim.Adam tek kelimeden nasıl haber çıkarmış.
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LilTunechi 5 yıl
Helal olsun yep

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Mehmet.Akif 5 yıl
Elimdeki İphone 5'in yapamadığı şey yok zaten. Şu an bile çok üstte bir telefon. Yenisine ne gerek var?
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novacaine 5 yıl
Apple'ın Eylül 10'da yeni iPhone tanıtacağını söylemek için editör veya sağlam kaynağa sahip olmaya gerek yok.Şuanda kime sorsan söyler bunu.
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Virtual Reality 5 yıl
Ben, note serisi gibi, üzerinde kalem yuvası ve kalem olan büyük ekranlı bir iphone çıkmadan IOS platformuna geçmeyi düşünmüyorum.
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TurboBoosted 5 yıl Virtual Reality
ilker_xxx
Ben, note serisi gibi, üzerinde kalem yuvası ve kalem olan büyük ekranlı bir iphone çıkmadan IOS platformuna geçmeyi düşünmüyorum.

Bende note2 var ama kalemi hic kullanmadim.
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H@B!B 5 yıl
İşveren olsam bu editörün kıymetini bilirim.Adam tek kelimeden nasıl haber çıkarmış.
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Zuko 5 yıl
"Ancak AllThingsD'den çok daha sağlam, şimdiye kadar söylediği her şey doğru çıkan bir isim var ki..."

Ben buna gülerim işte.
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Muss@ 5 yıl
10 eylülde tanıtılacak dedim dedim inanmadınız bak noldu şimdi
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TurboBoosted 5 yıl
Ekran 6 da buyur. Ya 4.2 yada 4.5 gelir. 5s yine 4inch kalacak.
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brk-bjk 5 yıl
10 Eylül Dünya Çöp Günü falan mı?


Edit:Eksici fanboylar iyi calismis
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dere.beyi 5 yıl
5 inçlik iphone gelsin siz ozaman görün satışları siler atar herkesi ;)
adamlar ne yapsa altına dönüşüyor resmen ve bunu ios'a borçlular

eksileyen liseliler için ;
1 numaralı apple düşmanıyımdır ama yiğidi öldürünce hakkını vermek lazım agalar bu ios mükemmel bir sistem bukadar stabil bir işletim sistemi görmedim çökme lugatını unutun JB cihazlarda bile yok böle birşey ve 25pp vb. sistemler sayesinde androidden daha çok kaliteli ve beleş programlara kavuşabiliyorsunuz
ipod touch 5 kullandıktan sonra ios dan başka bir cihazı kullanamıcamı düşünmüyorum
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multiTYRT 5 yıl
4.7" iPhone gelsin o zaman görün siz piyasayı
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farukclkk 5 yıl
Öss sınav sonucumu böyle beklemedim yeminle:)
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HitmaN_47 5 yıl
bende haberde Iphone ile ilgili bir yenilik bir idiaa var dedim yazilanlarida bosuna okudaum yeminle iyi iyi 10 eylülde lansam var iyi iyi.
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3ngerek 5 yıl
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