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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan 2013 sonu rMBP ve Mac Pro'daki Wi-Fi sorunu için açıklama

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,7b
1
10
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan 2013 sonu rMBP ve Mac Pro'daki Wi-Fi sorunu için açıklama
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Apple, 2013 sonu MacBook Pro ve Mac Pro kullanıcılarının artan AirPlay yansıtması esnasında yaşadıkları Wi-Fi şikayetleri ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Apple’ın konuyla ilgili olarak yardım bölümünden yer alan dökümanda 802 b/g üzerinden AirPlay yansıtması esnasında meydana bağlantı kopması ya da içeriğin tam olarak aktarılmaması sorunun Bluetooth’un kapatılmasıyla çözülebileceği belirtildi.

Apple’ın “AirPlay performansının farkedilir derecede arttırır” dediği Bluetooth’u kapatmak için ekranın sağ üst köşesindeki Bluetooth ikonuna tıklayıp ve “Bluetooth’u Kapat”’ı seçmeniz yeterli.

Diğer yandan sorun sadece Wi-Fi 802.11 b/g’de görüldüğü için, kablosuz bağlantının 802.11n ya da ac üzerinden kurulması halinde sorun çözülecektir.


http://support.apple.com/kb/TS5316 Yorum Yaz
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Xagdas 5 yıl en beğenilen
Bluetooth mouse klavye falan kullanıyorsak "Eeeh uzatmayın be" diyecek sanırım Apple.
O zaman "Yansıtma yapmayın, böylece kopma da yaşanmaz".
Tee Allah'ım yaa, 7-8000 TL (Mac Pro'nun 25bin TL'ye kadar yolu var) ver, adamlar "Üzerinde uğraşıyoruz, lütfen kısa süre sabır" demesinler, "Bluetooth'u kapatın" desinler.
Hadi MBP'yu anladık, MacPro napsın bluetooth mouse klavye olmadan? Bu tarz açıklamalar, müşteri memnuniyetini sarsar, "Lütfen bekleyin çöüzcez" deseler daha yerinde olurdu.
(Haberde MacPro da var diyor, henüz sahip olmadığımdan sorun var mı yok mu, habere göre konuşuyorum.)
Bluetooth mouse klavye falan kullanıyorsak "Eeeh uzatmayın be" diyecek sanırım Apple.O zaman "Yansıtma yapmayın, böylece kopma da yaşanmaz".Tee Allah'ı...
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Zordion 5 yıl
b/g uzerinden zaten saglikli bir yansitma imkansiz, bandwidth yetmiyor. En asagi n lazim.
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OverClocK1ng 5 yıl
"Apple'ın adı son zamanlarda hep sorunlarla anılır oldu."
Bu lafı daha önce DonanımHaber'de bir topicte daha yazmıştım, bir sürü insan eksi vermişti.
Ne kadar Apple seven arkadaşlar eksi veriyor, markayı sevdikleri için yanında olmak istiyorlarsa da , her şey ortada.
Apple kötü malzeme kullanmaz, bunu zaten hepimiz biliyoruz.
Ama sanırım Apple ürünlerini çıkartırken gecikmek istemiyor, bir an evvel piyasaya süreyim diye düşündüğü için de teferruatlıca testlerden geçiremediğinden dolayı bazı sorunlar gözden kaçıyor...
Ama Bluetooth'u kapat denmesi de klasik "Siz telefonu tutmayı bilmiyorsunuz"
veya "Fotoğraf çekerken mor ışık patlaması olmasın istiyorsanız elinizle güneşe siper edin" laflarına benziyor. Bu da dikkatimi çekti yani.
"Sorun için özür dileriz, yazılımsal bir yama ile sorunu gidereceğiz" de diyebilirdi. Ama Apple aynı Apple işte. Müşteri kendisine çok bağlı olduğu için müşteriyi kaybetmeyeyim gibi bir düşünce gütmüyor...
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Xagdas 5 yıl en beğenilen
Bluetooth mouse klavye falan kullanıyorsak "Eeeh uzatmayın be" diyecek sanırım Apple.
O zaman "Yansıtma yapmayın, böylece kopma da yaşanmaz".
Tee Allah'ım yaa, 7-8000 TL (Mac Pro'nun 25bin TL'ye kadar yolu var) ver, adamlar "Üzerinde uğraşıyoruz, lütfen kısa süre sabır" demesinler, "Bluetooth'u kapatın" desinler.
Hadi MBP'yu anladık, MacPro napsın bluetooth mouse klavye olmadan? Bu tarz açıklamalar, müşteri memnuniyetini sarsar, "Lütfen bekleyin çöüzcez" deseler daha yerinde olurdu.
(Haberde MacPro da var diyor, henüz sahip olmadığımdan sorun var mı yok mu, habere göre konuşuyorum.)
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doctor5945 5 yıl
Bendede 15.4 var boyle bır sorunla karsılasmadım bugatti gibi maşallah
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khytr89 5 yıl
Intelin centrino wirelesslerinde bir ton sorun var.. cipsetleri motoroladan alacagina realtekten alsa boyle olmazdi :/
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gokooo 5 yıl
Bluettoh ve wifi aynı çipte oluyor telefonlarda ve tabletlerde demek ki benzer bir yapı tercih edilmiş bu cihazlarda. Bluetooth açıkken wifi performansını da etkileyebilir bunu iPad'de de yaşıyorum ben. Airplay yansıtma için yüksek wifi performansı gerektirdiği için bir zahmet bluetoothu kapatın ya da düzegün n veya ac modem alın
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Götterfunken 5 yıl
2013 Sonu MacBook Pro Retina Haswell 13 inç kullanıyorum,ve hiç airplay sorunu yaşamadım,ama sağlam hdmi kablosu ile tv'ye bağlayamadım...
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a1g0rithm 5 yıl
Zaten Bluetooth Apple için ne zaman gerekli oldu ki!!?
Şeytan icadı sanki Bluetooth.
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dreampowder 5 yıl a1g0rithm
a1g0rithm

Zaten Bluetooth Apple için ne zaman gerekli oldu ki!!?
Şeytan icadı sanki Bluetooth.

ben bütün harici donanımlarımı bluetooth almaya çalışıyorum, zaten mevcut durumda usb portları sayısı az..
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***Respect*** 5 yıl
Bilgisayarı ters tutarsanız tabi wi-fi çekmez
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