Apple'dan 2013 sonu rMBP ve Mac Pro'daki Wi-Fi sorunu için açıklama

Haber Editörü
Apple, 2013 sonu MacBook Pro ve Mac Pro kullanıcılarının artan AirPlay yansıtması esnasında yaşadıkları Wi-Fi şikayetleri ile ilgili olarak açıklama yaptı.
Apple’ın konuyla ilgili olarak yardım bölümünden yer alan dökümanda 802 b/g üzerinden AirPlay yansıtması esnasında meydana bağlantı kopması ya da içeriğin tam olarak aktarılmaması sorunun Bluetooth’un kapatılmasıyla çözülebileceği belirtildi.
Apple’ın “AirPlay performansının farkedilir derecede arttırır” dediği Bluetooth’u kapatmak için ekranın sağ üst köşesindeki Bluetooth ikonuna tıklayıp ve “Bluetooth’u Kapat”’ı seçmeniz yeterli.
Diğer yandan sorun sadece Wi-Fi 802.11 b/g’de görüldüğü için, kablosuz bağlantının 802.11n ya da ac üzerinden kurulması halinde sorun çözülecektir.
http://support.apple.com/kb/TS5316 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O zaman "Yansıtma yapmayın, böylece kopma da yaşanmaz".
Tee Allah'ım yaa, 7-8000 TL (Mac Pro'nun 25bin TL'ye kadar yolu var) ver, adamlar "Üzerinde uğraşıyoruz, lütfen kısa süre sabır" demesinler, "Bluetooth'u kapatın" desinler.
Hadi MBP'yu anladık, MacPro napsın bluetooth mouse klavye olmadan? Bu tarz açıklamalar, müşteri memnuniyetini sarsar, "Lütfen bekleyin çöüzcez" deseler daha yerinde olurdu.
(Haberde MacPro da var diyor, henüz sahip olmadığımdan sorun var mı yok mu, habere göre konuşuyorum.)