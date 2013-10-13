Apple'dan 2014 sürprizleri: MBA'dan daha ince MacBook, Uygun fiyatlı iMac ve 6.nesil iPad

Tim Cook'un geçtiğimiz çeyrek değerlendirmesinde yaptığı "2014 boyunca yep yeni ürünlerimiz yolda" açıklaması, yavaş yavaş somutlaşıyor.Apple'a yakınlığıyla tanınan KGI Securities analistlerinden Ming Chi Kuo, son kaleme aldığı makalesinde Apple'ın 2014'deki yol haritasına dair çok önemli ipuçları verdi.

Apple'ın 22 Ekim'deki Mac ve iPad etkinliğine sayılı günler kala yayınlanan makale içinde birçok önemli açıklamayı barındırıyor. Sözü fazla uzatmadan makalenin öne çıkan kısımlarını mercek altına alalım.

Retina Ekranlı, Ultra İnce, 12 inç MacBook

Uzun yıllar Apple'ın ürün gamında önemli bir sınıfı oluşturan MacBook, 2014'le birlikte yeniden hayat bulacak gibi duruyor. Elbette isimde değişiklik olabilir ancak bu durum bilgisayarın heyecan verici özelliklere sahip olacağı gerçeğini değiştirmiyor.

Kuo'nun iddiasına göre Apple'ın 12 inçlik MacBook üzerinde çalışmasının en temel amacı 11 inçlik MBA'ın taşınabilirliği ile 13 inçlik MBA / MBP'nun üretkenliğini bir araya getirebilmek istemesi. Üretkenlik tarafında gücünü Intel'in işlemcilerinden alacağı belirtilen yeni MacBook, bizleri bu konudan ziyaede taşınabilirliği ve ekranıyla şaşırtacak.

Hali hazırda 13 inç ve 15 inç MBP'larda retina ekrana yer veren Apple, 12 inç MacBook'da da retina ekrana yer verecek. Çözünürlüğü şimdilik belirsizliğini korusa da ekranın piksel yoğunluğu en az 225 ppi mertebelerinde olacak. Taşınabilirlik tarafında ise yeni MacBook, içinde bulunduğumuz döneme inceliğiyle nam salmış MacBook Air'a kıyasla çok daha ince ve taşınabilir. Elimizde şimdilik bilgisayarın inceliği ya da tasarımıyla ilgili somut bir bilgi bulunmamakla birlikte Kuo, 12 inçlik MacBook'un tasarımıyla 2008 yılında MacBook Air'ın dizüstü bilgisayar pazarında yaptığı devrimi tekrarlayacağını ve 2014 yılı itibariyle dizüstü bilgisayar kavramını yeniden tanımlayacağını söyleyerek zihnimizde bu konuyla ilgili bir şeylerin canlandırmayı başarıyor.

Kuo, yeni MacBook'un 2014'ün 2. ya da 3.çeyreği içerisinde satışa sunulmasını bekliyor.

Uygun fiyatlı iMac

Mac'ler sadece ülkemizde değil diğer ülkelerde de diğer bilgisayarlara nazaran pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu pahalılık birçok kullanıcının Mac'ler yerine PC'ye yönelmesine sebep olmuştur şüphesiz ancak 2014'de Apple bu kullanıcılar için bir şeyler yapma hazırlığı içerisinde.

Kuo'nun iddiasına göre Apple, 2012 sonunda tasarım anlamında güncellenen yeni nesil iMac'ler ile istediği satış sayılarına ulaşmayı başaramadı. Bu durumu mercek altına yatıran Apple, iMac'lerin daha geniş kitlelere yayılması amacıyla maliyeti düşürme konusunu masaya getirerek iMac'lerin üretim maliyetlerini düşürmek için çalışmalara başladı.

Kuo, bu çalışmaların ilk meyvesini 2014'de vereceğini düşünüyor. Apple'ın iMac'lerin üretimin maliyetini ne şekilde azaltacağıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor fakat Kuo, uygun fiyatlı iMac'lerin genel iMac satışlarını yıllık bazda %10-20 arasında arttırabileceğini dikkat çekiyor ki bu da Apple'ın iMac'lerle hedeflediği satışlara ulaşması anlamına geliyor.

Analistimiz uygun fiyatlı yeni iMac'in yeni MacBook gibi 2014'ün 2. ya da 3.çeyreği içerisinde satışa sunulmasını bekliyor.

Hali hazırda geçtiğimiz ay donanım güncellemesi alan iMac'ler, ABD'de 1299 dolardan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

iPad 6

Apple'ın iPhone 5s'de kendi ve sektör açısından birçok yeniliği bünyesinde barındıran A7 işlemcisine yer vermesinden sonra teknoloji dünyası, bu işlemcinin özel bir tasarımının güç vereceği 5.nesil iPad'in neler yapabileceğini merak ede dursun, iPad ailesindeki büyük devrim gelecek yılın bu döneminde tanıtılacak olan 6.nesil iPad ile yaşanacak.

6.nesil iPad, Kuo'nun iddiaasına göre, yeni ekranıyla öne çıkacak. 3.nesil iPad'le birlikte 2048x1536 piksel çözünürlüğündeki Retina ekranı iPad'lere getiren Apple, 6.nesilde ise ekranın piksel yoğunluğu %30-40 seviyesinde arttıracak. Mevcut Retina ekranın 264 ppi yoğunluğunda olduğunu düşünürsek, iPad 6'nın ekranı en kötü ihtimalle inç başına 340 piksele ev sahipliği yapacak.

Görsel öğelerde inanılmaz bir keskinlik ve canlılık anlamına gelen bu iyileştirmeyi Silikon dioksit ve amorf silikon teknolojileriyle sağlayacağını belirten Kuo, iPad 6'nın ekran boyutunun ise 9,7 inçte kalacağının altını çizerken; son dönemde gündemi meşgul eden 12-13 inç boyutlarındaki iPad iddialarına ise "taşınabilirlik" unsuru gereği temkinli yaklaşıyor.

iPad Mini tarafında ise Kuo, 2.nesil iPad Mini'nin bu ayın sonunda satışa sunulacağını ve tahmin edildiği gibi 2048x1536 piksellik Retina ekrana sahip olacağını belirtirken; 3.nesil iPad Mini'de de bu ekran yapısının aynen korunacağını düşünüyor.

Yukarıda yazanları okuyacak vaktim yok diyen ziyaretçilerimiz için Kuo'nun iddialarını hızlı bir şekilde dile getirecek olursak:

Yeni Ultra İnce MacBook

Yepyeni bir tasarım. MacBook Air'dan daha ince olacak.

2014'ün 2. ya da 3.çeyreğinde satışa sunulacak

12 inç boyutunda Retina Ekran

MacBook Air gibi dizüstü bilgisayar pazarına yeni bir soluk getirecek

Apple'ın kendi işlemcilerinden değil Intel'in işlemcilerinden güç alacak.

Uygun fiyatlı iMac

Apple'ın hedeflediği iMac satışlarına ulaşmasında önemli rol oynayacak

2014'ün 2. ya da 3.çeyreğinde satışa sunulacak

1299 dolardan başlayan satış fiyatına sahip olan mevcut iMac'lere göre daha ucuz olacak

6.nesil iPad

Apple, 6.nesil iPad'de ekran boyutunda değişikliğe gitmeyecek.

Ekranın piksel yoğunluğu mevcut 264 ppi'dan %30-40 daha fazla olacak

Her ne kadar haberimize konu olmasa da Apple'ın 2014'de iWatch, 8.nesil iPhone ve Apple TV tarafında da çok önemli gelişmelerle karşımıza çıkacağı beklentisini hatırlatmakta fayda var.