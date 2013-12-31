Apple'dan 6.gün hediyesi: Sıla'dan Özel

Haber Editörü
12 Gün Hediye uygulaması kapsamında hediyeler veren Apple'ın 6.gün hediyesi Sıla'dan Özel isimli single'ı oldu
Sony Music Turkey etiketiyle yayınlanan single içerisinde iki adet şarkı; (K)açık Deniz ve Pardon; ile Aslan Gibi şarkısının video klibi yer alıyor.
Takvimler 1 Ocak'ı gösterene kadar ücretsiz olarak indirilebilecek olan single, yarından itibaren Sony Music Turkey'in belirleyeceği satış fiyatından satılacak. Eğer siz de bu ve önümüzdeki 6 gün için de Apple'dan hediye almak istiyorsanız, yapmanız gereken tek 12 Gün Hediye uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan yüklemek:12 Days of Gifts - iTunes
Hatırlatma:
- 1.Gün Hediyesi: Justin Timberlake'den iTunes Festival 2013 EP
- 2.Gün Hediyesi: Rovio Stars'dan Tiny Thief
- 3.Gün Hediyesi: Halftone 2: Comic Book Creator
- 4.Gün Hediyesi: Toca House
- 5.Gün Hediyesi: Kayak PRO
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Yalnız bir sorum olacak bu parça sanırım sadece Türkiye'ye verildi değil mi? Yani tüm dünyaya bunu vermemişlerdir?
E Apple da onu verdi zaten 7.gün olarak
apple kandırmacası