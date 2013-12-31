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Apple'dan 6.gün hediyesi: Sıla'dan Özel

5 yıl
2,9b
1
26
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan 6.gün hediyesi: Sıla'dan Özel

12 Gün Hediye uygulaması kapsamında hediyeler veren Apple'ın 6.gün hediyesi Sıla'dan Özel isimli single'ı oldu

Sony Music Turkey etiketiyle yayınlanan single içerisinde iki adet şarkı; (K)açık Deniz ve Pardon; ile Aslan Gibi şarkısının video klibi yer alıyor.

Takvimler 1 Ocak'ı gösterene kadar ücretsiz olarak indirilebilecek olan single, yarından itibaren Sony Music Turkey'in belirleyeceği satış fiyatından satılacak. Eğer siz de bu ve önümüzdeki 6 gün için de Apple'dan hediye almak istiyorsanız, yapmanız gereken tek 12 Gün Hediye uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan yüklemek:

12 Days of Gifts - iTunes

Hatırlatma:

  • 1.Gün Hediyesi: Justin Timberlake'den iTunes Festival 2013 EP
  • 2.Gün Hediyesi: Rovio Stars'dan Tiny Thief
  • 3.Gün Hediyesi: Halftone 2: Comic Book Creator
  • 4.Gün Hediyesi: Toca House
  • 5.Gün Hediyesi: Kayak PRO

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ulmel 5 yıl
sıla kalp ben
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AlliedSL 5 yıl
Güzel
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discjockeyyy 5 yıl
App zapp haber verdi Rayman Jungle Run ÜCRETSİZ.
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engin9103 5 yıl
Diğer verdikleri gibi çocuk oyunları vereceklerine böyle parçalar versinler işte.

Yalnız bir sorum olacak bu parça sanırım sadece Türkiye'ye verildi değil mi? Yani tüm dünyaya bunu vermemişlerdir?
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ulasates 5 yıl discjockeyyy
discjockeyyy

App zapp haber verdi Rayman Jungle Run ÜCRETSİZ.

E Apple da onu verdi zaten 7.gün olarak
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serif61 5 yıl
biri single in linkini atabilirmi o salak 12 gun uygulamasini yuklemek istemiyom
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Erkka 5 yıl
Appzapp i takip eden bile applein verdiğinden daha guzel bir hediye seçebiliyor. Millet gta beklerken Apple sıla falan veriyor.
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BekirTemel 5 yıl
Bu tamam
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swat882 5 yıl
apple kullancılarının bedava ürünlerle imtihanı

apple kandırmacası
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tanisenes 5 yıl
İste bu yaaa
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-gg- 5 yıl
İçlerinden en iyisi yine
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The Bavarian 5 yıl
Bu güzeldi işte
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poseidon_TR 5 yıl
Saçma sapan uygulamalar verceklerine şarkı versinler daha iyi
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