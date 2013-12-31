Apple'dan 6.gün hediyesi: Sıla'dan Özel

12 Gün Hediye uygulaması kapsamında hediyeler veren Apple'ın 6.gün hediyesi Sıla'dan Özel isimli single'ı oldu

Sony Music Turkey etiketiyle yayınlanan single içerisinde iki adet şarkı; (K)açık Deniz ve Pardon; ile Aslan Gibi şarkısının video klibi yer alıyor.

Takvimler 1 Ocak'ı gösterene kadar ücretsiz olarak indirilebilecek olan single, yarından itibaren Sony Music Turkey'in belirleyeceği satış fiyatından satılacak. Eğer siz de bu ve önümüzdeki 6 gün için de Apple'dan hediye almak istiyorsanız, yapmanız gereken tek 12 Gün Hediye uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan yüklemek:

Hatırlatma:

1.Gün Hediyesi: Justin Timberlake'den iTunes Festival 2013 EP

2.Gün Hediyesi: Rovio Stars'dan Tiny Thief

3.Gün Hediyesi: Halftone 2: Comic Book Creator

4.Gün Hediyesi: Toca House

5.Gün Hediyesi: Kayak PRO