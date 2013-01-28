Apple'dan Apple TV için yazılım güncellemesi

iOS 6.1 ile başta iPhone 5 olmak üzere hali hazırda yazılım desteği alan iOS cihazlarını güncelleyen Apple, yakın zamanda yaklaşık 300 TL'lik satış fiyatıyla ülkemizde teknoloji severlerle buluşan Apple TV'nin iOS temelli işletim sistemini de güncelledi.

Yayınlanan Apple TV OS 5.2 ile Apple TV'nin iTunes Match, iTunes Store, AirPlay, Netflix, iTunes Match özellikleri ile Ethernet bağlantısının performansı ve güvenilirliği arttırılırken; Apple TV aşağıdaki yeni özelliklere kavuşmakta:

Buluttaki iTunes : iCloud üzerinden direk olarak iTunes arşivine ulaşabilme ve içerik oynatabilme

: iCloud üzerinden direk olarak iTunes arşivine ulaşabilme ve içerik oynatabilme Bluetooth Klavye Desteği: Apple'ın kablosuz klavyesi ile Apple TV'yi kontrol edebilme

Apple'ın kablosuz klavyesi ile Apple TV'yi kontrol edebilme Videolar için AirPlay üzerinden Ses aktarımı : Film, TV şovları ya da diğer videoların seslerini Apple TV üzerinden AirPlay uyumlu hoparlörlere aktarabilme

: Film, TV şovları ya da diğer videoların seslerini Apple TV üzerinden AirPlay uyumlu hoparlörlere aktarabilme Sıradaki desteği

Öte yandan yayınlanan bu yazılım güncellemesi Apple'ın sessiz sedasız Apple TV'de de güncelleme yaptığını ortaya çıkartmış durumda. e-lite'ın sitesinde yer alan yazılım güncellemeleri listesinde OS 5,2'nin 2.nesil Apple TV (AppleTV 2,1) ve 3.nesil Apple TV (AppleTV 3,1)'in yanı sıra Apple'ın resmi olarak duyurusunu yapmadığı fakat 3.nesile göre küçük yeniliklere sahip olan AppleTV 3,2 model numaralı cihaz için de yayınlandığı anlaşılıyor.