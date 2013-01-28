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Apple'dan Apple TV için yazılım güncellemesi

6 yıl
1,3b
1
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iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan Apple TV için yazılım güncellemesi
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iOS 6.1 ile başta iPhone 5 olmak üzere hali hazırda yazılım desteği alan iOS cihazlarını güncelleyen Apple, yakın zamanda yaklaşık 300 TL'lik satış fiyatıyla ülkemizde teknoloji severlerle buluşan Apple TV'nin iOS temelli işletim sistemini de güncelledi.

Yayınlanan Apple TV OS 5.2 ile Apple TV'nin iTunes Match, iTunes Store, AirPlay, Netflix, iTunes Match özellikleri ile Ethernet bağlantısının performansı ve güvenilirliği arttırılırken; Apple TV aşağıdaki yeni özelliklere kavuşmakta:

  • Buluttaki iTunes: iCloud üzerinden direk olarak iTunes arşivine ulaşabilme ve içerik oynatabilme
  • Bluetooth Klavye Desteği: Apple'ın kablosuz klavyesi ile Apple TV'yi kontrol edebilme
  • Videolar için AirPlay üzerinden Ses aktarımı: Film, TV şovları ya da diğer videoların seslerini Apple TV üzerinden AirPlay uyumlu hoparlörlere aktarabilme
  • Sıradaki desteği

Öte yandan yayınlanan bu yazılım güncellemesi Apple'ın sessiz sedasız Apple TV'de de güncelleme yaptığını ortaya çıkartmış durumda. e-lite'ın sitesinde yer alan yazılım güncellemeleri listesinde OS 5,2'nin 2.nesil Apple TV (AppleTV 2,1) ve 3.nesil Apple TV (AppleTV 3,1)'in yanı sıra Apple'ın resmi olarak duyurusunu yapmadığı fakat 3.nesile göre küçük yeniliklere sahip olan AppleTV 3,2 model numaralı cihaz için de yayınlandığı anlaşılıyor.

Apple'dan Apple TV için yazılım güncellemesi

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nepasvior 5 yıl
ben de diyorum 300 TL ye nasıl TV oluyor Apple TV dedikleri box mış meğer ben de bildiğin lcd tv çıkardılar zannediyorum, vestel akar bu durumda :)
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evetbenim 6 yıl
bende var kullanıyorum hiç memlun değilim
samsungun androidli tvleri daha iyi
apple milleti sömürüyor
bütün ergenlerin elinde apple tv
starbaskta apple tv yi masaya koymalar fln
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teramit 6 yıl
Apple kendi tv çıkarsın bekliyoruz. Samsung aldı başını gidiyor onlarda androidli tv çıkarsa bakarım ama hep bir yazılım muamması dır gidiyor.
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Yengec1907 6 yıl
orjinal kulananlar için efsane birşey şu apple tv hem çok ucuz hemde kaliteli fanboyluk yapmanın anlamı yok
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Xagdas 6 yıl
"deneyimleyebilirsiniz" ne demek ya... Abuk sabuk çekimli çeklimli kelimeler katmaya başladınız Türkçeye. "deneyebilirsiniz" dense olmuyor mu? Kusura bakmayın ama bana samimiyetsiz ve yapmacık geliyor.
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Apple TV güzeldir. Ama içerikler ücretlidir. "Ben parasını verir seyrederim" diyenler varsa, internetleri de 8mbps ve üstü ise çok tavsiye ederim.
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vitor reis 6 yıl
Tv kavramına bambaşka bir boyut getiren apple güncellemelerle de kullanıcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu boyutta düşündüğümüzde apple şirketinin başarısının tesadüf olmadığını anlamak güç değil
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isimsiz34 6 yıl
en azından uygulama yüklenebilir kıvamda olsaydı
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Shady 6 yıl
@mooderator
Apple TV'nin bir süredir ülkemizde satışı yapılmakta. Apple Premium Reseller'larında Apple TV'yi deneyimleyebilirsiniz.
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mooderator 6 yıl
ne zaman gelecek bu alet türkiye'ye ?
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SystemApps 6 yıl
o nasıl bir başlık öyle sanki biz samsungdan bekliyorduk güncellemeyi


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