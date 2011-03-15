Apple'dan Japonya'daki çalışanlarına tam destek

İnsanlık tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Japonya, bir yandan yaralarını sarmaya çalışırken, diğer taraftan patlamaların olduğu nükleer reaktör için çözüm arayışlarını sürdürüyor. Suların çekilmeye başlamasıyla birlikte bilanço giderek ağırlaşırken, depremin etkileriyle ilgili farklı detaylar da gelmeye başladı. Digg'in kurucusu Kevin Rose, Apple'ın Japonya'daki mağazasında çalışan arkadaşından gelen mesajı paylaştı.
9 büyüklüğündeki depremin ardından televizyonlara erişim kesildiği için yüzlerce kişinin, USTREAM üzerinden bilgi alabilmek, yakınlarıyla Twitter, Facebook ve elektronik posta üzerinden irtibat kurabilmek için Apple mağazasına akın ettiğini belirten yönetici, Android kullanıcılarının da mağazaya geldiğini çünkü Japonya'da neredeyse hiç ücretsiz WiFi noktası bulunmadığını belirtti. Aynı mesajda Apple üst yönetiminin, Facetime ile mağaza yöneticilerine ulaştığını ve endişe etmemeleri gerektiğini, tüm ulaşım, yiyecek, ve barınma masraflarını, evlerine dönemeyecek olanların otel (sadece lüks otellerd eyer bulunabiliyormuş) masraflarının karşılanacağını, çalışanların söylendiği de belirtiliyor.
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Katılıyorum..
Demek ki tehdit olarak görmeye başladılar. Aynen katılıyorum.
Apple Inc, California'da ise 200,000 den fazla...
40.000-60.000 dolar dediğin brüt ücretmidir ?
Kesinti sonrasında çalışanın eline geçen net ücret nedir ?
Teşekkürler.
Ik yuzunden maas desen o zaman 575+prim'di. Magazada teknolojiden anlayan tek elemandim, herkesin soru sormasi satis yapamamak gibi dertlerim vardi. Sonra herkes isi birakti tabi, paraya ihtiyaci olan teknolojinin "T" sinden anlamayan adamlar kaldi. Simdiki halinin bilmiyorum tabi...
"mustafa telefon dolabinin anahtari nerde , mustafa : hakanda .. cocuk hakanin yanina gider anahtari almak icin bu arada anahtar aslinda mustafadadir , mustafa gider musteriye telefonu satar yasanmis ... arkadasim tarafindan yasanmis olaydir isimler uydurmadir )
Sende haklısın öbür yorum yapan arkilerde haklı...
Dedikodu olmasına rağmen duyduklarım.. İYİ ELEMANLARINI KRAL GİBİ YAŞATIYORLAR..
Bildiğiniz KRAL GİBİ.... Çocuklarının en küçük ihtiyaçlarını, okul yönlendirmelerini, aklınıza gelmeyecek HERŞEYİ vs vs vs....
Ne yapın edin, hedefinizde APPLE da çalışmak olsun.. Tabii bunun için çok okumak çalışmak yeterli..