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Apple'dan Japonya'daki çalışanlarına tam destek

8 yıl
11,9b
1
23
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İnsanlık tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Japonya, bir yandan yaralarını sarmaya çalışırken, diğer taraftan patlamaların olduğu nükleer reaktör için çözüm arayışlarını sürdürüyor. Suların çekilmeye başlamasıyla birlikte bilanço giderek ağırlaşırken, depremin etkileriyle ilgili farklı detaylar da gelmeye başladı. Digg'in kurucusu Kevin Rose, Apple'ın Japonya'daki mağazasında çalışan arkadaşından gelen mesajı paylaştı.

9 büyüklüğündeki depremin ardından televizyonlara erişim kesildiği için yüzlerce kişinin, USTREAM üzerinden bilgi alabilmek, yakınlarıyla Twitter, Facebook ve elektronik posta üzerinden irtibat kurabilmek için Apple mağazasına akın ettiğini belirten yönetici, Android kullanıcılarının da mağazaya geldiğini çünkü Japonya'da neredeyse hiç ücretsiz WiFi noktası bulunmadığını belirtti. Aynı mesajda Apple üst yönetiminin, Facetime ile mağaza yöneticilerine ulaştığını ve endişe etmemeleri gerektiğini, tüm ulaşım, yiyecek, ve barınma masraflarını, evlerine dönemeyecek olanların otel (sadece lüks otellerd eyer bulunabiliyormuş) masraflarının karşılanacağını, çalışanların söylendiği de belirtiliyor.


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1 9 0 7 8 yıl
Apple i herzaman destekliyorum , hiçbir zamanda yanıltmadı beni.
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furkant1 8 yıl
@damn2u Şöyle bir haberden bile Android'e gönderme yapmaya çalışan bir firmaya ne desek boş, git gide gözden düşmeye başladı Apple.
Katılıyorum..
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Faux Carnival 8 yıl

furkant1

@damn2u Şöyle bir haberden bile Android"e gönderme yapmaya çalışan bir firmaya ne desek boş, git gide gözden düşmeye başladı Apple.

Katılıyorum..

Demek ki tehdit olarak görmeye başladılar. Aynen katılıyorum.
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badboy28 8 yıl
Hakikaten yazıda araya Android'i de sıkıştırmışlar. Ne alakaysa.
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semidos 8 yıl
adamlar king
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damn2u 8 yıl
Şöyle bir haberden bile Android'e gönderme yapmaya çalışan bir firmaya ne desek boş, git gide gözden düşmeye başladı Apple.
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Centauri 8 yıl
Apple Store calisanlarina odenen ortalama yillik ucret 40,000-60,000 dolar arasi
Apple Inc, California'da ise 200,000 den fazla...
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gizmoo 8 yıl
Centauri,
40.000-60.000 dolar dediğin brüt ücretmidir ?
Kesinti sonrasında çalışanın eline geçen net ücret nedir ?
Teşekkürler.

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gamefry 8 yıl
Ahhh teknosa dedinde kardes yarama bastin :) zamaninda Turkiyede ogrenciyken calistik, kar mi oldu? Alakasi yok zarardan baska bisey olmadi. AVM'nin 10'da acilmasina ragmen, mal tasittirmak icin saat 8de dukkanda olurduk, sonra onlari say bi guzel depoya yerlestir, magazayi duzenle, kapandikdan sonra 1 saat daha ekstra kal yerleri sil, copleri at, eksik etiketleri bas. Sonrada urun fiyatinin degistigini mudure mail atsinlar, mudurde sana haber vermesin aradaki farki sen ode. Bu yuzden tam 350 lira gibi bi para odemistim bi bilgisayar satisindaki yanlis
Ik yuzunden maas desen o zaman 575+prim'di. Magazada teknolojiden anlayan tek elemandim, herkesin soru sormasi satis yapamamak gibi dertlerim vardi. Sonra herkes isi birakti tabi, paraya ihtiyaci olan teknolojinin "T" sinden anlamayan adamlar kaldi. Simdiki halinin bilmiyorum tabi...
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Rainbow6 8 yıl
Birde teknosa ya bakin adama 600 lira falan para verir (gerci en son maaslarini bilmiyorum) satis elemanlarina tum gelen malzemeleri tasittirir birde bunu is saatlerin disinda yaptirip fazla mesai ucreti odemez kendilerini bizim calisma saatlerimiz esnektir gibi elemanlarini avutur isine geliyosa muhabbeti ceker .. yurt disinda da bazi firmalarin calisma saatleri esnektir ama anlasilan bu firma olayi yanlis anlamis yurtdisindaki firmalar esnettikleri saatleri elemanlarina oderler az maas verdikleri yetmiyomus gibi bide bi ton kota koyarlar pirim icin ve calismaya devam etmek icin ... boylelikle musterileri ve kendi is arkadaslarini kandiran bir calisan toplulugu olusur ( mesela ornek vereyim
"mustafa telefon dolabinin anahtari nerde , mustafa : hakanda .. cocuk hakanin yanina gider anahtari almak icin bu arada anahtar aslinda mustafadadir , mustafa gider musteriye telefonu satar yasanmis ... arkadasim tarafindan yasanmis olaydir isimler uydurmadir )
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emregök 8 yıl
facetime ile ulaştık, pili cok gittiği icin baya sevindik uzun konuştuk özlemişim,cekim kuvveti azalmadı antene fazla özen göstermesemde kaliteliymiş ; )
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aydogdu1453 8 yıl
Ne yani helal elmamı deyim şimdi.Tabii yapacaklar onların görevi o.Apple çalışanlarına sahip çık.
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HackAv 8 yıl

aydogdu1453

Ne yani helal elmamı deyim şimdi.Tabii yapacaklar onların görevi o.Apple çalışanlarına sahip çık.

Sende haklısın öbür yorum yapan arkilerde haklı...
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pcyeb 8 yıl
tek kelime ile wallahi helal olsun yaaw, baba adammış..
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Warfeet 8 yıl
Bizden daha çok genç olanlara tavsiyem... Okuyorsanız... Şu apple hedefiniz olsun..

Dedikodu olmasına rağmen duyduklarım.. İYİ ELEMANLARINI KRAL GİBİ YAŞATIYORLAR..

Bildiğiniz KRAL GİBİ.... Çocuklarının en küçük ihtiyaçlarını, okul yönlendirmelerini, aklınıza gelmeyecek HERŞEYİ vs vs vs....

Ne yapın edin, hedefinizde APPLE da çalışmak olsun.. Tabii bunun için çok okumak çalışmak yeterli..


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