Apple'dan Japonya'daki çalışanlarına tam destek

İnsanlık tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Japonya, bir yandan yaralarını sarmaya çalışırken, diğer taraftan patlamaların olduğu nükleer reaktör için çözüm arayışlarını sürdürüyor. Suların çekilmeye başlamasıyla birlikte bilanço giderek ağırlaşırken, depremin etkileriyle ilgili farklı detaylar da gelmeye başladı. Digg'in kurucusu Kevin Rose, Apple'ın Japonya'daki mağazasında çalışan arkadaşından gelen mesajı paylaştı.

9 büyüklüğündeki depremin ardından televizyonlara erişim kesildiği için yüzlerce kişinin, USTREAM üzerinden bilgi alabilmek, yakınlarıyla Twitter, Facebook ve elektronik posta üzerinden irtibat kurabilmek için Apple mağazasına akın ettiğini belirten yönetici, Android kullanıcılarının da mağazaya geldiğini çünkü Japonya'da neredeyse hiç ücretsiz WiFi noktası bulunmadığını belirtti. Aynı mesajda Apple üst yönetiminin, Facetime ile mağaza yöneticilerine ulaştığını ve endişe etmemeleri gerektiğini, tüm ulaşım, yiyecek, ve barınma masraflarını, evlerine dönemeyecek olanların otel (sadece lüks otellerd eyer bulunabiliyormuş) masraflarının karşılanacağını, çalışanların söylendiği de belirtiliyor.