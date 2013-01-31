Apple'dan MB, MBP ve MBA'a SMC güncellemesi

Apple, çok az sayıda Mac kullanıcısının etkilediği açıklanan ve Macbook, Macbook Pro ve Macbook Air'larda karşılaşılan batarya problemiyle ilgili olan SMC (Sistem Yönetim Kontrolcüsü) güncellemesi yayınladı.

Yayınlanan SMC güncellemesi ile 1000 çevrimden fazla şarj edilmiş bilgisayarlarda meydana gelen ani işlem durması ya da kapanma sorununu gideriyor.

Güncelleme Apple'ın yazılım destek sayfasından yüklenebildiği gibi Mac App Store üzerinden de yüklenebilmekte.