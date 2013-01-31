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Apple'dan MB, MBP ve MBA'a SMC güncellemesi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
961
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan MB, MBP ve MBA'a SMC güncellemesi
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Apple, çok az sayıda Mac kullanıcısının etkilediği açıklanan ve Macbook, Macbook Pro ve Macbook Air'larda karşılaşılan batarya problemiyle ilgili olan SMC (Sistem Yönetim Kontrolcüsü) güncellemesi yayınladı.

Yayınlanan SMC güncellemesi ile 1000 çevrimden fazla şarj edilmiş bilgisayarlarda meydana gelen ani işlem durması ya da kapanma sorununu gideriyor.

Güncelleme Apple'ın yazılım destek sayfasından yüklenebildiği gibi Mac App Store üzerinden de yüklenebilmekte.


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igetsky 5 yıl
casper olsaydi ucmustu o pcler
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GtcStar 6 yıl
up
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gduman 6 yıl GtcStar
GtcStar
up

sebep? tartışma görmek istiyorsan forumda bir sürü konu zaten var :))
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Virinom 6 yıl
regaibyigit.
Appleın gözünü seveyim hangi firma böyle kullanıcısını düşünüyor

İnsaf be abi tamam yaptıkarı yararlı bir şeyde abartılacak bir şey de değil.Alt tarafı basit bir yazılım güncellemesi.Gerektiği zaman her firmanın her ürününe uyguladığı bir şey.
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V4LKyR 6 yıl
Yok bir de güncelleme çıkarmayacaktı? :D Düşünce yapısına bakın hele. Güncelleme çıkardı diye "Apple kullanıcılarını düşünüyor, böyle başka bir firma yok, helal olsun" oldu, herhalde buna güncelleme çıkarmasaydı da "ne yapalım eywallah demekten başka çaremiz yok kaderimizde varmış, Apple ne yaparsa doğru yapar" derdiniz herhalde. :)
Eşşek gibi çıkartacak eşşek var ya. Öyle işte.
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smart1978 6 yıl
regaibyigit.
Appleın gözünü seveyim hangi firma böyle kullanıcısını düşünüyor

SMC denilen şey bildiğimiz BIOS ( UEFI) güncellemesidir. Bu tip şeyler en danddik bilgisayar firmalarınca bile yıllardır çıkartılmaktadır .
Abartılacak bir hizmet ortada yok.
Apple diyormuşki : "çok az sayıda ... " ise neden toplatılıp yenisi ile değiştirilmiyor? ... Bence hepsinde vardır ama denk gelme durumu herkeste yaygınlaşmamış.
Apple kelime oyunlarıyla cinlik yapıyor. Tıpkı diğer markalar gibi ...
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BleachedGlint 6 yıl
adamlara göre abartı deil tabi
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akmac 6 yıl
Güncelleme yok. diyor.
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regaibyigit. 6 yıl
Apple'ın gözünü seveyim hangi firma böyle kullanıcısını düşünüyor
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Karlo 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.

Apple'ın gözünü seveyim hangi firma böyle kullanıcısını düşünüyor


iki buçuk milyarı bi tarafına koyduklarındada bu kadar mutlumuydun acaba
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