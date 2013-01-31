Apple'dan MB, MBP ve MBA'a SMC güncellemesi

Haber Editörü
Apple, çok az sayıda Mac kullanıcısının etkilediği açıklanan ve Macbook, Macbook Pro ve Macbook Air'larda karşılaşılan batarya problemiyle ilgili olan SMC (Sistem Yönetim Kontrolcüsü) güncellemesi yayınladı.
Yayınlanan SMC güncellemesi ile 1000 çevrimden fazla şarj edilmiş bilgisayarlarda meydana gelen ani işlem durması ya da kapanma sorununu gideriyor.
Güncelleme Apple'ın yazılım destek sayfasından yüklenebildiği gibi Mac App Store üzerinden de yüklenebilmekte.
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sebep? tartışma görmek istiyorsan forumda bir sürü konu zaten var :))
İnsaf be abi tamam yaptıkarı yararlı bir şeyde abartılacak bir şey de değil.Alt tarafı basit bir yazılım güncellemesi.Gerektiği zaman her firmanın her ürününe uyguladığı bir şey.
Eşşek gibi çıkartacak eşşek var ya. Öyle işte.
SMC denilen şey bildiğimiz BIOS ( UEFI) güncellemesidir. Bu tip şeyler en danddik bilgisayar firmalarınca bile yıllardır çıkartılmaktadır .
Abartılacak bir hizmet ortada yok.
Apple diyormuşki : "çok az sayıda ... " ise neden toplatılıp yenisi ile değiştirilmiyor? ... Bence hepsinde vardır ama denk gelme durumu herkeste yaygınlaşmamış.
Apple kelime oyunlarıyla cinlik yapıyor. Tıpkı diğer markalar gibi ...
iki buçuk milyarı bi tarafına koyduklarındada bu kadar mutlumuydun acaba