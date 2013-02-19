Apple'dan iki yeni iPad reklamı: Alive & Together

Haber Editörü
Ürün yanındaki iPad ailesini son bahar döneninde güncellemesi beklenen Apple, hâli hazırda satışta olan iPad ve iPad Mini'nin reklamlarına hız kesmeden devam ediyor. Yakın zamanda iPad ailesi için bilboard kampanyasına başlayan firma, son olarak iki yeni iPad reklamını yayına verdi.
Apple, sırasıyla "Canlı" ve "Birlikte" isimleriyle yayınladığı her iki reklamda da App Store'da iPad için özelleşmiş 300,000 uygulamaya vurgu yaparak dikkat çekmeye çalışıyor.
Editörün Notu: Reklamlar içerisinde iPad'i kullanan ellerin uygulamanın hedef kitlesine uygun olarak farklılık göstermesi Apple'ın detayları verdiği önemi bir kez daha göz önüne seriyor.
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Apple ürünlerine lafım yok, ki zaten önceki mesajımda da kalitesiyle ilgili olumsuz bir şey söylemedim.
Benim lafım burada haberi veren kişinin objektif olmamasınadır. Bariz bir şekilde bilinen bir unsuru (Apple'ın ihtiyaca göre çok fazla çeşitlilik sunmaması) tam tersi bir şekilde söylüyor burada editör.
Ki doğru-yanlış söylemesi bir yana, editörün işi burada haberi sunmak. Ürünle ilgili kendi fikirlerini haberde değil, incelemede yansıtmalı.
Tüm ürünlerinde bir-iki tip cihaz çıkartan (kalitesine bi'şey demiyorum) ve bunları dayatan, kullanıcıya adam akıllı bir şekilde seçim şansı ve ihtiyaca göre farklılık sunmayan bir firma için mi bunu söylüyorsunuz?
Okuyucunun Notu: Değerli DH Editörü. Tam bir fanboysunuz.
Apple in urunleri senin isini gormuyorsa gidip baska marka urun alabilirsin, sanki silah dayayip zorla satiyorlar. Birde ugrasip not filan yazmissinda fanatiklige gerek yok.
Yaş anlamında demiş.