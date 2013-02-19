Apple'dan iki yeni iPad reklamı: Alive & Together

Ürün yanındaki iPad ailesini son bahar döneninde güncellemesi beklenen Apple, hâli hazırda satışta olan iPad ve iPad Mini'nin reklamlarına hız kesmeden devam ediyor. Yakın zamanda iPad ailesi için bilboard kampanyasına başlayan firma, son olarak iki yeni iPad reklamını yayına verdi.

Apple, sırasıyla "Canlı" ve "Birlikte" isimleriyle yayınladığı her iki reklamda da App Store'da iPad için özelleşmiş 300,000 uygulamaya vurgu yaparak dikkat çekmeye çalışıyor.













Editörün Notu: Reklamlar içerisinde iPad'i kullanan ellerin uygulamanın hedef kitlesine uygun olarak farklılık göstermesi Apple'ın detayları verdiği önemi bir kez daha göz önüne seriyor.