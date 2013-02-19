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Apple'dan iki yeni iPad reklamı: Alive & Together

6 yıl
458
1
6
iPad
Shady
Haber Editörü
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Ürün yanındaki iPad ailesini son bahar döneninde güncellemesi beklenen Apple, hâli hazırda satışta olan iPad ve iPad Mini'nin reklamlarına hız kesmeden devam ediyor. Yakın zamanda iPad ailesi için bilboard kampanyasına başlayan firma, son olarak iki yeni iPad reklamını yayına verdi. 
Apple, sırasıyla "Canlı" ve "Birlikte" isimleriyle yayınladığı her iki reklamda da App Store'da iPad için özelleşmiş 300,000 uygulamaya vurgu yaparak dikkat çekmeye çalışıyor.


 


 
Editörün Notu: Reklamlar içerisinde iPad'i kullanan ellerin uygulamanın hedef kitlesine uygun olarak farklılık göstermesi Apple'ın detayları verdiği önemi bir kez daha göz önüne seriyor.

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likonalite 6 yıl en beğenilen
El olayını anlamadım? Diğer reklamlari ayakla mi kullanıyorlar.
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marjinal1st 6 yıl
B-veritas
Apple in urunleri senin isini gormuyorsa gidip baska marka urun alabilirsin, sanki silah dayayip zorla satiyorlar. Birde ugrasip not filan yazmissinda fanatiklige gerek yok.

Apple ürünlerine lafım yok, ki zaten önceki mesajımda da kalitesiyle ilgili olumsuz bir şey söylemedim.
Benim lafım burada haberi veren kişinin objektif olmamasınadır. Bariz bir şekilde bilinen bir unsuru (Apple'ın ihtiyaca göre çok fazla çeşitlilik sunmaması) tam tersi bir şekilde söylüyor burada editör.
Ki doğru-yanlış söylemesi bir yana, editörün işi burada haberi sunmak. Ürünle ilgili kendi fikirlerini haberde değil, incelemede yansıtmalı.
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omeriyibas 6 yıl
ipad miniyi bilmem ama ipad hiç uzandığın yerden kullanılcak cihaz değil...
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marjinal1st 6 yıl
"Editörün Notu: Reklamlar içerisinde iPad'i kullanan ellerin uygulamanın hedef kitlesine uygun olarak farklılık göstermesi Apple'ın detayları verdiği önemi bir kez daha göz önüne seriyor."
Tüm ürünlerinde bir-iki tip cihaz çıkartan (kalitesine bi'şey demiyorum) ve bunları dayatan, kullanıcıya adam akıllı bir şekilde seçim şansı ve ihtiyaca göre farklılık sunmayan bir firma için mi bunu söylüyorsunuz?
Okuyucunun Notu: Değerli DH Editörü. Tam bir fanboysunuz.
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B-veritas 6 yıl marjinal1st
marjinal1st
"Editörün Notu: Reklamlar içerisinde iPad'i kullanan ellerin uygulamanın hedef kitlesine uygun olarak farklılık göstermesi Apple'ın detayları verdiği önemi bir kez daha göz önüne seriyor."
Tüm ürünlerinde bir-iki tip cihaz çıkartan (kalitesine bi'şey demiyorum) ve bunları dayatan, kullanıcıya adam akıllı bir şekilde seçim şansı ve ihtiyaca göre farklılık sunmayan bir firma için mi bunu söylüyorsunuz?
Okuyucunun Notu: Değerli DH Editörü. Tam bir fanboysunuz.

Apple in urunleri senin isini gormuyorsa gidip baska marka urun alabilirsin, sanki silah dayayip zorla satiyorlar. Birde ugrasip not filan yazmissinda fanatiklige gerek yok.
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likonalite 6 yıl en beğenilen
El olayını anlamadım? Diğer reklamlari ayakla mi kullanıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Be All My Sins Remembered 6 yıl likonalite
likonalite
El olayını anlamadım? Diğer reklamlari ayakla mi kullanıyorlar.


Yaş anlamında demiş.
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