Apple'dan üç yeni reklam; Siri, iCloud ve Kamera

iPhone 4S ile ilk hafta sonunda 4 milyonluk satış sayısına ulaşmayı başaran ve geçtiğimiz günlerde telefonunu 22 yeni ülkede daha satışa sunan Apple, iPhone 4S'in reklamlarına hız verdi.

Apple, yayınladığı son üç reklamda iPhone 4S'in öne çıkan yeniliği Siri ve kamerası ile yeni bulut çözümü iCloud'u öne çıkartıyor.

Kamera;







iCloud;







Siri, Snow Today;





