Apple'dan üç yeni reklam; Siri, iCloud ve Kamera

Haber Editörü
iPhone 4S ile ilk hafta sonunda 4 milyonluk satış sayısına ulaşmayı başaran ve geçtiğimiz günlerde telefonunu 22 yeni ülkede daha satışa sunan Apple, iPhone 4S'in reklamlarına hız verdi.
Apple, yayınladığı son üç reklamda iPhone 4S'in öne çıkan yeniliği Siri ve kamerası ile yeni bulut çözümü iCloud'u öne çıkartıyor.
Kamera;
iCloud;
Siri, Snow Today;
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Japonca. Cince. Korece. Arapca. Rusca ispanyolca. İtalyanca yakinda gelecek. Turkce 2-3 yila gelir.
Fanboyluk yapmayin surada. Kimse parasini verdigi seyi kullanmak icin ing bilmee zorlanamaz. Bunun adi zorbalikdir. Kimse kimseyi ing bilmedigi icin asagilayamaz da.
Apple zaten resmi olarak satışa sunduğu ülkelerde cihazın ana dilini ülkedeki dil e göre ayarlıyor yani bugün bir amerikadan iphone alırsanız türkiyede türkçe dil ile kullanabilirsiniz yada fransada almanyadanda alırsanız aynı seçenek var ancak siri ilk etapta ingilizce fransızca almanca seçenekleri var bunun türkçe seçeneğinin olup olmayacağı ise şuanki durumda belli değil bağlantı isteyen bir uygulama türkiyede yeterli derecede 3g bağlantısı hala sağlanamıyor ayrıca server açılması vs. bunlar zaman gerektiren şeyler siri gayet kolay çok az ingilizce bilen birisi bile gayet rahat kullanabiliyor.
Bir türk arkadaşımız siri incelemiş;
youtube.com/...
izleyebilirsiniz.