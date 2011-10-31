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Apple'dan üç yeni reklam; Siri, iCloud ve Kamera

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
34,7b
1
73
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 4S ile ilk hafta sonunda 4 milyonluk satış sayısına ulaşmayı başaran ve geçtiğimiz günlerde telefonunu 22 yeni ülkede daha satışa sunan Apple, iPhone 4S'in reklamlarına hız verdi.
Apple, yayınladığı son üç reklamda iPhone 4S'in öne çıkan yeniliği Siri ve kamerası ile yeni bulut çözümü iCloud'u öne çıkartıyor.
Kamera; 


iCloud; 


 
Siri, Snow Today; 


 

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Avionics 8 yıl en beğenilen
hızlıalda sınırlı stokta satışa çıkmış 64 gb lik modeli 3700 TL'den gidiyor. 2. el bi yerli araba parası beee. huh yani
5 Yanıt Yanıtla +30
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61gün 8 yıl i Am Not Dead
i Am Not Dead
dEathLy's

i Am Not Dead

dEathLy's

Peki bir şey söyleyeceğim, diyelim ki Türkiye'de aldı biri bunu. (O kadar parayı gözden çıkardığını varsayıyorum.) Siri özelliğini Türkçe olarak kullanabiliyor mu?

hayır ama 1 2 kelime ingilizce bilmiyosan bu telefonu almasanda olur zaten

Ne alakası var? O kadar para veriyorum elbette ki olması gerekiyor. Sonuçta apple kullanmak için herkesin yabancı dil bilmesi gerekiyor? Sadece Türkler için söylemiyorum bunu ayrıca. Sonuçta bu markanın dünyanın her yerinde satışa sunulmuş ürünleri mevcut. O kadar para veriliyorsa bir zahmet o kadar da kolaylığı olsun.

arkadasım ingilizce ulusal bi dil ögrenmek zorundasın zaten o siride konustugun ingilizce orta okul ingilizcesi google search diyemiyormusun yada ne biliym bugun hava nasıl dıyemıyormusun ne bu ön yargı bilmemek senın ayıbın

Japonca. Cince. Korece. Arapca. Rusca ispanyolca. İtalyanca yakinda gelecek. Turkce 2-3 yila gelir.

Fanboyluk yapmayin surada. Kimse parasini verdigi seyi kullanmak icin ing bilmee zorlanamaz. Bunun adi zorbalikdir. Kimse kimseyi ing bilmedigi icin asagilayamaz da.
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Python 8 yıl Myrnin
dEathLy's

i Am Not Dead

dEathLy's

Peki bir şey söyleyeceğim, diyelim ki Türkiye'de aldı biri bunu. (O kadar parayı gözden çıkardığını varsayıyorum.) Siri özelliğini Türkçe olarak kullanabiliyor mu?

hayır ama 1 2 kelime ingilizce bilmiyosan bu telefonu almasanda olur zaten

Ne alakası var? O kadar para veriyorum elbette ki olması gerekiyor. Sonuçta apple kullanmak için herkesin yabancı dil bilmesi gerekiyor? Sadece Türkler için söylemiyorum bunu ayrıca. Sonuçta bu markanın dünyanın her yerinde satışa sunulmuş ürünleri mevcut. O kadar para veriliyorsa bir zahmet o kadar da kolaylığı olsun.

Apple zaten resmi olarak satışa sunduğu ülkelerde cihazın ana dilini ülkedeki dil e göre ayarlıyor yani bugün bir amerikadan iphone alırsanız türkiyede türkçe dil ile kullanabilirsiniz yada fransada almanyadanda alırsanız aynı seçenek var ancak siri ilk etapta ingilizce fransızca almanca seçenekleri var bunun türkçe seçeneğinin olup olmayacağı ise şuanki durumda belli değil bağlantı isteyen bir uygulama türkiyede yeterli derecede 3g bağlantısı hala sağlanamıyor ayrıca server açılması vs. bunlar zaman gerektiren şeyler siri gayet kolay çok az ingilizce bilen birisi bile gayet rahat kullanabiliyor.

Bir türk arkadaşımız siri incelemiş;


youtube.com/...

izleyebilirsiniz.
dEathLy'si Am Not DeaddEathLy'sPeki bir şey söyleyeceğim, diyelim ki Türkiye'd...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Nightmare70 8 yıl
Değil siri asistan uygulaması gerçek asistan versele 3.800 tl ödemem :D
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santanio 8 yıl
reklamda genelde ufak elli kişileri seçmişler ekran olduğundan daha büyük gözüksün diye yoksa benim hüsnü kuruntummu bilemedim...
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gfbekir 8 yıl
o kadar para vermek bence cok sacma turkiyede cogu kisi iphone u gosteris amacli aliyor ve tasarim ayni
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zengier 8 yıl
Para ile, aldigi telefon ile kendini adam oldum zannedenler oldukca 3000 de veren olur 5000 de.
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Centauri 8 yıl gfbekir
gfbekir

o kadar para vermek bence cok sacma turkiyede cogu kisi iphone u gosteris amacli aliyor ve tasarim ayni

Tasarimi ayni...

Gosteris icin aliyor ?!?!??
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acmtncy 8 yıl
ahhh ahh bu sefer de apple fanlarının kendilerini kandırma yöntemi siri oldu. bırakın eğlensinler.
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Batuist 8 yıl
özellikleri bence oldukça etkili bir biçimde ortaya koyan güzel bir çalışma olmuş.. adamların reklamları bile kalite kokuyor.
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Ekabirr 8 yıl
İngilizce bilmemeyi ayıp mı sananlar dersin,apple'ın yaptığı şeyleri yenilik olarak mı gören dersin,android'te laf sokunca bir şey olduğunu sananlar mı dersin hepsi var bu fanboylarda.Korkulur vallahi.
Gerçekçi olun biraz,o kadar para verdiniz siri ile falan kendinizi avutmayın.200'den fazla gelen özelliği ben ipod touch'ta jb ile kullanıyordum zaten.Bi de zamanında çift çekirdeğe gereksiz diyenler şimdi donanım diye kıvırtmıyor mu çok gülüyorum yahu :D
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Erasmus78 8 yıl
iPhone pahalı felan değil arkadaşlar. Hatta SGSII den, HTC Sensation'dan falan ucuz bile!
iPhone'u fiyatını Türkiye'de 3.700 TL lere çeken de Apple değil! Hatta Hızlıal veya Darty'de değil. Bu fiyatları belirleyen biziz! Aranızdan kaç kişi 3.700 TL ye rahatça satabildiği ürünü 2.000 TL ye satar? Dürüst cevap verin!
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Mobile Prof. 8 yıl
Siri diyorum.
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Guest-F8946C419 8 yıl
Şu lanet vergiler bu kadar yüksek olmasa çok pahalı satılılıyor Türkiye'de anlamasız şekilde..
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copyhaluk 8 yıl
Avionics
hızlıalda sınırlı stokta satışa çıkmış 64 gb lik modeli 3700 TLden gidiyor. 2. el bi yerli araba parası beee. huh yani

Burada suç Apple'ın değil ki, fiyatın uçuk olması bizim aç gözlü insanımızından kaynaklı =)
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl
İngilizce bilmende yetmiyor arkadaşım.Çok iyi aksanda konuşman gerekiyo.İskoçların söylediği aksandan dolayı Siri söyledikerini tam olarak anlamıyormuş.Alakasız cevaplar veriyormuş.İskoçlar dertlerini anlatamadıkları için Şikayet etmişler :D
Youtube deki Siri videoları biraz aldatıyor insanı. Kusursuz gibi gösteriyolar.
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