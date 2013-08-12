Apple'ın 10 Eylül'deki lansmanda tanıtacağı iPhone'lar netlik kazanıyor

Apple’ın 10 Eylül’de tanıtması beklenen iPhone 5C ve 7.nesil iPhone üzerinden perde gün geçtikçe aralanıyor.

Mac Otakara sitesinin, üretim hattındaki kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple’ın 10 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte karşımıza iki farklı iPhone ile çıkması kesin. Bunlardan ilki olan uygun fiyatlı iPhone, bir süre önce internete sızan fotoğraflarda ilk defa gördüğümüz, iPhone 5C ismiyle satışa sunulacak. Birçok kişinin tahmin ettiği gibi isimdeki “C” eklentisi, modelin farklı renk alternatiflerine vurgu yapan “Color” kelimesinden geliyor.

Geçmişteki iddiaları hatırlayacak olursak iPhone 5C, mevcut iPhone 5 donanımıyla karşımıza çıkacak. Dolayısıyla iPhone 5’in satışının iPhone 5C’den sonra sona ermesi güçlü ihtimal dahilinde. Ayrıca iPhone 4 ve iPhone 4S’in, kar marjlarındaki düşüş ve donanım olarak geride kalmış olmalarından dolayı Apple’ın bu modellerin satışına da son vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Apple’ın 10 eylül’deki etkinlikte tanıtacağı diğer iPhone ise 7.nesil iPhone olacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi iPhone 5S ismiyle satışa sunulacak olan 7.nesil iPhone, gücünü Apple’ın yeni A7 işlemcisinden gücünü alacak. Diğer taraftan telefonun kamerasının iPhone 5’deki gibi 8 MP olması, ancak düşük ışıklı ortamlarda daha iyi performans sergilemesi için diyafram açıklığının f/2.0 olacağı gelen bilgiler arasında.

Mac Otakara’nın aktardığı bilgiler bunlarla sınırlı değil. Birkaç gün önce safir kaplama, parmak izi okuyuculu home tuşuna sahip olacağı netleşen 7.nesil iPhone’un home tuşunun üzerinde, ilk modelden bu yana bulunan, dörtgen simge yer almayacak. Ayrıca yeni model ile birlikte altın rengi de, 3. renk seçeneği olarak eklenecek.

Görünen o ki Apple, hali hazırda piyasada bulunan 3 farklı iPhone modelini yeni iPhone ailesiyle piyasadan çekip, yoluna bir üst model, bir de orta üst model olmak üzere 2 farklı iPhone modeliyle devam edecek. Bu sayede Apple, hem eski nesil iPhone’ların satışından dolayı düşük seyreden kar marjını yükseltecek, hem de daha sade bir ürün gamı oluşturmuş olacak.

Temsili görseldir.