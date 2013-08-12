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Apple'ın 10 Eylül'deki lansmanda tanıtacağı iPhone'lar netlik kazanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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116
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın 10 Eylül'deki lansmanda tanıtacağı iPhone'lar netlik kazanıyor
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Apple’ın 10 Eylül’de tanıtması beklenen iPhone 5C ve 7.nesil iPhone üzerinden perde gün geçtikçe aralanıyor.

Mac Otakara sitesinin, üretim hattındaki kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple’ın 10 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte karşımıza iki farklı iPhone ile çıkması kesin. Bunlardan ilki olan uygun fiyatlı iPhone, bir süre önce internete sızan fotoğraflarda ilk defa gördüğümüz, iPhone 5C ismiyle satışa sunulacak. Birçok kişinin tahmin ettiği gibi isimdeki “C” eklentisi, modelin farklı renk alternatiflerine vurgu yapan “Color” kelimesinden geliyor.

Geçmişteki iddiaları hatırlayacak olursak iPhone 5C, mevcut iPhone 5 donanımıyla karşımıza çıkacak. Dolayısıyla iPhone 5’in satışının iPhone 5C’den sonra sona ermesi güçlü ihtimal dahilinde. Ayrıca iPhone 4 ve iPhone 4S’in, kar marjlarındaki düşüş ve donanım olarak geride kalmış olmalarından dolayı Apple’ın bu modellerin satışına da son vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Apple’ın 10 eylül’deki etkinlikte tanıtacağı diğer iPhone ise 7.nesil iPhone olacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi iPhone 5S ismiyle satışa sunulacak olan 7.nesil iPhone, gücünü Apple’ın yeni A7 işlemcisinden gücünü alacak. Diğer taraftan telefonun kamerasının iPhone 5’deki gibi 8 MP olması, ancak düşük ışıklı ortamlarda daha iyi performans sergilemesi için  diyafram açıklığının f/2.0 olacağı gelen bilgiler arasında.

Mac Otakara’nın aktardığı bilgiler bunlarla sınırlı değil. Birkaç gün önce safir kaplama, parmak izi okuyuculu home tuşuna sahip olacağı netleşen 7.nesil iPhone’un home tuşunun üzerinde, ilk modelden bu yana bulunan, dörtgen simge yer almayacak. Ayrıca yeni model ile birlikte altın rengi de, 3. renk seçeneği olarak eklenecek.

Görünen o ki Apple, hali hazırda piyasada bulunan 3 farklı iPhone modelini yeni iPhone ailesiyle piyasadan çekip, yoluna bir üst model, bir de orta üst model olmak üzere 2 farklı iPhone modeliyle devam edecek. Bu sayede Apple, hem eski nesil iPhone’ların satışından dolayı düşük seyreden kar marjını yükseltecek, hem de daha sade bir ürün gamı oluşturmuş olacak.

Apple'ın 10 Eylül'deki lansmanda tanıtacağı iPhone'lar netlik kazanıyor

Temsili görseldir.


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onizuka_sensei 6 yıl en beğenilen
vamp
Telefon içeriği erişebilirlik ve özgürlük? Sıfır... Anca dış kabını değiştirsinler. Bazı arkadaşlar ancak bundan anlıyorlar çünkü :)

Sen özgür oldun da ne yaptın? Ram den yiyen widget lar mı özgürlük?? Root yaptın rom değiştirdin şişme yapan rom lar mı özgürlük? Kernel değiştirmek sistem dosyalarına erişmek mi özgürlük?? Galiba sen hayatında hiç iphone görmemişsin boş konuşmandan belli. Neyse ki ben iphone 5 den önce galaxy s3 kullandım. Biliyorum o anlat anlat bitiremediğiniz özgürlüğünüzü. Android özgürmüş apple herşeyi kısıtlıyomuş. Bi kere eline alda kullan. İşiniz gücünüz kötülemek. Evet apple kısıtlıyo iykide yapıyo bak telefonlar stabil yazılımlar uygulamalar adam gibi çalışıyo ve güvenlik sorunu yok. Bak androide her şeye izin verdiği için yazılımlar uygulamalar rezalet, güvenlik sorunu var millet marketten virüs bulaşmasın diye virüs koruma programları yüklüyor. Yalansa söyle. Stabilite yok. Sana ve senin gibilere böyle konuşmak lazım. Bişey hakkında konuşmadan önce al bi kullan. Atıp tutmak çok kolay. DH forum da bi arkadaşın dediği gibi apple kraldır soytarısı çoktur. Alan kral gibi kullanır almayan soytarılık yapar.
vampTelefon içeriği erişebilirlik ve özgürlük? Sıfır... Anca dış kabını değiştirsinler. Bazı arkadaşlar ancak bundan anlıyorlar çünkü :)
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6 Yanıt Yanıtla +56
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TurboBoosted 6 yıl
plastik olan igariban adıyla çıkacakmış.
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tekin-71 6 yıl
Ip 5s belki en güçlü telefon olmayacak ama oyunlardaki optimizasyonu, çeşitliliği ve uygulama kalitesi için bile alinası bi cihaz. Aklımı hep kurcalayan ios ve telefon oldun Apple.
Ip 5s belki en güçlü telefon olmayacak ama oyunlardaki optimizasyonu, çeşitliliği ve uygulama kalitesi için bile alinası bi cihaz. Aklımı hep kurcalayan ios ve ...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 6 yıl
"elması yeter be kanka "
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ALBAY 6 yıl
Ben şimdi ios almadım android aldım kralın soytarısı mı oldum? Niye hakaret içerikli mesajlar silinmiyor? Bence bu lafı diyenin kendisi soytarı haberi yok.Yorum yapayım derken çaktırmadan millete hakaret etmeyin.herkesin ihtiyacı neyse onu alır size ne?
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DaRKFoRCeS 6 yıl
+1 malesef silinmiyor şikayet edilse bile en az 3 günü buluyor silinmesi artık noktalı küfürleri geçtim direk küfürler yazılıyor şikayet ettiğim küfürlü yorumların bazen hiç silinmediği ve geri bildirimin 3 gün ve üzerinde olduğunu açıkca görüyorum.
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soulmate 6 yıl
Samsung Galaxy S5'in yeni özelliği; parmak izi okuyucusu hayırlı, uğurlu olsun.
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hie 6 yıl
Daha yeni telefon aldım , adamlar model çıkartıyor her yıl, insan bi garip oluyor :S
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Jermaine. 6 yıl
5c diye bişey yok. ucuz iphone diye de yok. tim cook çıkıp anırdı kaçkez ucuz iphone diye bişey yok.
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bytradm 6 yıl
bu cihazların boyutunu beğeniyorum.
akıllı telde kartdesteği ve pil değişebilirliği
benim vazgeçilmezim.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
sarı renk iphone cankayada satılan dubai malı kacak arap telefonlarına benzemiş
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DH Misafiri 6 yıl
Iphone 5c "color" adi altinda cikicak ama peki s ne manaya gelecek. dogan slx gibi mi?
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Muss@ 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Iphone 5c "color" adi altinda cikicak ama peki s ne manaya gelecek. dogan slx gibi mi?

5S, 5SL, 5SLX, 5SX, 5SX AK... 5C de ilkokul sınıfı
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Mariachi@ 6 yıl
Abi cok takiyosunuz
Nihayetinde bunlar telefon
Satanlar kuba da vs villalarinda tatillerini yapacak kokteyllerini icecek
Bizler calisip yine alacagiz yine yine yine.
Neyin pesindesiniz?
Evlenmeyeceksiniz ya
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RequiemForAsaw 6 yıl
motorola atrix te parmak izi okuyucu var ancak ben gereksiz buluyorum
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Chandler Bing 6 yıl
altın rengi mi?
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