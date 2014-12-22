"Apple'ın 12 inçlik MacBook Air modeli gelecek yıl başlarında üretime başlayacak"

Haber Editörü
Bu yıl itibariyle pek çok ürününü yenileyen ve Apple Watch gibi yeni ürünleri piyasaya süren Apple'ın sessiz kaldığı ürün grubu MacBook Air oldu. Biraz da Broadwell tabanlı işlemcilerin gecikmesi nedeniyle MacBook Air serisinde küçük çaplı güncellemeler haricinde dişe dokunur bir yükseltme yaşanmadı. Beklenen 12 inçlik yeni model de başka bahara kaldı.
Ancak sektörden gelen yeni bilgilere göre Apple'ın 12 inçlik yeni MacBook Air modeli gelecek yıl başlarında üretime girecek ve Apple Watch akıllı saati ile benzer zamanlarda satışa sunulacak.
Core M işlemcilerin avantajını sonuna kadar kullanacak olan 12 inçlik MacBook Air modelinde fan bulunmayacak. Ekran çerçevesinin inceldiği model ayrıca şimdiki modellerden de biraz daha ince olacak. Klavyenin de daha kompakt bir yapıya bürüneceği belirtiliyor.
Yeni modelde Apple'ın geleneksel MegSafe şarj bağlantısından vazgeçeceği konuşuluyor. Bunun yerine daha farklı bir tasarım kullanılacak. Ayrıca USB bağlantısında her iki tarafı da girebilen bir tasarımın kullanılacağı da ifade ediliyor. Son olarak altın renk seçeneğinin de yelpazeye ekleneceği gündemde.
Tabi bu bilgilerin resmi bir yanı yok. Ancak Apple'ın MacBook ailesine işlemci güncellemesi yapacağı kesin ve sadece zamanı tam olarak bilinmiyor. 12 inçlik yeni üye için ise pek çok kaynağın ortak görüşü mevcut. Bunların ne zaman gerçekleşeceğini ise bekleyerek göreceğiz.
http://www.technobuffalo.com/2014/12/22/12-inch-macbook-air-said-to-enter-production-early-next-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Retina Ekran
Ekran Çerçevesinin incelmesi
En az 256 Gb SSD ile gelmesi
Macbook Air 13.3 inch i7 8gb ram 128 ssd 2014 early
M islemci koyup 13 saat pil omru saglayamazlar hele bir de retina koyup o pil suresini saglamalari suan icin imkansiz.
Ekran cercevesiniz biraz daha ince yapsalarmis cok guzel olurmus ama
Ancak bu ürünle öyle çok çok ciddi işler yapamayacaksınız; MBA 11" ile ne yapabiliyorsunuz hemen hemen o kadarını. Zaten CPU'nun clock frekansı da 1.2-1.3 Ghz olacaktır.
Çok ince bir kasaya sahip olacağı söyleniyor. Bu durumda içine yerleştirilebilecek bataryanın kapasitesi de epeyce düşük kalacaktır. Tamam bu Core-M S erisi işlemciler oldukça az güç tüketecek (bir de fan'ın olmayışı...) ama retina ekran (ki bu mutlaka olacak gözüyle bakılmakta) da daha fazla güç tüketecek. Ben ortalama kullanım süresinin 7-8 saati aşmayacağını tahmin ediyorum.
Tüm gün çalışacaklar için şimdiki 13" MBA'ler daha kullanışlı; retina ekran da olmayıversin... Ama şu andaki 11" ve 13" MBA'lerin geleceği hakkında da binbir türlü tahminler uçuşmakta. Şu anda bu ürünlerde kullanılan Haswell ailesi işlemcilerden sonra Broadwell'e geçiş yapılmayacağını iddia edenler de var, yepyeni bir MBA kasasının geliştirildiğini ve Broadwell işlemcilerin bu yeni tasarımda kullanılacağını söyleyenler de... Hatta ve hatta, Broadwell'in ıskalanıp Skylake'le devam edileceğini söyleyenler bile çıkmakta.
(İngilizcesi yeterli olan ve bu konuya/benzer konulara ilgi duyanların mutlaka MacRumors Forumlarına üye olmalarını öneriyorum...)
Yine de bütün bunlar biraz spekülatif bilgiler/yorumlar. Ürün ortaya çıktığında konuşalım derim!...
Çıkacak olan 12" ekranlı ürün, görüntüsü verilen o ürün değil. Görüntü MBA'e ait!... :(((
Öyle bi çözünürlük bence olmaz. Neden dersen apple çözünürlük olayına biraz farklı yaklaşıyor.
Çözünürlük olarak ya normal çözünürlük var ya da retina dedikleri, bir piksel yerine dört piksel gelmesi. Böylece hiçbir şeyin orantisi bozulmadan daha keskinlesecek
İksinin arasını yapamazlar. Yaparlar ise ya fontu çok kucultmeleri lazım olacak ya da şimdiye kadarki uyguladıkları sistemden ayrılacak.
beklentim:
ince ekran çerçevesi (siyah renkli)
2560x1600 retina ekran
core-m işlemci
13 saat pil ömrü
fansız biraz daha ince tasarım