"Apple'ın 12 inçlik MacBook Air modeli gelecek yıl başlarında üretime başlayacak"





Bu yıl itibariyle pek çok ürününü yenileyen ve Apple Watch gibi yeni ürünleri piyasaya süren Apple'ın sessiz kaldığı ürün grubu MacBook Air oldu. Biraz da Broadwell tabanlı işlemcilerin gecikmesi nedeniyle MacBook Air serisinde küçük çaplı güncellemeler haricinde dişe dokunur bir yükseltme yaşanmadı. Beklenen 12 inçlik yeni model de başka bahara kaldı.





Ancak sektörden gelen yeni bilgilere göre Apple'ın 12 inçlik yeni MacBook Air modeli gelecek yıl başlarında üretime girecek ve Apple Watch akıllı saati ile benzer zamanlarda satışa sunulacak.





Core M işlemcilerin avantajını sonuna kadar kullanacak olan 12 inçlik MacBook Air modelinde fan bulunmayacak. Ekran çerçevesinin inceldiği model ayrıca şimdiki modellerden de biraz daha ince olacak. Klavyenin de daha kompakt bir yapıya bürüneceği belirtiliyor.





Yeni modelde Apple'ın geleneksel MegSafe şarj bağlantısından vazgeçeceği konuşuluyor. Bunun yerine daha farklı bir tasarım kullanılacak. Ayrıca USB bağlantısında her iki tarafı da girebilen bir tasarımın kullanılacağı da ifade ediliyor. Son olarak altın renk seçeneğinin de yelpazeye ekleneceği gündemde.





Tabi bu bilgilerin resmi bir yanı yok. Ancak Apple'ın MacBook ailesine işlemci güncellemesi yapacağı kesin ve sadece zamanı tam olarak bilinmiyor. 12 inçlik yeni üye için ise pek çok kaynağın ortak görüşü mevcut. Bunların ne zaman gerçekleşeceğini ise bekleyerek göreceğiz.

http://www.technobuffalo.com/2014/12/22/12-inch-macbook-air-said-to-enter-production-early-next-year/