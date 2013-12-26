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Apple'ın 2014 için ilk hediyesi: iTunes Festival EP - Justin Timberlake

5 yıl
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6
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın 2014 için ilk hediyesi: iTunes Festival EP - Justin Timberlake
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Apple'ın yeni yıl arefesinde yayınladığı 12 Gün Hediye uygulaması takvimlerin 26 Aralık'ı göstermesiyle birlikte ilk hediyesini Apple kullanıcılarına sundu.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi uygulamanın ilk hediyesi iTunes Store'dan bir müzik albümü oldu. Geçtiğimiz eylül ayında düzenlenen iTunes Festival'de sahne alan Justin Timberlake'in o konserdeki canlı kayıtlarından oluşan iTunes Festival EP hediye edildi.

iTunes için özel Master'lanan EP'de iki adet şarkı (Sexyback ile Take Back The Night) ile konserden iki video (True Blood ve TKO) yer alıyor.

Saat 23:59'a kadar hediye olarak alabileceğiniz albüm, gün değişiminden sonra 4,99 TL'den satılacak. Eğer siz de bu EP ve önümüzdeki 11 gün boyunca Apple'dan çeşitli hediyeler almak istiyorsanız; yapmanız gereken tek şey aşağıdaki bağlantıdan 12 Gün Hediyesi'ni indirmek:

12 Days of Gifts - iTunes
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DamnGreed 5 yıl
Gereksiz bir hediye. Ustelik sarkilar live oldugu icin cok kotu
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O.Beverly 5 yıl
Beğenmeyenler Ankaranın bağlarına devam etsin
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The Bavarian 5 yıl
Indirin beyler . Nede olsa çok gerekli bir hediye, ufkumuz genişleyecek
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GöKHaN 35 5 yıl
Beleşten şarkılar.
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veyiss_18 5 yıl
İndirmekte fayda var belli bir süre ücretli uygulamaları hediye almak ne kadar güzel.
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