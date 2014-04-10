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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın 2014'deki yol haritası: iPhone 6, iWatch, iPad Air 2, 12" MacBook Pro & Uygun fiyatlı iMac

5 yıl
2,5b
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72
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın 2014'deki yol haritası: iPhone 6, iWatch, iPad Air 2, 12

Apple hakkındaki başarılı analiz raporları ile tanıdığımız KGI Securities’in analistlerinden Ming Chi Kuo, Apple’ın bu yılki yol haritasıyla ilgili en detaylı raporunu yayınladı.Raporda iWatch’dan 12 inçlik “yepyeni” MacBook’a, iPhone 6’dan yeni iPad Air ve iPad Mini’ye kadar birçok ürün grubunda dikkat çekici bilgiler yer alıyor.

Lafı çok fazla uzatmadan raporun detaylarına, ürün ürün göz atalım:

12” Retina MacBook Air

12 inçlik Retina MacBook Air, Apple'ın Retina ekrana sahip ilk MacBook Air'ı olacak. Fakat bilgisayarın sahip olacağı yenilikler Retina ekrana sahip olmasını gölgede bıracakak.

Bilgisayarı “dizüstü bilgisayar deneyimini yeniden tanımlayacak” diyerek nitelendiren Kuo, 12” Retina MacBook Air’ın mevcut MBA’lara göre çok daha ince ve hafif olacağını; ayrıca üzerinden herhangi bir fana yer verilmeyeceğini belirtiyor. Daha önceki dedikodularda dile getirilen mekanik tuşsuz izleme dörtgeninin de ilk defa yeni MacBook Air’da kullanılmaya başlanacağını belirten Kuo, bilgisayarın “yıl sonunda” lanse edileceğini ifade ediyor.

Uygun fiyatlı iMac

Kuo’ya göre; dünyanın en popüler “hepsi bir arada” bilgisayarı olan iMac’i, daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Apple, bu amaca ulaşabilmek için uygun fiyatlı iMac’I bu yıl içerisinde satışa sunacak.

Kuo, uygun fiyatlı iMac’in Apple’ın satışlarında %23’lük bir artış anlamına geleceğini düşünürken; bilgisayarın bu yılın ortasında raflardaki yerini alacağını belirtti.

iPad Air ve Retina iPad Mini

Kuo’ya göre Apple, bu yıl her iki iPad’i de revize edecek. iPad Air tarafında yeniliklerin A8 işlemcisi ve iPhone 5s’de de kullanılan Touch ID olacağını belirten Kuo, geçmiş yılın aksine 2.nesil iPad Air’ın kasım ayından daha önceki bir tarihte satışa sunulacağını belirtiyor.

Bir önceki raporunda iPad Mini’nin bu yıl yenilenmeyeceğini belirten Kuo, bu yorumunu güncelleyerek Retina iPad Mini’nin iPad Air’la birlikte bu yıl donanımsal açıdan güncelleneceğini belirtti. Kuo, iPad Air’ın donanım yeniliklerinin aynen Retina iPad Mini’de de yapılacağını; ayrıca tabletin satış fiyatı aralığının da daha  uygun seviyelere çekileceğini dile getirdi.

iPhone 6

Apple’ın bu yıl en çok beklenen ürünü olan iPhone 6 hakkında da şu ana kadarki en detaylı bilgiler yine Kuo’dan geldi.

Kuo’ya göre Apple, bu yıl içerisinde 4.7 ve 5.5 inç olmak üzere iki farklı iPhone modeli ile karşımıza çıkacak. Bu iki telefondan küçük olan daha çok iPhone 5s’in halefi olarak öne çıkartılacakken; 5.5 inçlik iPhone ise tablet-akıllı telefon hibriti olan phablet kategorisine yönelik bir çözüm olacak.

Birçok kullanıcı Apple’ın “tek elle kullanım” söyleminin bu yıl geçerliliğini yitirecek olmasını düşünüyor olsa da Kuo, aynı görüşte değil. Kuo, iPhone 5s’in halefi olarak öne çıkacak olan 4.7 inçlik iPhone’un, daha ince çerçeve , güç tuşunun yerinin değişmesi ve 7 mm’nin altındaki kalınlık gibi tasarımsal iyileştirmeler ile tek elle rahatlıkla kullanılabilir olacağına dikkat çekerek, Apple’ın bu durumu iPhone 5’de olduğu gibi yine öne çıkartacağını düşünüyor.

Kuo’nun ifadelerine göre 4.7 inçlik iPhone’un çözünürlüğü 1334x750 piksel; 5.5 inçlik iPhone’un çözünürlüğü ise  1920x1080 piksel olacak. Bu çözünürlükler sırasıyla telefonların 326 ppi ve 401 ppi’lık piksel yoğunluğuna sahip olacağı anlamına geliyor. Bu çözünürlükler  farklı olsa da telefonların en-boy oranları, iPhone 5 ve 5s ile aynı olacağı için geliştiricilere ek bir külfet getirmeyecek. Yani iPhone 5 ve 5s’e uygun tasarlanan tüm uygulamalar, en-boy’da aynı oran ile ölçeklenerek yeni iPhone’larda sorunsuz şekilde çalıştırılabilecek.

Kuo’nun iPhone’larla ilgili verdiği diğer bazı detaylar şöyle:

  • 4.7 inçlik iPhone, A8 işlemcisinden gücünü alacak, üzerinde 1GB’lık sistem belleği bulunacak.
  • Her iki telefonda da Apple, NFC yongasına yer verecek.
  • 5.5 inçlik iPhone, iPad Mini satışlarını olumsuz etkileyecek; ancak Android’li rakiplerinden çalacağı pazar payı ile iPad Mini’ye etkisi göz ardı edilebilecek.
  • Apple’ın Safir ekranlara yaptığı büyük yatırımın meyveleri öncelikle 5.5 inçlik modelde kullanılacak.
  • 4.7” iPhone, geçmiş yıllarda olduğu gibi 3.çeyrek içerisinde lanse edilecek; 5.5 inçlik model ise tatil döneminden kısa bir süre önce (ekim sonu gibi) tanıtılacak
  • Apple, bu yıl sonuna kadar 60 milyon 4.7” iPhone sevkiyatı yapacakken; 5.5 inçlik modelde bu sayı 9 milyonun altında olacak.
  • Apple, ayrıca Touch ID’yi safir ekranların altına entegre edebilme konusunda çalışmalar yapıyor. Bu orta vadede home tuşunun iPhone’lara veda edeceği anlamına geliyor.

iWatch

Kuo’ya göre Apple’ın bu yıla damgasını vuracak (iPhone 6'yı gölgede bırakacak) olan ürünü iWatch olacak. iWatch’ın şu anki akıllı saatlerden çok daha farklı olacağını söyleyen Kuo, saatin yapabileceklerinin yanında “moda” dünyasından dokunuşlara sahip, ince ve hafif tasarımıyla, sadece teknoloji meraklılarını değil, saat ve moda tutkunlarını etkileyebilecek bir cihaz olacağını belirtiyor.

Hızlıca iWatch hakkındaki diğer detaylara deyinecek olursak;

  • Farklı kalınlıktaki bileklere hitap edebilmesi için 1.3 ve 1.5 inçlik iki farklı ekran boyutu
  • Ekranlar, esnek AMOLED olacak; ekranların üzerinde çizilmelere karşı mukavemeti arttıracak safir cam kullanılacak.
  • iWatch, birden fazla biyometrik sensör ile sağlıkla ilgili önemli parametreler hakkında veri toplayabilecek.
  • iPhone, iPod, iPad ve Mac’lerle kablosuz iletişim kuracak.
  • Saat üzerindeki mekanik parçalar, sıvı metalden (liquid metal) üretilecek.
  • iWatch, yeni anten yapısı ile sektörde şu anda bilinen kablosuz şarj yöntemlerinden daha farklı şekilde kablosuz olarak şarj olabilecek.
  • iWatch’ın pil ömrü, Apple’ın yazılım-donanım optimizasyonu sayesinde piyasadaki mevcut akıllı saatlere göre daha uzun olacak.

Buraya kadar her şey iyi, peki ya fiyat? Kuo'ya göre herkesin merak ettiği bu konu için belirleyeceği unsur tasarım olacak. Nasıl ki geleneksel saatlerde fiyatlar tasarıma, kullanılan malzemeye ya da kayışa göre değişiyorsa, iWatch’da da fiyatlar benzer seçenekler ile değişecek. Örneğin seramik kayışlı ya da deri kayışlı iWatch, silikon kayışlı iWatch’a göre daha pahalıya satılacak. Peki ne kadar pahalı ya da en üst seviye iWatch’ın fiyatı ne olacak? Kuo’nun bu soruya verdiği cevap oldukça şaşırtıcı: “En pahalı iWatch’ın satış fiyatı etiketinde “birkaç bin” doları göreceğiz.”

Apple TV

Kuo’nun dikkat çektiği bir diğer konu ise Apple TV. Kuo’ya göre sanılanın aksine Apple, pazara kendi markasını taşıyan akıllı televizyonu değil, mevcut televizyonları “daha akıllı kılacak”, hali hazırda satışta olan Apple TV’den daha güçlü ve yetenekli yeni nesil set üstü kutusu sunacak.

iPad Pro

Kuo, geçmiş dönemlerde dile getirilen iPad Pro için “çalışmalar sürüyor” derken; tabletin bu yıl satışa sunulması pek de mümkün olmadığını ifade etti.

KGI Securities’in analistlerinden olan Ming Chi Kuo’nun son raporunda yer verdiği detaylar bu şekilde. Kuo,  bugüne kadar aktardıkları ile karnesi en iyi olan analistlerden biri olduğu için haberimizde yer verdiğimiz detayların birçoğunun doğru olma ihtimali çok yüksek. Fakat yine de bu ürünler tanıtılana kadar dile getirilecek her şeyin dedikodu olduğunu unutmamakta fayda var.

Apple'ın 2014'deki yol haritası: iPhone 6, iWatch, iPad Air 2, 12
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SteveMeade 5 yıl en beğenilen
4.7 hadi neyse de 5.5 inç iPhone zor be..
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matmuhendisi 5 yıl
Apple uygun fiyatlı birsey yapmasın olmuyor cünkü ..
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Recharged 5 yıl
Uygun iMac eğer "sözde" uygun iPhone 5C gibi olacaksa, gelmesin.
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sezar312 4 yıl


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s.holmes 4 yıl
uygun fiyata imac çok iyi olur ama türkiye şartlarında bu bi araba parası eder (en azından bi doğan alınır o paraya)
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yoney 4 yıl s.holmes
s.holmes
uygun fiyata imac çok iyi olur ama türkiye şartlarında bu bi araba parası eder (en azından bi doğan alınır o paraya)

Hocam bu sene başının konusu. Bahsedilen uygun fiyatlı iMac zaten 1.4 ghz olan model, çıktı yani. Ama dediğin gibi fiyat konusunda cazip seçenek olmaktan uzak.
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shario 5 yıl
Evet ama 4.3 kesmez bence insanları. Minimum 4.7 ile çıkması lazım Apple'ın.
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dockhanger 5 yıl
araba fiyatına mac book olmasın
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hector1745 5 yıl
3000 tl olur .alabilirsen al.
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bydemirci 5 yıl
iwatch çıkarsa hemen alırım sırf ondan yeni saat almadım.
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OKANATLI 5 yıl
iwatch u merak ediyorum . nasıl olacak diye. bir de uygun fiyatlı imac diyorlar ama pek öyle uygun olmuyor sanki ? neyse bekleyelim görelim...
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HiqhWoltage 5 yıl
Ne yalan söyleyeyim Iphone 5 kullanan biri olarak beni hayal kırıklığına uğrattı bu 4.7"lik modelin özellikleri. Daha çıkmasına çok var ancak çözünürlük, batarya ve ram mutlaka daha da arttırılmalı. Millet 2k'ya geçmeye hazırlanıyor standart hale gelen full HD çözünürlüğün 4.7" Iphone 6'da da olması gerek.
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aozgec 5 yıl
apple bu kadar yeniliği bir senede yapmaz. yıllara yayar. parça parça satar.
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T0L6@ 5 yıl
A8 ile artık 2 gb ram'in gelmesi lazım. En azından iPad için gelmezse art niyet ararım.
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InCroyable 5 yıl
Artık cıksa da alsak iPhone 6 yı
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egeesin 5 yıl
Bu yol haritasını her sene görüyorum bazı MacRumors vb. sitelerden. Ve bu yol haritaları genellikle 'doğru' çıkıyor. Ama buradaki tek aldatmaca, aralarından biri çıkmaması olabilir. Bence iPad Pro çıkmayabilir. Onun dışında bütün ürünlerin o zamanda gelmesine ihtimal verilebilir.
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rvn_10 5 yıl
4.7 olan 60 milyon 5.5 olan 9milyonun altında.5.5 inç o kadar az satma şansı yok bence
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