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Apple'ın A7 işlemcisi Samsung tarafından üretiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4b
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın A7 işlemcisi Samsung tarafından üretiliyor

Apple'ın iPhone 5S lansmanındaki öne çıkan faktörlerden birisi modeli sektörde de bir ilk yapan 64-bit ARM tabanlı A7 işlemcisi oldu. ARMv8 komut setini temel alan A7 işlemcisinin kim tarafından üretildiği ise en büyük merak konusu idi.

iPhone 5S'in bileşenlerinin incelendiği seanslar bu konuda yol gösterici oluyor. iFixit ve Chipworks tarafından elde edilen verilere göre Apple, A7 işlemcisini Samsung'a ürettiriyor. 

Bilindiği gibi Apple'ın TSMC ile A7 işlemcilerin üretimi konusunda anlaştığı bir süre önce gündeme gelmişti. Hatta TSMC'nin 20nm fabrikasyon sürecindeki üretim hatlarının Apple'ı memnun ettiği ve A7'nin de bu süreci temel alacağı dile getirilmişti. Ancak görülüyor ki Apple işlemci üretimi konusunda Samsung'dan vazgeçmemiş.

Apple'ın A7 işlemcisi beklenenin aksine 28nm fabrikasyon süreci ve enerji verimliliği sağlayan HKMG teknolojisi ile üretiliyor. Bu, Exynos 5 Octa işlemcisinin üretim süreci ile aynı. Anlaşılan bu nesil iPhone'ların da işlemcileri Samsung tarafından üretilecek. Muhtemelen gelecek yıl ki nesilde veya bu neslin sonraki üretimlerinde TSMC imzasını görebileceğiz.

iPhone 5S modelinin diğer bir gündemdeki yongası M7 işlemcisi de NXP firması tarafından üretiliyor. Dünyanın en büyük 20 yongaseti üreticisi arasında gösterilen NXP, Philips tarafından kurulmuş ve sonrasında Hollandalı bir konsorsiyuma satılmıştı. 

M7 yardımcı işlemci iPhone 5S'in sensörlerinden gelen verileri işleyerek asıl işlemcinin yükünü azaltıyor ve batarya tüketimine pozitif katkı yapıyor. M7 işlemcisi LPC18A1 yapısında. Bu yapı ise bünyesinde yüksek performanslı ve entegre uygulamalar için geliştirilen Cortex-M3 çekirdeğini temel alıyor.  

http://www.chipworks.com/en/technical-competitive-analysis/resources/blog/inside-the-iphone-5s/ Yorum Yaz
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AndaCakan 6 yıl en beğenilen
Siz hala samsung apple kavgası yapın adamlar beraber geçirecek size siz sanki babanızın şirketi gibi savunun

not : bu konu altında bile kavgalar çıkacak eminim
Siz hala samsung apple kavgası yapın adamlar beraber geçirecek size siz sanki babanızın şirketi gibi savununnot : bu konu altında bile kavgalar çı...
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Yanıtla +184
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MeMETH_ 6 yıl
ne çok aptal adam var bizim şu ülkede hayret ediyorum ya
1 Yanıt Yanıtla +24
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muratai 6 yıl swat882
swat882
berlinkaplanı


Rampage

daha kendi işlemcisini üretemeyen sözde dünyanın en büyük şirketi. peh... işlemci üretim merkezi kurma masrafı 3 milyar dolarmış istese de üretemez zaten kendi işlemcisini.


Ne biliyonda ne konuşuyon. İşlemciyi sadece Samsung üretiyor. Samsung tasarlamıyor. Apple nasıl üreteciğini söylüyor Samsung yapıyor. Samsung'un kendi mühendislerinin yaptığı işlemcileri görüyoruz.

gördün exynos octa 5 leri, herkese fark attı
bilip bilmeden abuk subuk konuşmayın

8 cekirdek ve yuksek mhz ile a7 cift cekirdek 1.3 ghz den tokat ustune tokat yedi butun benchmarklarda.
2x1.3 ghz islemci 4x1.6 ghz a15 li exynos 5 den daha iyi performans veriyorsa samsung dukkani kapatsin, sizde cenenizi kapatin!

Ayrica samsung islemciyi ekmek firininda ekmek yapar gibi uretiyor, bu fabrikalara dokumhane denir (foundry). En ucuza en cok uretimi kim yaparsa Apple uretim isini ona verir. 3 milyar dolara fabrika kurup kendi uretse nolcak? Kapitalizmin k sinden anlamadan burda vir vir cene yorun siz.
swat882berlinkaplanıRampagedaha kendi işlemcisini üretemeyen sözde dünyanın e...
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goro1982 5 yıl
demekki iphone kore japon karışımı bir ürün.
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fthkn 5 yıl
adamlar silikon ve plastikten bizi zevkin doruklarına çıkaran film ve oyunları çalıştıran işlemci denen aleti üretiyorlar. biz ise sadece bakıyoruz. türkiyede de işlemci veya teknoloji hareketliliği yaratan silikon vadisi gibi bir oluşum olsa neyse. ulan sadece yiyiciyiz. yiyemiyoruz bile para yok.
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gbriel 6 yıl
Samsung u bu kadar ovmussunuz de o lag li gecislere, hareketlere ne diyeceksiniz? 3 ghz islemci 16 gb ram fln olsa belki iostaki gibi puruzsuz ekran kaydirma, scroll vb. yaparsiniz. Size sadece guluyorum
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DH Misafiri 6 yıl
samsung her zaman her konuda appledan üstün olmuştur. appletelefon tablet ve bilgisayar üretirken samsung telefon tablet bilgisayar telefon müzik çalar beyaz eşya inşaat ve iş makneleri işlemci hafıza kartları hardiskler televizyonlar saatler neler neler üretmiyorkii.ben eskiden apple daha iyi sanıyordum ama samsung her yönüyle iyi ve şu anda dünyanı en iyi iki telefonu galaxy s 4 ve note 3 tür.
vikipedide en iyi firmalar sırasında samsung 16. apple ise 19.dur
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KDGL 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
samsung her zaman her konuda appledan üstün olmuştur. appletelefon tablet ve bilgisayar üretirken samsung telefon tablet bilgisayar telefon müzik çalar beyaz eşya inşaat ve iş makneleri işlemci hafıza kartları hardiskler televizyonlar saatler neler neler üretmiyorkii.ben eskiden apple daha iyi sanıyordum ama samsung her yönüyle iyi ve şu anda dünyanı en iyi iki telefonu galaxy s 4 ve note 3 tür.
vikipedide en iyi firmalar sırasında samsung 16. apple ise 19.dur

Seninde dediğin gibi Samsung'un ürün yelpazesi hayli geniş fakat bu durumda bile Apple önde.

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modifci 6 yıl
Eger dogruysa
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okan_cehapelioglu 6 yıl
adamlar paraları götürüyor siz burda birbirinizi parcalayın
1 Yanıt Yanıtla +2
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atat54 6 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
adamlar paraları götürüyor siz burda birbirinizi parcalayın

+2
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DH Misafiri 6 yıl
Yazık size. Ulkenizi bu kadar savunmazsınız elalemın markaları için kavga edersiniz.
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teramit 6 yıl
xxbymanxx
Yazık şunların tartışdığı konuya bak.Ne demişler zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış.Ne hale geldik.

burası teknoloji sitesi ne tartışacaktı millet yemek tarifi mi?
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Brky 6 yıl
Arkadaşımda ip5 var ios 7 ye güncellemiş ver bakayım şu oyuncuğa dedim, şöyle 5 dk. bi baktım menüde, markette sağ sol yaptım inanılmaz derecede ısınmaya başlamıştı, hayretler içerisindeydm ve sonra dönüp dedim ki arka ; ÇÖP.
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DH Misafiri 6 yıl
Valla o kadar çözünürlük dediniz ama benim ipade 2048x1536 çözünürlük var
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grezimonk 6 yıl DH Misafiri
aaa... o nedenle mi fiyasko yaşatıyor...
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