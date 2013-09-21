Apple'ın A7 işlemcisi Samsung tarafından üretiliyor





Apple'ın iPhone 5S lansmanındaki öne çıkan faktörlerden birisi modeli sektörde de bir ilk yapan 64-bit ARM tabanlı A7 işlemcisi oldu. ARMv8 komut setini temel alan A7 işlemcisinin kim tarafından üretildiği ise en büyük merak konusu idi.





iPhone 5S'in bileşenlerinin incelendiği seanslar bu konuda yol gösterici oluyor. iFixit ve Chipworks tarafından elde edilen verilere göre Apple, A7 işlemcisini Samsung'a ürettiriyor.





Bilindiği gibi Apple'ın TSMC ile A7 işlemcilerin üretimi konusunda anlaştığı bir süre önce gündeme gelmişti. Hatta TSMC'nin 20nm fabrikasyon sürecindeki üretim hatlarının Apple'ı memnun ettiği ve A7'nin de bu süreci temel alacağı dile getirilmişti. Ancak görülüyor ki Apple işlemci üretimi konusunda Samsung'dan vazgeçmemiş.





Apple'ın A7 işlemcisi beklenenin aksine 28nm fabrikasyon süreci ve enerji verimliliği sağlayan HKMG teknolojisi ile üretiliyor. Bu, Exynos 5 Octa işlemcisinin üretim süreci ile aynı. Anlaşılan bu nesil iPhone'ların da işlemcileri Samsung tarafından üretilecek. Muhtemelen gelecek yıl ki nesilde veya bu neslin sonraki üretimlerinde TSMC imzasını görebileceğiz.





iPhone 5S modelinin diğer bir gündemdeki yongası M7 işlemcisi de NXP firması tarafından üretiliyor. Dünyanın en büyük 20 yongaseti üreticisi arasında gösterilen NXP, Philips tarafından kurulmuş ve sonrasında Hollandalı bir konsorsiyuma satılmıştı.





M7 yardımcı işlemci iPhone 5S'in sensörlerinden gelen verileri işleyerek asıl işlemcinin yükünü azaltıyor ve batarya tüketimine pozitif katkı yapıyor. M7 işlemcisi LPC18A1 yapısında. Bu yapı ise bünyesinde yüksek performanslı ve entegre uygulamalar için geliştirilen Cortex-M3 çekirdeğini temel alıyor.

http://www.chipworks.com/en/technical-competitive-analysis/resources/blog/inside-the-iphone-5s/