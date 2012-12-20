Apple'ın ABD'deki davaya konu olan "7844915" numaralı patenti inceleme altında

Haber Editörü
Geçtiğimiz ağustos ayında ABD'de gerçekleşen mahkemede Samsung, Apple'a ait çeşitli patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyar dolarlık bir tazminat bedeli ödemeye mahkum edilmişti. ABD Patent ve Marka Ofisi, söz konusu davaya konu olan patentlerden 7844915 numaralı "yakınlaştırmak için kıstırma" patentini yeniden inceleme altına alarak patentle ilgili 21 farklı iddiayı geçersiz kıldı.
ABD Patent ve Marka Ofisi'nin almış olduğu bu kararla ilgili olarak Apple'ın yasal süreç boyunca itiraz etmesi beklenirken, Samsung'un da yapılan inceleme sonuçlarının da açığa çıkarılması için yeniden mahkemeye başvurduğu belirtiliyor. Patent ve Marka Ofisi, Apple'a ait patentleri ilk kez inceleme altına almıyor. Öyle ki Ofis, geride bıraktığımız ekim ayında sonu 381 ile biten ve Samsung'un 18 farklı cihazında ihlal ettiği öne sürülen "Paket Lastiği" patentini de inceleme altına almış ve patentin geçersiz olduğuna karar kılmıştı. Ayrıca, ABD davasının hakimi Lucy Koh'ta geçtiğimiz kasım ayında Apple'ın "yakınlaştırmak için tıklatma" olarak adlandırılan patentinin geçerliliği konusunda duyduğu şüpheleri de belirtmişti.
ABD Patent ve Marka ofisinin Apple'ın "7844915" numaralı patenti için başlatmış olduğu incelemeden nasıl bir sonuç çıkacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://arstechnica.com/tech-policy/2012/12/apple-stands-to-lose-another-patent-crucial-to-its-battle-with-samsung/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Soruma cevap vermemişsin... Ve cidden mırın kırın etmişsin... Sence patent davasını kim açar? Patent sahibi değil mi? Peki nasıl patent sahibi olunur? Peki patent davası neden açılır? Patent davası açılan taraf genelde teknolojiyi geliştiren değil onu kısa yoldan para kazanmak için kullanandır.
Saydığın teknolojilerde Samsung'un bir öncülüğü yoktur, sadece ürün gamında o ürünlerde yer almaktadır...
Şimdi blue-ray Samsung tarafından geliştirilmemiştir. Blue-ray Samsung'un da içinde bulunduğu bir çok teknoloji firması tarafından kurulan ve Sony'nin öncülük ettiği bir konsorsiyum tarafından geliştirilmiştir. Sony, Pioneer, TDK'nın yanında bu konuda Samsung'un adı bile geçmez.
3D Tv'ye gelirsek kusura bakma ama yine o konuda da Sony öncüdür, LG'nin katkısı çok daha fazladır. Mikroçip ve yarıiletkenler dersen o konuda haklısın derim! Fakat yukarıda bahsi geçen konu son kullanıcı ürünleri ile alakalıdır.
Yukarıdaki konunun Samsung motors ile nasıl bir ilgisi var? Samsung motors, Samsung'un binek araç sektöründe kendi markasını oluşturmak için kurduğu bir şirkettir başarısız olup Renault'a satılmıştır. Savunma sanayiinde aktivitesi çok sınırlıdır, uzay araştırması için kaynak falan değildir o konuda bir aktivitesi yoktur! Samsung'un Burj Khalifa'nın müteahhit'i olmasının veya en büyük mikroçip üreticilerinden biri olmasının veya dünyanın en büyük gemi üreticisi olmasının yukarıdaki konuyla hiçbir alakası yoktur. Ürettiğin teknolojik ürünleri geliştiriyor olman şart değildir, üretim tesisine sahip olman yeterlidir.
Şimdi bana Samsungun öncülük edip piyasaya sunduğu ve diğer firmalarında adapte ettiği, piyasada belirgin bir şekilde yaygınlaşan teknoloji gösterebilir misin?
Takma onu kafaya. Kızlara yaranmak için metalci takılan, özentiliğini dışa vurmak için avatarına abuk subuk amerikalı rockstarlar koyan, özentiliğinden dolayı apple'dan vazgeçemeyen bütün gün tek tek anasayfada telefon haberleri altında apple iphone'u övmekle görevlendirilmiş işsiz güçsüz ergenin teki.
Bana Samsung'un öncülük edip piyasaya sunduğu ve diğer firmalarında adapte ettiği, piyasada belirgin bir şekilde yaygınlaşan "teknoloji" gösterebilir misin?
Öncülük etmesine gerek yok,katkıları yeter.3D TV,Blu-ray,DVD gibi optik sürücüler,LED-LCD-Plazma vs konusunda Sharp ve LG ile fikir üretmeleri vs.
Olaya senin baktığın açıdan bakarsak saçmalık olur.
Ayrıca samsung denilince aklına samsung'un elektronik bölümü mü geliyor sadece ? Samsung'u Sony,Apple gibi şirketlerle karıştırdın herhalde.Samsung'un savunma sanayii üzerine teknoloji üretimleri var ve Güney Kore'nin uzay araştırmaları için en büyük teknolojik kaynak Samsung.Teknoloji istiyorsan buyur sana ''teknoloji''.
Samsung motor,samsung engineer vs bunları araştırmanı tavsiye ederim zira çok büyük işleri var Samsung'un.
- Poşetle taşımayın yasak.
- Elinizde taşımak ta yasak. Biz size kargoyla yollarız.
- Kutuyu ulu orta yerde açmayın. Kutuyu açmanın patenti Epılın.
- Cihazı tutarken köşelerini saklayın. Köşeleri yuvarlattığımızı görmesinler.
- Telefonu elinizle tutarken dikkat edin. Epılın "Siz telefon tutmayı bilmiyorsunuz. Şöyle tutacaksınız" derken ki şekille aynı şekilde tutmamaya özen gösterin...
Şu dediğine can-ı gönülden katılıyorum...
Hatta teknolojinin gelişmesini istemediğini iPhone 5 e de NFC koymamasından da anlaşılmıştı...
uyma sen şeytana, azıcık pahalı gelebilir zira
ensonhaber.com/...
Yazılımın patenti mi olmaz? Enteresan bir yaklaşım olmuş. Sonuçta yaptığınız işin sonucunda bir veri üretirsiniz. Bu bir grafiktir, hesaplamadır, harftir vs. vs. vs. ama bu çıkışın nasıl yapılacağını yazılım üretir. Bu yazılımın bunu üretebilmesi içinde çeşitli algoritmalar ve hesaplamalar dizisi ile girdinizin istediğiniz şekilde çıkışı alınır. Linux, Android gibi açık kaynak kodu ile bu temel algoritma herkesin erişimine açık bir şekilde dağıtabilir ya da sınırlandırılarak sadece üretici ve tasarlayıcının müdahale edebileceği halde sunulur. BU programın kodlarını yazan kişiler veya kurumlar bunları ticari amaçla kullanırsa o zaman patentte alır, para da ister, ya da kullandırmaz kendine saklar. Durum itibariyle film ve müzik eserleri de sizin görüşünüze göre anonimdir. Hayal ürünü olmaları, bu eserleri sizinde üretebileceğiniz anlamı taşıdığından aslında bu güne kadar bütün sinema, tiyatro ve müzik sektöründen hakda talep etmeniz gerekmektedir. Bu durumda bende dünyadaki tüm itirazlarda bulunmalısınız. Yazdığınız ileti de sonuç diyorsunuz, adamlar zaten sonucu patentlemiyor sonuca giden yolu patentliyor. 2+2=4 demek için kullandıkları yolu. Parklı yazılım paketleri farklı algoritmalarla bu sonuçları üretirler. Adamların meselesi 4'te değilki. 2+2 nasıl 4 olur da! Ben sağ kulağımı ister sol elimle tersten tutarım, ister sağ elimi yukarı kaldırıp tutarım. Sonuç olarak sağ kulak amaca uygun olarak tutulmuştur. Çıkış budur. Adamın biri yani JAVA sol el ile tutulmasını uygun görmüş ve uzun bir kodlama olayından sonra başarıya ulaşmıştır, Windows ise sağ eli sağ kulağa anında götürür. Çok anlamsız ve enteresan bir yaklaşım olmuş. Patent davalarından başka bir şey yok diyorsunuz. Adam araştırdığı ve ürettiği teknik, yol, sonuç bulma yöntemi diyelim; koruma altına almış. İzinsiz kullanıldığını düşünerek dava açmış. Sonuçta tekerleğin patenti mi var? Anonim olmuş. Mahkeme bu işlemin ya da yolun anonim olduğuna kanaat getirirse patent düşer ve diğer hiç bir firma bu konuda patent sahibine herhangi bir ödeme yapmaz. Ayrıca bu konuda patent başvurularıda geri çevrilir. Artık o işlem dizisi anonim olmuş olur. Aradaki farkları umarım anlatabilmişimdir.
Tabi canım öyledir apple'ın %50 sini samsung üretiyor kimin ne olduğu ortada.
apple teknolojinin gelişmesini patent davalarıyla engelemek istiyor işine gelmiyor çunkü samsung sureklı daha iyisini üretiyor ilk iphon'da kamera bıle yok rezıllıge bakarmısın?
samsung buyuk ekran yaptı apple gerke yok dıyordu ne oldu oda ekranı buyuttu sımdı 4'' oldu emın ol bırkac sene sonra 4.5'' lere cıkıcak oda
hala çözememişsin olayı apple çıkardığı ürünleri samsung kopyalıyor diye daav ediyor.teknoloji geliştirmese nasıl patent davası açsın daha uzun sürede çözemeyecek gibi soruların var.
samsung google ın yazılımını alıp kendi donanımına monte etmekle uğraşıyor geliştirmekten anladığında bu ne diyelim bu kafada az adamda yok.
Ekleme: Sayfa kaydırma ile ilgili bir durummuş. 'Rubber banding patent' diye aratınca çıkıyor.