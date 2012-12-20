Apple'ın ABD'deki davaya konu olan "7844915" numaralı patenti inceleme altında

Geçtiğimiz ağustos ayında ABD'de gerçekleşen mahkemede Samsung, Apple'a ait çeşitli patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyar dolarlık bir tazminat bedeli ödemeye mahkum edilmişti. ABD Patent ve Marka Ofisi, söz konusu davaya konu olan patentlerden 7844915 numaralı "yakınlaştırmak için kıstırma" patentini yeniden inceleme altına alarak patentle ilgili 21 farklı iddiayı geçersiz kıldı.

ABD Patent ve Marka Ofisi'nin almış olduğu bu kararla ilgili olarak Apple'ın yasal süreç boyunca itiraz etmesi beklenirken, Samsung'un da yapılan inceleme sonuçlarının da açığa çıkarılması için yeniden mahkemeye başvurduğu belirtiliyor. Patent ve Marka Ofisi, Apple'a ait patentleri ilk kez inceleme altına almıyor. Öyle ki Ofis, geride bıraktığımız ekim ayında sonu 381 ile biten ve Samsung'un 18 farklı cihazında ihlal ettiği öne sürülen "Paket Lastiği" patentini de inceleme altına almış ve patentin geçersiz olduğuna karar kılmıştı. Ayrıca, ABD davasının hakimi Lucy Koh'ta geçtiğimiz kasım ayında Apple'ın "yakınlaştırmak için tıklatma" olarak adlandırılan patentinin geçerliliği konusunda duyduğu şüpheleri de belirtmişti.

ABD Patent ve Marka ofisinin Apple'ın "7844915" numaralı patenti için başlatmış olduğu incelemeden nasıl bir sonuç çıkacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://arstechnica.com/tech-policy/2012/12/apple-stands-to-lose-another-patent-crucial-to-its-battle-with-samsung/