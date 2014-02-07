Apple'ın Brezilya'daki ilk mağazası kapılarını açıyor

Apple’ın son yıllarda önem göstermeye başladığı Brezilya’daki ilk Apple Store, 15 Şubat’ta kapılarını açıyor.

Brezilya’nın dünyaya nam salmış şehri Rio de Janeiro’daki lüks alışveriş merkezi VillageMall içerisine inşaa edilen Apple Store, konseptiyle Apple’ın birçok mağazasından ayrılıyor. Özel imal edilmiş eğrisel camlarla çevrili olan mağaza, tek katta hizmet verecek. Ancak mağaza iki bölüme ayrılmış; mağazanın ön bölümünde ürünler, arka tarafında ise aksesuar ve Genius gibi diğer hizmetler verilecek.

Apple, Brezilya’daki mağazası için ilk sinyali Kasım 2012’de Kariyer sayfasına eklediği ilanlarla vermişti. Aynı tarihte Apple Store Istanbul’u içinde Apple çalışan arayışına başlamıştı.

Apple’ın Brezilya’da açtığı son mağazayla birlikte Apple Store’ların sayısı 423’e yükselirken; bulunduğu ülke sayısı ise 15’e yükseldi.

Apple, önümüzdeki nisan ayında ise ülkemizdeki ilk mağazası olan Apple Store Istanbul’un açılışını gerçekleştirecek. Apple’ın çok önem gösterdiği bu mağaza, firmanın New York ve Şangay mağazaları gibi farklı tasarımları ve konseptiyle öne çıkacak.