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Apple'ın Brezilya'daki ilk mağazası kapılarını açıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,8b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın Brezilya'daki ilk mağazası kapılarını açıyor
Apple’ın son yıllarda önem göstermeye başladığı Brezilya’daki ilk Apple Store, 15 Şubat’ta kapılarını açıyor.

Brezilya’nın dünyaya nam salmış şehri Rio de Janeiro’daki lüks alışveriş merkezi VillageMall içerisine inşaa edilen Apple Store, konseptiyle Apple’ın birçok mağazasından ayrılıyor. Özel imal edilmiş eğrisel camlarla çevrili olan mağaza, tek katta hizmet verecek. Ancak mağaza iki bölüme ayrılmış; mağazanın ön bölümünde ürünler, arka tarafında ise aksesuar ve Genius gibi diğer hizmetler verilecek.

Apple, Brezilya’daki mağazası için ilk sinyali Kasım 2012’de Kariyer sayfasına eklediği ilanlarla vermişti. Aynı tarihte Apple Store Istanbul’u içinde Apple çalışan arayışına başlamıştı.

Apple’ın Brezilya’da açtığı son mağazayla birlikte Apple Store’ların sayısı 423’e yükselirken; bulunduğu ülke sayısı ise 15’e yükseldi.

Apple, önümüzdeki nisan ayında  ise ülkemizdeki ilk mağazası olan Apple Store Istanbul’un açılışını gerçekleştirecek. Apple’ın çok önem gösterdiği bu mağaza, firmanın New York ve Şangay mağazaları gibi farklı tasarımları ve konseptiyle öne çıkacak.


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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Zordion 5 yıl en beğenilen lord987
lord987

apple store 15 ülkede açık olması ve 15.ülkenin brezilya 16.nında türkiye olması ilginç geldi bana. demekki birçok avrupa ülkesinde mağzasını açmamış. avrupa dışındaki diğer ülkeleride katarsak türkiyeye öncelik verilmiş, aradan geçen bukadar zamana rağmen. demekki apple gelişmiş ülkelerde satışları iyi gitmiyorki bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki marka meraklılarını daha iyi kandırabileceğini düşünüyor.

Ne alakasi var. Apple zaten yuksek nufuslu tum Avrupa ulkelerine magaza acmis. 11 milyonluk Belcika'ya mazaga acacagina tabiki de 200 milyonluk Brezilya, 75 milyonluk Turkiye gibi pazarlarda magaza acacaklar.
lord987apple store 15 ülkede açık olması ve 15.ülkenin brezilya 16.nında türkiye olması ilginç geldi bana. demekki birçok avrupa ülkesin...
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Hm Ok 5 yıl
Yorumum ustte gözüksun diye eksi verdim..
Artilayin beyler
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Glorfindel1907 5 yıl
bana faydası olmayan kilisenin
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inexo 5 yıl
acarsa ekime acmazsa kasıma
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bizim ülkemizdeki nasıl olacak acaba
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Master_Evil 5 yıl
sıra bizde
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karacaardıç 5 yıl
Hayret kisme çöp dememiş
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Masdera 5 yıl
Eylül ayında Rio'da bulundum. Oradan bırak elektronik ürün almayı giysi bile almam. Pet şişe suyun tanesi 3 TL civarı bir şey. iPad Mini bir kaç yerde satışını gördüm, yaklaşık 1200 TL civarı bir şeydi. Bizde 750 TL'ye satılanlardan bu. Varın gelin siz hesaplayın diğerlerinin fiyatlarını.
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Fx_57,5 5 yıl
zorlu center daki mağza resmen yılan hikayesine döndü yılbaşından önce açılacak denildi şimdi ise nisan deniliyor.okadar zamanda koca binaları dikiyorlar.
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lord987 5 yıl
apple store 15 ülkede açık olması ve 15.ülkenin brezilya 16.nında türkiye olması ilginç geldi bana. demekki birçok avrupa ülkesinde mağzasını açmamış. avrupa dışındaki diğer ülkeleride katarsak türkiyeye öncelik verilmiş, aradan geçen bukadar zamana rağmen. demekki apple gelişmiş ülkelerde satışları iyi gitmiyorki bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki marka meraklılarını daha iyi kandırabileceğini düşünüyor.
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Zordion 5 yıl lord987
lord987

apple store 15 ülkede açık olması ve 15.ülkenin brezilya 16.nında türkiye olması ilginç geldi bana. demekki birçok avrupa ülkesinde mağzasını açmamış. avrupa dışındaki diğer ülkeleride katarsak türkiyeye öncelik verilmiş, aradan geçen bukadar zamana rağmen. demekki apple gelişmiş ülkelerde satışları iyi gitmiyorki bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki marka meraklılarını daha iyi kandırabileceğini düşünüyor.

Ne alakasi var. Apple zaten yuksek nufuslu tum Avrupa ulkelerine magaza acmis. 11 milyonluk Belcika'ya mazaga acacagina tabiki de 200 milyonluk Brezilya, 75 milyonluk Turkiye gibi pazarlarda magaza acacaklar.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Bukalemun 5 yıl
423/15 Adalet her yerde EŞİT !!!
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senersongur 5 yıl
Bu haber ilac gibi geldi.Hemen Sao Paolo'dan kalkip Rio'ya gideyim de ucuza iphone 5s alayim bari.
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bimin aystiisi 5 yıl
Darısı Türkiyedekinin başına
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