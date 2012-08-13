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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın Samsung'u Android platformunun patent ihlaline yol açtığı konusunda uyardığı ortaya çıktı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrinde sürmekte olan Apple ile Samsung arasındaki davada tanıkların mahkemeye sundukları belgelerden bir tanesinde Apple'ın sadece Samsung'a değil, Android ve Google'a da suçlamalar yönelttiği belirtiliyor. 

Ağustos 2010 tarihinde Samsung'un yöneticilerine gönderilen 67 sayfalık belgede Güney Koreli üreticinin akıllı telefonlarında ihlal edildiği düşünülen patentler yer alıyor. Söz konusu ihlallerin ortak noktasıysa Google'ın Android işletim sistemi. Sahip olduğu patentlerin Android tarafından kullanıldığı veya kullanmaya teşvik edildiği konusunda birçok örnek sunan Apple, söz konusu belgelerde bu patentlerin kullanımı için herhangi bir izin verilmediğinin de altını çiziyor.

Apple'ın belgesinde herhangi bir tasarım patent iddiası ve özel ticari takdim yer almazken, her iki platform için düşüncelerini yansıttığı çeşitli görseller içeriyor. Söz konusu belgenin en dikkat çekici ''Samsung iPhone'u kopyalıyor'' başlığı altında ise iPhone 4 ve Galaxy S görünüş, uygulama tasarımları ve ambalajlama gibi değişik açılardan karşılaştırılıyor.

Sadece Android işletim sistemi ile sınırlı kalmayan belgede, ayrıca Bada ve Symbian'ın da Apple'a ait çeşitli patentleri ihlal ettiği dile getiriliyor. Apple, Samsung'un patent ihlali yaratan akıllı telefonlarında söz konusu patentleri kullanmaya devam edebilmesi için lisanslama yoluna gitmesi gerektiği de belirtiliyor.

Apple ile Samsung arasındaki geçen konuşmaların başlangıcı olarak gösterilen bu belgelerin mahkeme tarafından ne şekilde değerlendirileceğini ise ilerleyen günlerde göreceğiz. Apple tarafından Samsung yöneticilerine gönderilen belgeye buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.theverge.com/2012/8/10/3234885/apple-samsung-copying-document-android Yorum Yaz
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bayraak 6 yıl en beğenilen
Acaba GoodYear neden Michelin'e dava açmıyor sen benim lastik tasarımımı çaldın diye. Açmaz tabi bir lastik daha nekadar farklı olabilirki. Dokunmatik telefon işte en fazla 1 tuşu var ve dokunmatik daha nekadar farklı olabilir ki ?
Acaba GoodYear neden Michelin'e dava açmıyor sen benim lastik tasarımımı çaldın diye. Açmaz tabi bir lastik daha nekadar farklı olabilirki. Dokunmatik telefon ...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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DH Misafiri 6 yıl
vitor reis
Gun gectikce samsungun kendi kuyusunu kazdigini acikca gormekteyiz. Apple ise onlemez yukselisini ara vermeden surduruyor. Bu cekismenin galibi ise tartismasiz son kullanici oluyor

Açılan patent davalarının ve bu davaların sonucunda yaşananların tam aksine son kullanıcıya olumsuz yansıdığını düşünüyorum. Bir ürünün belli bölgede satışının yasaklatılması tüketicinin seçim özgürlüğünü engeller. Eğer üretici mahkeme sonucunda lisans bedeli ödemek zorunda kalırsa da fiyat seviyeleri olumsuz yönde etkilenebilir.
Apple yükseliyorsa Samsung da yükseliyor. Samsung, ikinci çeyrekte Apple'ın iki katı kadar akıllı telefon sattı. Apple'ın zamanında Nokia'yı geçerek birincilik koltuğuna oturduğunu hatırlatırım. Buzdağının görünmeyen yüzü bu zaten. Apple, kendisine tehdit olarak gördüğü tüm firmaları dava ediyor. Apple'ın geçmişini hepimiz biliyoruz. Başkalarının üstüne basa basa, başka fikirleri kendilerince yorumlaya yorumlaya bu seviyelere kadar geldiler. Apple, sütten çıkma ak kaşık değil. Son dönemlerde bu kadar azıtlamalarının nedeni kendilerine adeta tapan müşterileri.
vitor reisGun gectikce samsungun kendi kuyusunu kazdigini acikca gormekteyiz. Apple ise onlemez yukselisini ara vermeden surduruyor. Bu cekism...
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Yanıtla +26
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McGhoosT 6 yıl
vitor reis
Gun gectikce samsungun kendi kuyusunu kazdigini acikca gormekteyiz. Apple ise onlemez yukselisini ara vermeden surduruyor. Bu cekismenin galibi ise tartismasiz son kullanici oluyor

gözler kaç numara kardeş ?
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lHoLigaN 6 yıl
Hm
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mooderator 6 yıl
''Apple'ın Samsung'u Android platformunun patent ihlal yol açtığı konusunda uyardığı ortaya çıktı''
Yukarıdaki cümlede yer alan anlatım bozukluğunu bulunuz...
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tamtamam 6 yıl
homeedition88
Mahkeme bitmeden o hakli bu haksiz demek dogmamis cocuga don bicmek olur bence fakat şu da varki samsung iphone dan once de taklit - benzer telefonlar uretiyordu, blackberry taklidi uretti, nokia takliti telefonlar uretti. Samsung Ace modeli bile yeterince bariz bir ornek Apple dan etkilendigini gosterebilecek. Fakat şu da varki bu sene icinde biraz kipirdanma var tasarimlarin da Samsung un. Artik mahkemeler de surunmekten yoruldugundan mi? Yoksa başka bir sebepten mı? Bilmiyorum. Kendini biraz daha geliştirse çok daha iyi olmazmı?

japonlar 2.dünya savaşından 1967 yılına kadar,üretim mühendisi yetiştirdiler,sistem basitti, varolanı daha iyi mekaniklerle ortaya koymaya çalışıyorlardı,bunuda müfredat gereğine göre uyguladılar,enstitülerinin müfredatı dahil olmak üzere tamamen üretim odaklıydı.kısa sürede yetiştirilen teknikerine,mühendisine kadar,o kadarki 2 yılda mühendis diploması alınabiliyordu,tüm beşeri dallarda bunu uygulayıp başarılı oldular,67 yılından sonra ise 2.planlama evresine geçip bilim insanları yetiştirmeye odaklandılar.yüzbinlerce öğrenciyi yurtdışı eğitim,seminer v.s ile eğittiler.mühendislik öğrenimi 9 yıla çıktı,her mühendis devlette en az 3 yıl çalışmaya zorlandı.devletçilik ilkesi ile tüm teknoloji dallarında dev şirketler kuruldu,başlarınada devlet kökenli planlanmış mühendisler getirildi.Sonuç olarak 80 li yıllardan itibaren varolan üretim gücünü geliştirdiği teknolojilerle pazarladılar.
şimdi olayların gelişimine bakınca aynı filmi koreliler çeviriyor gibime geldi.
1 Yanıt Yanıtla +2
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homeedition88 6 yıl tamtamam
tamtamam

homeedition88

Mahkeme bitmeden o hakli bu haksiz demek dogmamis cocuga don bicmek olur bence fakat şu da varki samsung iphone dan once de taklit - benzer telefonlar uretiyordu, blackberry taklidi uretti, nokia takliti telefonlar uretti. Samsung Ace modeli bile yeterince bariz bir ornek Apple dan etkilendigini gosterebilecek. Fakat şu da varki bu sene icinde biraz kipirdanma var tasarimlarin da Samsung un. Artik mahkemeler de surunmekten yoruldugundan mi? Yoksa başka bir sebepten mı? Bilmiyorum. Kendini biraz daha geliştirse çok daha iyi olmazmı?

japonlar 2.dünya savaşından 1967 yılına kadar,üretim mühendisi yetiştirdiler,sistem basitti, varolanı daha iyi mekaniklerle ortaya koymaya çalışıyorlardı,bunuda müfredat gereğine göre uyguladılar,enstitülerinin müfredatı dahil olmak üzere tamamen üretim odaklıydı.kısa sürede yetiştirilen teknikerine,mühendisine kadar,o kadarki 2 yılda mühendis diploması alınabiliyordu,tüm beşeri dallarda bunu uygulayıp başarılı oldular,67 yılından sonra ise 2.planlama evresine geçip bilim insanları yetiştirmeye odaklandılar.yüzbinlerce öğrenciyi yurtdışı eğitim,seminer v.s ile eğittiler.mühendislik öğrenimi 9 yıla çıktı,her mühendis devlette en az 3 yıl çalışmaya zorlandı.devletçilik ilkesi ile tüm teknoloji dallarında dev şirketler kuruldu,başlarınada devlet kökenli planlanmış mühendisler getirildi.Sonuç olarak 80 li yıllardan itibaren varolan üretim gücünü geliştirdiği teknolojilerle pazarladılar.

şimdi olayların gelişimine bakınca aynı filmi koreliler çeviriyor gibime geldi.


Çok doğru tesbitler ancak japonya bunu yapabildi çünkü 2. dünya savaşı galibi a.b.d ve ingiltere ile anlaşmalar imzadı. Bu antlaşmalar uyarınca üniversiteler düzeyinde bilgi ve teknoloji paylaşımı yapıldı. Batı almanya'da bu şekilde gelişti şimdi de kuzey - güney (Komün yönetim - Demokrat Emparyalist yönetim) çekişmesi yüzünden Güney Kore'de aynı desteği görüyor. Zamanında Kominizm tehdidine! karşı bu yolla yandaş ülkeler yaratılmıştı. Rusya ortaklarından patates - pamuk alırken a.b.d ingiltere hollanda (B.m Daimi Üyeleri) bu tarz sanayii üretim ve teknolojik destek verdi.

Konuya dönersek A.b.d diğer türlü durumda zaten samsung'u direk durdurur satışına engel olurdu avrupa ve tüm amerika kıtasında. İşin çıkmazı da bu biraz galiba...
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marfoglu 6 yıl
Patentinizede davanizada artik sikti hergun ayni seyler bu is teknolojiden cikti tamarn parasal ve hukuksal bir olaya donustu applein yaptigi her cingeneligi haber yapiyorsunuz biktik artik ama ekran karti incelemesi yaomadiginiz oluyor daha ne diyeyim insanlarmmobile ilgiliymis baska haber yok dogru durust ondandir belki ki buradi tam mobil forumu oldu.Gunde 3 ogun apple samsung haberleri sikti girmeyin demeyin cunku sinir oldugum nokta hep bunlarin konusulmasi baska haber yapilmamasi yani mesglatin bu olmasi.
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MASTERMIND 6 yıl
DH Misafiri
vitor reis Gun gectikce samsungun kendi kuyusunu kazdigini acikca gormekteyiz. Apple ise onlemez yukselisini ara vermeden surduruyor. Bu cekismenin galibi ise tartismasiz son kullanici oluyor
Açılan patent davalarının ve bu davaların sonucunda yaşananların tam aksine son kullanıcıya olumsuz yansıdığını düşünüyorum. Bir ürünün belli bölgede satışının yasaklatılması tüketicinin seçim özgürlüğünü engeller. Eğer üretici mahkeme sonucunda lisans bedeli ödemek zorunda kalırsa da fiyat seviyeleri olumsuz yönde etkilenebilir. Apple yükseliyorsa Samsung da yükseliyor. Samsung, ikinci çeyrekte Appleın iki katı kadar akıllı telefon sattı. Appleın zamanında Nokiayı geçerek birincilik koltuğuna oturduğunu hatırlatırım. Buzdağının görünmeyen yüzü bu zaten. Apple, kendisine tehdit olarak gördüğü tüm firmaları dava ediyor. Appleın geçmişini hepimiz biliyoruz. Başkalarının üstüne basa basa, başka fikirleri kendilerince yorumlaya yorumlaya bu seviyelere kadar geldiler. Apple, sütten çıkma ak kaşık değil. Son dönemlerde bu kadar azıtlamalarının nedeni kendilerine adeta tapan müşterileri.

Şimdiye kadar gördüğüm misafir hesabıyla atılmış en güzel yorum
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TechnoMobile 6 yıl
Şabanın Davacı filmine benzedi :) Filmin 2. serisini çekiyorlar galiba
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bocekgrafik 6 yıl
DH Misafiri
bu samsung ne utanmaz bir şirket yaa... yüzüne tükürdükçe şükür diyorlar... ulan o tükürüklerle banyo yaptı hala doyamadı...

Çirkef Apple'la karıştırdın galiba. Kendi kullanıcıları bile artık tiksinmeye başladı bu patent davaları sebebiyle Apple'dan.
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yavuz1928 6 yıl
Apple samsungu yok etmeye çalışıyor ama arkadan HTC geliyor htc yok etmeye çalıssa arkadan SONY geliyor Sony yok etse arkadan Lg geliyor bu böyle gider ve kazanan android olur
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DH Misafiri 6 yıl
bu samsung ne utanmaz bir şirket yaa... yüzüne tükürdükçe şükür diyorlar... ulan o tükürüklerle banyo yaptı hala doyamadı...
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DH Misafiri 6 yıl
bayraak
Acaba GoodYear neden Micheline dava açmıyor sen benim lastik tasarımımı çaldın diye. Açmaz tabi bir lastik daha nekadar farklı olabilirki. Dokunmatik telefon işte en fazla 1 tuşu var ve dokunmatik daha nekadar farklı olabilir ki ?

Diğer dokunmatik ekranlı akıllı telefon üreticilerinin ürünleri kadar farklı olabilir mesela. Apple'ın amacı Samsung üzerinden google'a yüklenmek. Olay sadece Samsung'un tasarımında değil, Android'in çalışma şekli ile ilgili, Android bir iOS kopyası. Belgeyi incelediyseniz ihlal edilen patentlerin çoğu daha ortada Google diye bir şirket yokken alınmış. Google efor sar edip daha orijinal ve yetenekli bir işletim sistemi geliştirebilirdi. Google Microsoft'un yolunu izliyor. Apple'ın sistemini kopyalayıp diğer üreticilere lisanslıyor...
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