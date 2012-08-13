Apple'ın Samsung'u Android platformunun patent ihlaline yol açtığı konusunda uyardığı ortaya çıktı





ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrinde sürmekte olan Apple ile Samsung arasındaki davada tanıkların mahkemeye sundukları belgelerden bir tanesinde Apple'ın sadece Samsung'a değil, Android ve Google'a da suçlamalar yönelttiği belirtiliyor.





Ağustos 2010 tarihinde Samsung'un yöneticilerine gönderilen 67 sayfalık belgede Güney Koreli üreticinin akıllı telefonlarında ihlal edildiği düşünülen patentler yer alıyor. Söz konusu ihlallerin ortak noktasıysa Google'ın Android işletim sistemi. Sahip olduğu patentlerin Android tarafından kullanıldığı veya kullanmaya teşvik edildiği konusunda birçok örnek sunan Apple, söz konusu belgelerde bu patentlerin kullanımı için herhangi bir izin verilmediğinin de altını çiziyor.





Apple'ın belgesinde herhangi bir tasarım patent iddiası ve özel ticari takdim yer almazken, her iki platform için düşüncelerini yansıttığı çeşitli görseller içeriyor. Söz konusu belgenin en dikkat çekici ''Samsung iPhone'u kopyalıyor'' başlığı altında ise iPhone 4 ve Galaxy S görünüş, uygulama tasarımları ve ambalajlama gibi değişik açılardan karşılaştırılıyor.





Sadece Android işletim sistemi ile sınırlı kalmayan belgede, ayrıca Bada ve Symbian'ın da Apple'a ait çeşitli patentleri ihlal ettiği dile getiriliyor. Apple, Samsung'un patent ihlali yaratan akıllı telefonlarında söz konusu patentleri kullanmaya devam edebilmesi için lisanslama yoluna gitmesi gerektiği de belirtiliyor.





Apple ile Samsung arasındaki geçen konuşmaların başlangıcı olarak gösterilen bu belgelerin mahkeme tarafından ne şekilde değerlendirileceğini ise ilerleyen günlerde göreceğiz. Apple tarafından Samsung yöneticilerine gönderilen belgeye buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2012/8/10/3234885/apple-samsung-copying-document-android