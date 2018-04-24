Apple’ın Shazam’ı satın alması Avrupa Komisyonu gündeminde

Geçen yıl sonlarında sürpriz bir şekilde şarkı tanıma platformu Shazam’ı bünyesine katan Apple, hemen akabinde Avrupa Komisyonu’nun radarına girmişti. Beklendiği gibi Komisyon soruşturma başlattı.

Tedirginlik var

Şubat ayında aralarında Avusturya, Fransa, İzlanda ve İspanya’nın da bulunduğu pek çok ülke Avrupa Komisyonu’na başvurarak söz konusu satın almanın birleşme yasaları çerçevesinde olup değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini sordu. Komisyon da bunun üzerinde soruşturma başlattı.

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Soruşturma Shazam satın alımının Avrupa ekonomik bölgesinde diğer çevrim içi müzik hizmetlerinin abone opsiyonlarını kısıtlayıp kısıtlamadığına yönelik olacak. Komisyon büyük bir etki yapabileceğini düşünüyor.

Apple ve Spotify günlük olarak Shazam uygulamasından 1 milyon tıklama alıyor. Eğer Apple hizmeti kapatırsa veya tıklamaları sadece kendisine yönlendirirse Spotify büyük bir zarara uğrayacak. Diğer taraftan Apple’ın Shazam verilerini kullanarak rakiplerin abonelerine etki edeceği ve kendi tarafına çekebileceği endişesi de hakim.

Kısacası Avrupa Komisyonu; Spotify ve Deezer gibi yerel firmaların olumsuz etkilenmemesini amaçlıyor. Soruşturma 4 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek.