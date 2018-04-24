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Apple’ın Shazam’ı satın alması Avrupa Komisyonu gündeminde

Çevrim içi müzik hizmetlerine önemli bir trafik sağlayan Shazam’ın Apple bünyesine katılması Avrupa Komisyonunu endişelendirdi. Bununla ilgili soruşturma başlamış durumda.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl sonlarında sürpriz bir şekilde şarkı tanıma platformu Shazam’ı bünyesine katan Apple, hemen akabinde Avrupa Komisyonu’nun radarına girmişti. Beklendiği gibi Komisyon soruşturma başlattı.

Tedirginlik var

Şubat ayında aralarında Avusturya, Fransa, İzlanda ve İspanya’nın da bulunduğu pek çok ülke Avrupa Komisyonu’na başvurarak söz konusu satın almanın birleşme yasaları çerçevesinde olup değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini sordu. Komisyon da bunun üzerinde soruşturma başlattı.

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Soruşturma Shazam satın alımının Avrupa ekonomik bölgesinde diğer çevrim içi müzik hizmetlerinin abone opsiyonlarını kısıtlayıp kısıtlamadığına yönelik olacak. Komisyon büyük bir etki yapabileceğini düşünüyor.

Apple ve Spotify günlük olarak Shazam uygulamasından 1 milyon tıklama alıyor. Eğer Apple hizmeti kapatırsa veya tıklamaları sadece kendisine yönlendirirse Spotify büyük bir zarara uğrayacak. Diğer taraftan Apple’ın Shazam verilerini kullanarak rakiplerin abonelerine etki edeceği ve kendi tarafına çekebileceği endişesi de hakim.

Kısacası Avrupa Komisyonu; Spotify ve Deezer gibi yerel firmaların olumsuz etkilenmemesini amaçlıyor. Soruşturma 4 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek.

 

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kenan_0 1 yıl
Shazamı Applemi satın almış vay. Trackid kullanıyordum kapanmasaydı keşke. Shazamı sevmiyorum nedense.
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Simplify 1 yıl
Bir şarkıyı iki defa aratınca iki defa listeye alıyor. Yani bu kadar mı vizyonsuz bir şirket. İki defa aratınca en üste alabilir ya da daha önce bulmuştun deyip daha önce arattığım listedeki kısma yönlendirebilir.
Yani kısacası kullanışsız, yavaş, şarkıları bulmada çok zorluk çeken bir şarkı aratma programı, en kısa sürede batmaları dileğiyle.
Yanılıyorsam söyleyin ancak sanki 2 sene öncesine kadar Shazam resmi olmayan müzik ve şarkıları da buluyordu fakat bunu direk resmi yani Offical olarak değiştirdiler sanırsam.
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Artunç 1 yıl
Apple bu bir bildiği vardır durduk yere yatırım yapmaz diye düşünüyorum. Haksız rekabet olup olmayacağı konusunda ise bir endişe var gibi görünüyor. Bunu da bize zaman gösterecektir nasılsa.
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esmerbuyucu 1 yıl
Eurovision sandılar herhalde
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Fenomenon 1 yıl
önceden trackid kullanıyordum, sony'nin uygulaması. yakın zaman önce kapandı ve beni shazam'a yönlendirdi. shazam'ı önceden kullanmışlığım vardı ama çok kullanmamıştım. neyse sadede geliyim. şuan shazam rezalet ötesi. uygulama aşırı derecede yavaş. trackid kullanırken widget'a tıkladığımda saniyesinde açılıp şarkı arıyordu. shazam'a tıklıyorum abartısız şekilde 1-2 saniye açılmasını bekliyorum. belki de apple android kullanıcılarına bilerek kötü hizmet veriyordur. ayrıca her aradığım şarkı sanki 2 defa aratmışım gibi çıkıyor. spotify hesabıma bağlanmama rağmet spotify'da olan şarkıya gitmiyor.
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Guest-C192699FC 1 yıl
Spotify müziğin netflixi her yerde her platformda var neden apple müzik kulanalım
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Camino Del Rio 1 yıl
Bu Apple niye her şeye atlıyor ya adam gibi yapabilse neyse dicem ama yok yani
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