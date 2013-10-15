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Apple'ın fiziksel ve online mağazaları Burberry CEO'suna emanet

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
781
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın fiziksel ve online mağazaları Burberry CEO'suna emanet
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Apple, çok önem gösterdiği mağazalarını emanet edeceği "en doğru yöneticiyi" sonunda buldu.Ülkemizde de Ocak 2014'de mağazasını açacak olan Apple'ın hem fiziksel hem de online mağazalarının tüm operasyonlarından ve stratejik kararlarından şu anda Burberry'nin icra kurulu başkanı olan Angela Ahrendts sorumlu olacak.

Apple'dan yapılan resmi açıklamada Angela Ahrendts, "Mağazalardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı" ünvanıyla görevine 2014 yılının bahar döneminde başlayacak. Bu zamana kadar ünlü moda markası Burberry'deki icra kurulu başkanlığı görevini sürdürecek olan Angela Ahrendts, direkt Tim Cook'a raporlama yapacak ve Apple Store'ların tüm operasyonel faaliyetler ve büyümesi, yeni mağazaların açılması gibi stratejik kararların altına imza atacak.

Geçtiğimiz yıl John Browett'in görevinden ayrılmasından sonra bizzat mağazalar konusuyla kendisi ilgilenen Tim Cook, Angela Ahredts'in göreve getirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Angela'nın aramıza katılmasından dolayı çok heyecanlıyım. O, hem bizim değerlerimizi ve yenilik üzerindeki odaklanma anlayışımızı paylaşıyor hem de müşteri deneyimi konusunda bizimki gibi bir duruş sergiliyor. Angela, kariyeriyle ve elde ettiği başarılarla olağanüstü bir lider olduğunu da kanıtlıyor."

Apple'a katılmaktan onur duyduğunu söyleyen Angele Ahrendts ise dünya geneline yayılmış Apple Store takımlarıyla çalışarak kullanıcı deneyimini gerek online gerekse de offline olarak zenginleştirmek hedefiyle çalışmayı dört gözle beklediğini söylerken; Apple'ın dünyayı değiştirme rolüne ve başarısını sürdürmesi için yapacağı en küçük katkının kendisini çok mutlu edeceğini dile getirdi.

Hali hazırda 14 ülkede mağazası bulunan Apple, Ocak 2014'de İstanbul'da açacağı 2000 metrekarelik Apple Store ile bu sayıyı 15'e yükseltecek. Apple'ın online mağazası ise ülkemizde 22 Ekim'de açılacak.


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Phantoka 6 yıl en beğenilen EddyCue
ertanunver
simdi anlamadim ben. turkiye store'undan mi sorumlu olacak yoksa dunyadaki tum store'lardan mi?

Turkiye subesinde kasiyer olcak.
ertanunversimdi anlamadim ben. turkiye store'undan mi sorumlu olacak yoksa dunyadaki tum store'lardan mi?Turkiye subesinde ka...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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WB 6 yıl
Apple isini biliyor, kalite, kalite, kalite..
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JoeyBane 6 yıl
Apple ağzının dadını biliyor.
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Lova 6 yıl
Haberin başından beri blackberry diye okuyorum...
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widf 6 yıl
Wikipedia sayfasında yazan;

"Ahrendts joined Burberry in January 2006, and took up the position of CEO on July 1, 2006. CNN Money reported in 2013 that during 2012, she was the highest paid CEO in the UK making $26.3 million.[3]"

(Ahrendts Ocak 2006da Burberry'e katıldı ve 1 Temmuz'da CEO görevinin başına geçti. CNN Money'nin raporuna göre 2012 yılı boyunca 26.3 milyon dolar kazanarak İngiltere'de en çok kazanan CEO oldu)



kazanç bilgisinden sonra Apple'a ne kadara transfer oldu merak ediyor insan. Yeni ipad'ler daha pahalı olursa şaşırmayın


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General. 6 yıl
Benden çekeceğiniz var der gibi bakıyor
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*GameOver* 6 yıl Shady
Online Store 22 Ekim derken 2014 mü
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General. 6 yıl *GameOver*
*GameOver*
Online Store 22 Ekim derken 2014 mü


Bir hafta sonra açılıyor
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Wadjet 6 yıl *GameOver*
Online Store 22 Ekim'e doğru yani bu yakın tarihlerde açılacakmış. Fiziksel şube'de Ocak 2014'de açılacakmış.
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 6 yıl
Online store'un 22 ekimde açılması resmi açıklama mı?
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StarzL 6 yıl KIZLARIN KORKULU RÜYASI
KIZLARIN KORKULU RÜYASI
Online store'un 22 haziranda açılması resmi açıklama mı?

22 Haziran?
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GokhanMaths 6 yıl KIZLARIN KORKULU RÜYASI
Hayır ilk etkinlikte beklentimiz var
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WB 6 yıl
Apple isini biliyor, kalite, kalite, kalite..
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dreamblue35 6 yıl
kadın fotoğrafta çok mazlum bakmış; görünüş aldatıcı olabilir
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