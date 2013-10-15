Apple'ın fiziksel ve online mağazaları Burberry CEO'suna emanet

Apple, çok önem gösterdiği mağazalarını emanet edeceği "en doğru yöneticiyi" sonunda buldu.Ülkemizde de Ocak 2014'de mağazasını açacak olan Apple'ın hem fiziksel hem de online mağazalarının tüm operasyonlarından ve stratejik kararlarından şu anda Burberry'nin icra kurulu başkanı olan Angela Ahrendts sorumlu olacak.

Apple'dan yapılan resmi açıklamada Angela Ahrendts, "Mağazalardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı" ünvanıyla görevine 2014 yılının bahar döneminde başlayacak. Bu zamana kadar ünlü moda markası Burberry'deki icra kurulu başkanlığı görevini sürdürecek olan Angela Ahrendts, direkt Tim Cook'a raporlama yapacak ve Apple Store'ların tüm operasyonel faaliyetler ve büyümesi, yeni mağazaların açılması gibi stratejik kararların altına imza atacak.

Geçtiğimiz yıl John Browett'in görevinden ayrılmasından sonra bizzat mağazalar konusuyla kendisi ilgilenen Tim Cook, Angela Ahredts'in göreve getirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Angela'nın aramıza katılmasından dolayı çok heyecanlıyım. O, hem bizim değerlerimizi ve yenilik üzerindeki odaklanma anlayışımızı paylaşıyor hem de müşteri deneyimi konusunda bizimki gibi bir duruş sergiliyor. Angela, kariyeriyle ve elde ettiği başarılarla olağanüstü bir lider olduğunu da kanıtlıyor."

Apple'a katılmaktan onur duyduğunu söyleyen Angele Ahrendts ise dünya geneline yayılmış Apple Store takımlarıyla çalışarak kullanıcı deneyimini gerek online gerekse de offline olarak zenginleştirmek hedefiyle çalışmayı dört gözle beklediğini söylerken; Apple'ın dünyayı değiştirme rolüne ve başarısını sürdürmesi için yapacağı en küçük katkının kendisini çok mutlu edeceğini dile getirdi.

Hali hazırda 14 ülkede mağazası bulunan Apple, Ocak 2014'de İstanbul'da açacağı 2000 metrekarelik Apple Store ile bu sayıyı 15'e yükseltecek. Apple'ın online mağazası ise ülkemizde 22 Ekim'de açılacak.