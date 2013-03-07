Apple'ın iPad Mini modeli için şık kılıf arayanlara özel,"Aura Folio"









Ürettiği başarılı kılıflar ile tanınan ve ürünleri ülkemizde de satılan iSkin, Apple'ın ufak tablet modeli iPad Mini için yeni kılıfını tanıttı.

Apple'ın iPad Mini modeli için geliştirilen Aura Folio, öncelikle oldukça şık alüminyum dokusunda tasarım yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. IPad Mini modelinin hem ön hem de arka kısmını rahatça koruyabilen kılıf, modelin dik bir konumda durabilmesine de imkan sağlıyor. Üzerinde yer alan mıknatıslar ile iPad Mini'nin otomatik uyuma ve uyanma özelliğinin de kullanılabildiği Aura Folio, her türlü kart için özel taşıma yuvalarına da sahip.

Oldukça başarılı bir kılıf olan Aura Folio, iSkin firmasını resmi sitesi üzerinden 49,99$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.iskin.com/ipadmini/aurafolio/

http://www.iskin.com/ipadmini/aurafolio/