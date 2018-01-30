Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak: Elon Musk'a veya Tesla'ya inanmıyorum

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, Nordik İş Forumu'nda yaptığı açıklamalarla Elon Musk ve Tesla hakkındaki şikayetlerini dile getirdi. Wozniak verilen sözlerin tutulmamasından şikayetçi.
1 yıl
7,4b
1
15
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak: Elon Musk'a veya Tesla'ya inanmıyorum
Tam Boyutta Gör
 

İki adet Tesla Model S'e sahip olan Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, geçtiğimiz günlerde Nordik İş Forumu'nda Tesla ve Elon Musk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk günden beri Tesla hayranı olduğunu söyleyen ve geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmada bir sonraki teknoloji devrimini Apple'ın değil Tesla'nın yaratacağını dile getiren Wozniak, Elon Musk'ın belirlediği zaman çizelgelerine sadık kalmamasından dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda. Wozniak artık Elon Musk'ın ya da Tesla'nın söylediği hiçbir şeye inanmayacağını belirtiyor.


Tutulmayan sözler hayal kırıklığı yarattı 

Steve Wozniak, Tesla'ya ve Elon Musk'a artık güvenmemesinin nedenlerini de örneklerle izah etti. 2016 yılında Tesla'nın, otonom sürüş teknolojileri geliştiren MobilEye ile yollarını ayırmasına atıfta bulunan Wozniak, Tesla'nın daha iyi bir otonom sürüş için tek kamera yerine sekiz kamerada da sensör kullanmaya başladığının altını çizdi. Bunlara ek olarak Elon Musk'ın 2016'da yaptığı bir konuşmada, bir Tesla otomobilinin 2017 yılında tamamen otonom sürüşle Los Angeles'tan New York'a gideceğini söylediğini de hatırlatan Wozniak, bu iddiaların gerçekleşmemesinden şikayetçi. Tesla'nın ve Elon Muks'ın sözlerine inandığını ancak hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Wozniak,  "Şimdi Elon Musk ya da Tesla'nın söylediği hiçbir şeye inanmıyorum, ama yine de arabayı seviyorum." dedi.


Bir dönem Tesla hisselerinin yüzde 1.95'inin de sahibi olan Steve Wozniak'ın bir diğer eleştirisi de doğrudan Tesla'nın otonom sürüşüne yönelik. Bir Tesla otomobilinin otoyolda ilerlerken olağan dışı bir durumla karşılaşması halinde sürücünün aracın doğrultusunu düzeltmesi gerektiğini dile getiren Wozniak, bu gibi durumlar için Audi ve BMW'nin sunduğu çözümlerin Tesla'dan daha başarılı olduğunu düşünüyor. Wozniak her ne kadar Tesla'ya ve Elon Musk'a güvenmese de Tesla'nın bir model daha çıkaracağını ve Musk'ın bir sonraki sözünün bu model olacağını belirtiyor.


Steve Jobs'a benziyor 

Konuşması esnasında Apple'ın kurucularından olan Steve Jobs ile Elon Musk'ı da karşılaştıran Steve Wozniak, Musk'ın da tıpkı Steve Jobs gibi iyi bir satıcı olduğunu dile getirdi. Musk'ın, pek çok kişiye şaka gibi gelen alev makinesini satışa çıkardığını ve trafiği rahatlatmak için tünel kazma işine koyulduğunu belirten Wozniak, kulapa gerçek dışı gelen bu tip şeyleri gerçeğe dönüştüren Musk'ın iyi bir satıcı olduğunu düşünüyor. Buna rağmen Wozniak, Musk'ın aynı anda pek çok şeyle uğraşmasını da doğru bulmuyor ve gerçekleşemeyen vaatleri bu yoğun iş temposuna bağlıyor.


https://www.cnet.com/news/woz-i-dont-believe-anything-elon-musk-or-tesla-says/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-F8946C419 1 yıl en beğenilen
Komşunun örnek gösterilen başarılı çocuğu: Elon Musk.
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
LouisVuitton 1 yıl
wozniak düne kadar tesla ile selfie çekinirdi. Tesla sarj istasyonlarında check-in ' ler atardı ne oldu lan sana ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UnicornKnight 1 yıl
Beyanına "Çünkü devri geçmiş, çirkin ve kıskanç gebeşin biriyim." diye devam etmiş olsa gerek. Vaktiyle yaptıkları iyi işlerin ekmeğini yıllar yıllar boyunca yemeye doyamayan egosu infilak etme noktasına varmış bu tiplerin bicümlesi için geçerli bu sarkazm. (Y)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 yıl
Burayada yazalim : RIP sinav testmis kanka
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musa66 1 yıl
tombalacı, çakıra racon kesiyor. ben, çakırın rahmetli şevkoyu aşağıladığı icin de dayanamayıp tombalacının bunları söylediğini düşünüyorum. (bkz elon musk ın apple a teslanın mezarlığı, steve jobs a da aptalın tekiydi demesi)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Elon Musk:
-Tamam.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 1 yıl
Tesla bir enerji şirketidir tesla araçlar bu şirketin bir ürünüdür. Araçlar hayal edilen gibi tarihi tarihine olamadı diye Tesla başarısız, balon diyenler neyin kafasını yaşıyor akıl sır ermiyor. EM balon, başarız diyenler bu garip kafayı yaşayanların Nirvana noktası gibi. Space X, paypal, Tesla, hyperloop, boring company adamın el attığı bir kaç işten bazıları sektörlerin dinamiklerini değiştiren bu işler balon ise bunların bazılarını başlatan hepsini ise pazarlamayı başaran adam balon diyebiliyorsanız sizin ne inanılmaz çalışmalarınız vardır Allah bilir.
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gurney5 1 yıl QuexSeeL
QuexSeeL
Tesla bir enerji şirketidir tesla araçlar bu şirketin bir ürünüdür. Araçlar hayal edilen gibi tarihi tarihine olamadı diye Tesla başarısız, balon diyenler neyin kafasını yaşıyor akıl sır ermiyor. EM balon, başarız diyenler bu garip kafayı yaşayanların Nirvana noktası gibi. Space X, paypal, Tesla, hyperloop, boring company adamın el attığı bir kaç işten bazıları sektörlerin dinamiklerini değiştiren bu işler balon ise bunların bazılarını başlatan hepsini ise pazarlamayı başaran adam balon diyebiliyorsanız sizin ne inanılmaz çalışmalarınız vardır Allah bilir.

Aynen katılıyorum. Elon Musk son dönemin en iyi girişimcilerinden ve hatta belkide en iyi girişimcisidir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 1 yıl QuexSeeL
Orijinalden alıntı: QuexSeeL

Tesla bir enerji şirketidir tesla araçlar bu şirketin bir ürünüdür. Araçlar hayal edilen gibi tarihi tarihine olamadı diye Tesla başarısız, balon diyenler neyin kafasını yaşıyor akıl sır ermiyor. EM balon, başarız diyenler bu garip kafayı yaşayanların Nirvana noktası gibi. Space X, paypal, Tesla, hyperloop, boring company adamın el attığı bir kaç işten bazıları sektörlerin dinamiklerini değiştiren bu işler balon ise bunların bazılarını başlatan hepsini ise pazarlamayı başaran adam balon diyebiliyorsanız sizin ne inanılmaz çalışmalarınız vardır Allah bilir.


Tesla bir enerji şirketi değildir. Tesla bir otomobil şirketidir. Enerji ile ilgili araçlar bu şirketin sonradan eklediği yan ürünleridir. Günümüzde de hala ana işi otomobil üretmektir.

Bu cümle Tesla'nın resmi sitesinden;

"Today, Tesla builds not only all-electric vehicles but also infinitely scalable clean energy generation and storage products"

Araçlar söz verilen tarihin çok uzağındadır. Tesla bu konuda başarılı olmamıştır.
Sektörlerin dinamiğini değiştirdiği kısmen doğru olabilir, fakat projelerinin sonu ve başarısı henüz belirli değildir. Önce projeler gerçekleşsin hele.
Yukarıda yazılanlar bilgidir, yorum değildir.
Kendisi gerçekten milenyumun en iyi ve başarılı girişimcilerinden biridir. Güçlü bir karizması, sağlam bir cesareti ve inanılmaz derecede pazarlama zekasına sahip bir beyni var.
Fakat mucit olarak, çevreci olarak, pozitif bilimlere ait deha olarak esamesi okunmamalıdır. Vizyonu ise fena değildir. En azından bilim insanları tarafından önüne konulan projelerden ve vizyonlardan anlamaktadır.
Kendisine balon denmesinin sebebi; kendisinin agresif ve bence şaklabanca reklam politikasıdır. Kendisinin reklama ihtiyacı yok, fakat kendisine haketmediği anlamlar yüklenmesini pek seviyor gibi.
Hani şunu anlıyorum; tesla'yı yüzyılın en büyük dehası ilan eden popüler kültür, bunu da en iyi mucit zanneder. Bunu yine popüler kültürün cehaletine vererek anlıyorum. Lakin en çevreci adam ilan edilmesi inanılmaz komik.
Örneğin ibm veya siemens ceo'su olsam bunu duyunca sinirden intihar ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratai 1 yıl
Bu wozniak'ın celal kılıçdaroğlundan bir farkı yok. Dediklerini ciddiye almayın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 yıl
Tesla bir balondur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl
Eleman Steve Jobs gibi tam bir pazarlama dahisi. Kendi icat etmediği şeyi, medyayı çok sağlam manipüle ederek kendi icat etmiş izlenimi veriyor. İnsanlar medyadan ve internet sürekli propaganda bombardımanına tutularak bu elemanın bu şeyleri icat ettiğine inandırılmaya çalışılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 1 yıl
tesla balonuna iğneyi batırmış :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7387 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Steve Wozniak, steve jobs ve
7 etiket daha elon musk tesla Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Bitfinex mahkemeye çağrıldı 1 yıl Nokia yüksek kapasiteli ReefShark 5G yonga setlerini duyurdu 1 yıl Hyundai Santa Fe'nin taslak görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl EPYC işlemcisi X399 anakartta denendi 1 yıl Gearbest'ten Donanımhaber ve Gaming İstanbul'a özel indirim fırsatları 1 yıl Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz 1 yıl Samsung kripto para madenciliği için donanım üretecek 1 yıl Tesla Model X ve Model S'e bir özellik daha ekleniyor 1 yıl Youtube'un çevrimdışı video özelliği daha fazla ülkeye açılıyor 1 yıl Rusya şimdi de kripto para madenciliğine el atıyor 1 yıl BMW, X2 Convertible fikrine sıcak bakıyor 1 yıl Yerli askeri eğitim uçağı Hürkuş-B ilk uçuşunu bugün yaptı [Video] 1 yıl Tambu klavyesi için özel bir reklam filmi hazırlandı 1 yıl Microsoft, EA’yi satın alıyor iddiası 1 yıl Mazda'nın yeni benzinli motoru elektrikli motorlarla yarışacak 1 yıl Bayraktar TB-2 SİHA, MAM-L ile Suriye’de göreve çıktı 1 yıl Elektronik sigarada korkutucu rapor: Kanser riski ve kalp hastalıkları 1 yıl 2019 Jeep Renegade makyaj operasyonunda 1 yıl Soderbergh'in iPhone ile çektiği Unsane'in ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Volvo'nun ilk elektrikli aracı yakışıklı bir hatchback olacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Apple'ın kurucularından Steve Wozniak: Elon Musk'a veya Tesla'ya inanmıyorum Sonraki Dijital kimlik ile vize ve pasaporta ihtiyaç duymadan yolculuk yapılabilir 1 yıl Sosyal ağ takipçileri satan Devumi soruşturma geçiriyor 1 yıl Alibaba ve Foxconn ortaklığından elektrikli araçlara dev yatırım 1 yıl Apple ve Spotify söz yazarlarına yüzde 44 daha yüksek ücret ödeyecek 1 yıl Apple, bir haftada 58 milyar dolar değer kaybetti! 1 yıl Ortaya çıkan kontrolcü patentleri yeni PS VR kaskına işaret ediyor 1 yıl Addlink S10 SSD incelemesi "Uygun fiyata DRAM'siz SSD deneyimi" 1 yıl Bitcoin'deki artış Google aramalarına bağlı olabilir 1 yıl Vivo Xplay 7 modeli 10GB RAM ile gelebilir 1 yıl Trump yönetimi, devlet tarafından işletilen 5G ağı oluşturabilir 1 yıl Qantas, hardal tohumundan üretilmiş biyoyakıtla uzun mesafeli uçuş gerçekleştirdi 1 yıl Rüzgar türbinleri üreten Çinli şirket, ABD'ye ait ticari sırları çalmakla suçlanıyor 1 yıl Golf 8'in üretimine 2019'da başlanıyor 1 yıl Dell, 13 saatlik pil ömrü sunan Chromebook 5190'ı duyurdu 1 yıl WhatsApp otomobillere geliyor: Apple CarPlay desteği 1 yıl Xiaomi’den Nirvana In Fire için özel Mi Band 2 versiyonu 1 yıl Threadripper X-Ray cihazından geçti: İşte sonuçlar! 1 yıl Zayıf iPhone X satışları Samsung’u olumsuz etkiledi 1 yıl Intel, Meltdown ve Spectre açıklarını ABD hükümetinden önce Çinli şirketlere bildirmiş 1 yıl Chrome 64 sürümü Meltdown ve Spectre açıklarına karşı önlem alıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim