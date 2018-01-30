Apple'ın kurucularından Steve Wozniak: Elon Musk'a veya Tesla'ya inanmıyorum

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İki adet Tesla Model S'e sahip olan Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, geçtiğimiz günlerde Nordik İş Forumu'nda Tesla ve Elon Musk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk günden beri Tesla hayranı olduğunu söyleyen ve geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmada bir sonraki teknoloji devrimini Apple'ın değil Tesla'nın yaratacağını dile getiren Wozniak, Elon Musk'ın belirlediği zaman çizelgelerine sadık kalmamasından dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda. Wozniak artık Elon Musk'ın ya da Tesla'nın söylediği hiçbir şeye inanmayacağını belirtiyor.





Tutulmayan sözler hayal kırıklığı yarattı

Steve Wozniak, Tesla'ya ve Elon Musk'a artık güvenmemesinin nedenlerini de örneklerle izah etti. 2016 yılında Tesla'nın, otonom sürüş teknolojileri geliştiren MobilEye ile yollarını ayırmasına atıfta bulunan Wozniak, Tesla'nın daha iyi bir otonom sürüş için tek kamera yerine sekiz kamerada da sensör kullanmaya başladığının altını çizdi. Bunlara ek olarak Elon Musk'ın 2016'da yaptığı bir konuşmada, bir Tesla otomobilinin 2017 yılında tamamen otonom sürüşle Los Angeles'tan New York'a gideceğini söylediğini de hatırlatan Wozniak, bu iddiaların gerçekleşmemesinden şikayetçi. Tesla'nın ve Elon Muks'ın sözlerine inandığını ancak hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Wozniak, "Şimdi Elon Musk ya da Tesla'nın söylediği hiçbir şeye inanmıyorum, ama yine de arabayı seviyorum." dedi.





Bir dönem Tesla hisselerinin yüzde 1.95'inin de sahibi olan Steve Wozniak'ın bir diğer eleştirisi de doğrudan Tesla'nın otonom sürüşüne yönelik. Bir Tesla otomobilinin otoyolda ilerlerken olağan dışı bir durumla karşılaşması halinde sürücünün aracın doğrultusunu düzeltmesi gerektiğini dile getiren Wozniak, bu gibi durumlar için Audi ve BMW'nin sunduğu çözümlerin Tesla'dan daha başarılı olduğunu düşünüyor. Wozniak her ne kadar Tesla'ya ve Elon Musk'a güvenmese de Tesla'nın bir model daha çıkaracağını ve Musk'ın bir sonraki sözünün bu model olacağını belirtiyor.





Steve Jobs'a benziyor

Konuşması esnasında Apple'ın kurucularından olan Steve Jobs ile Elon Musk'ı da karşılaştıran Steve Wozniak, Musk'ın da tıpkı Steve Jobs gibi iyi bir satıcı olduğunu dile getirdi. Musk'ın, pek çok kişiye şaka gibi gelen alev makinesini satışa çıkardığını ve trafiği rahatlatmak için tünel kazma işine koyulduğunu belirten Wozniak, kulapa gerçek dışı gelen bu tip şeyleri gerçeğe dönüştüren Musk'ın iyi bir satıcı olduğunu düşünüyor. Buna rağmen Wozniak, Musk'ın aynı anda pek çok şeyle uğraşmasını da doğru bulmuyor ve gerçekleşemeyen vaatleri bu yoğun iş temposuna bağlıyor.

https://www.cnet.com/news/woz-i-dont-believe-anything-elon-musk-or-tesla-says/