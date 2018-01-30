Apple'ın kurucularından Steve Wozniak: Elon Musk'a veya Tesla'ya inanmıyorum

Tutulmayan sözler hayal kırıklığı yarattı
Steve Wozniak, Tesla'ya ve Elon Musk'a artık güvenmemesinin nedenlerini de örneklerle izah etti. 2016 yılında Tesla'nın, otonom sürüş teknolojileri geliştiren MobilEye ile yollarını ayırmasına atıfta bulunan Wozniak, Tesla'nın daha iyi bir otonom sürüş için tek kamera yerine sekiz kamerada da sensör kullanmaya başladığının altını çizdi. Bunlara ek olarak Elon Musk'ın 2016'da yaptığı bir konuşmada, bir Tesla otomobilinin 2017 yılında tamamen otonom sürüşle Los Angeles'tan New York'a gideceğini söylediğini de hatırlatan Wozniak, bu iddiaların gerçekleşmemesinden şikayetçi. Tesla'nın ve Elon Muks'ın sözlerine inandığını ancak hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Wozniak, "Şimdi Elon Musk ya da Tesla'nın söylediği hiçbir şeye inanmıyorum, ama yine de arabayı seviyorum." dedi.
Bir dönem Tesla hisselerinin yüzde 1.95'inin de sahibi olan Steve Wozniak'ın bir diğer eleştirisi de doğrudan Tesla'nın otonom sürüşüne yönelik. Bir Tesla otomobilinin otoyolda ilerlerken olağan dışı bir durumla karşılaşması halinde sürücünün aracın doğrultusunu düzeltmesi gerektiğini dile getiren Wozniak, bu gibi durumlar için Audi ve BMW'nin sunduğu çözümlerin Tesla'dan daha başarılı olduğunu düşünüyor. Wozniak her ne kadar Tesla'ya ve Elon Musk'a güvenmese de Tesla'nın bir model daha çıkaracağını ve Musk'ın bir sonraki sözünün bu model olacağını belirtiyor.
Steve Jobs'a benziyor
Konuşması esnasında Apple'ın kurucularından olan Steve Jobs ile Elon Musk'ı da karşılaştıran Steve Wozniak, Musk'ın da tıpkı Steve Jobs gibi iyi bir satıcı olduğunu dile getirdi. Musk'ın, pek çok kişiye şaka gibi gelen alev makinesini satışa çıkardığını ve trafiği rahatlatmak için tünel kazma işine koyulduğunu belirten Wozniak, kulapa gerçek dışı gelen bu tip şeyleri gerçeğe dönüştüren Musk'ın iyi bir satıcı olduğunu düşünüyor. Buna rağmen Wozniak, Musk'ın aynı anda pek çok şeyle uğraşmasını da doğru bulmuyor ve gerçekleşemeyen vaatleri bu yoğun iş temposuna bağlıyor.
https://www.cnet.com/news/woz-i-dont-believe-anything-elon-musk-or-tesla-says/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-Tamam.
Aynen katılıyorum. Elon Musk son dönemin en iyi girişimcilerinden ve hatta belkide en iyi girişimcisidir.
Tesla bir enerji şirketi değildir. Tesla bir otomobil şirketidir. Enerji ile ilgili araçlar bu şirketin sonradan eklediği yan ürünleridir. Günümüzde de hala ana işi otomobil üretmektir.
Bu cümle Tesla'nın resmi sitesinden;
"Today, Tesla builds not only all-electric vehicles but also infinitely scalable clean energy generation and storage products"
Araçlar söz verilen tarihin çok uzağındadır. Tesla bu konuda başarılı olmamıştır.
Sektörlerin dinamiğini değiştirdiği kısmen doğru olabilir, fakat projelerinin sonu ve başarısı henüz belirli değildir. Önce projeler gerçekleşsin hele.
Yukarıda yazılanlar bilgidir, yorum değildir.
Kendisi gerçekten milenyumun en iyi ve başarılı girişimcilerinden biridir. Güçlü bir karizması, sağlam bir cesareti ve inanılmaz derecede pazarlama zekasına sahip bir beyni var.
Fakat mucit olarak, çevreci olarak, pozitif bilimlere ait deha olarak esamesi okunmamalıdır. Vizyonu ise fena değildir. En azından bilim insanları tarafından önüne konulan projelerden ve vizyonlardan anlamaktadır.
Kendisine balon denmesinin sebebi; kendisinin agresif ve bence şaklabanca reklam politikasıdır. Kendisinin reklama ihtiyacı yok, fakat kendisine haketmediği anlamlar yüklenmesini pek seviyor gibi.
Hani şunu anlıyorum; tesla'yı yüzyılın en büyük dehası ilan eden popüler kültür, bunu da en iyi mucit zanneder. Bunu yine popüler kültürün cehaletine vererek anlıyorum. Lakin en çevreci adam ilan edilmesi inanılmaz komik.
Örneğin ibm veya siemens ceo'su olsam bunu duyunca sinirden intihar ederim.
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