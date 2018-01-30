Alibaba ve Foxconn ortaklığından elektrikli araçlara dev yatırım

Yavaş yavaş otomotiv sektöründe kendi hakimiyetini kurmaya başlayan elektrikli araçlara ilgi de giderek artıyor. Pek çok üretici elektrikli araçlar için bileşen üretecek tesislerini ardı ardına devreye sokuyor. Önemli isimler de yeni girişimlere büyük finansman desteği sağlıyor.

Çin’de potansiyel büyük



Çin’de sayıları hızla artan elektrikli araç girişimlerinden birisi de Xiaopeng Motors. CES 2018 fuarında prototip elektrikli aracı ile sahneye çıkan girişim, G3 adını verdiği ilk modelini yıl içerisinde Çin’de satışa sunmayı planlıyor.

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Alibaba ve Foxconn’un başını çektiği yatırım grubu Çin’in yükselen önemli girişimlerinden Xiaopeng Motors’a 350 milyon dolar değerinde yatırım yaptı. Alibaba daha önce de girişime yatırım yapmıştı. Girişim böylece toplam değerini 800 milyon dolar seviyesine çıkarmış oldu.

Çin’de elektrikli araç satışlarının büyük bir yükseliş kaydetmesi bekleniyor. 2018 yılı için yükseliş tahmini yüzde 40 civarında. Bunda yeni girişimlerin faaliyete geçmesi ve önemli teknolojiler geliştirmesi en büyük etken. Ayrıca geleneksel araç satışlarında ise düşüş bekleniyor. Bu bakımdan girişimler ağırlığını elektrikli araç sınıfına kaydırmış durumda. Ford ve BMW gibi dev isimler ise Alibaba gibi ortaklarla Çin pazarında etkili olmaya çalışıyor.