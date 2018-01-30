Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alibaba ve Foxconn ortaklığından elektrikli araçlara dev yatırım

Elektrikli araçlar konusunda en büyük pazar olması beklenen Çin’de yerli girişimler birbiri ardına pazara çıkıyor. Bunlardan birisi olan Xiaopeng Motors önemli bir yatırım aldı.
1 yıl
1,5b
1
1
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yavaş yavaş otomotiv sektöründe kendi hakimiyetini kurmaya başlayan elektrikli araçlara ilgi de giderek artıyor. Pek çok üretici elektrikli araçlar için bileşen üretecek tesislerini ardı ardına devreye sokuyor. Önemli isimler de yeni girişimlere büyük finansman desteği sağlıyor.

Çin’de potansiyel büyük
 

Çin’de sayıları hızla artan elektrikli araç girişimlerinden birisi de Xiaopeng Motors. CES 2018 fuarında prototip elektrikli aracı ile sahneye çıkan girişim, G3 adını verdiği ilk modelini yıl içerisinde Çin’de satışa sunmayı planlıyor.

Ayrıca Bkz. "Coolpad büyük patent mücadelesine Xiaomi’den başlıyor"

Alibaba ve Foxconn’un başını çektiği yatırım grubu Çin’in yükselen önemli girişimlerinden Xiaopeng Motors’a 350 milyon dolar değerinde yatırım yaptı. Alibaba daha önce de girişime yatırım yapmıştı. Girişim böylece toplam değerini 800 milyon dolar seviyesine çıkarmış oldu.

Çin’de elektrikli araç satışlarının büyük bir yükseliş kaydetmesi bekleniyor. 2018 yılı için yükseliş tahmini yüzde 40 civarında. Bunda yeni girişimlerin faaliyete geçmesi ve önemli teknolojiler geliştirmesi en büyük etken. Ayrıca geleneksel araç satışlarında ise düşüş bekleniyor. Bu bakımdan girişimler ağırlığını elektrikli araç sınıfına kaydırmış durumda. Ford ve BMW gibi dev isimler ise Alibaba gibi ortaklarla Çin pazarında etkili olmaya çalışıyor. 

 

https://www.reuters.com/article/us-china-ev-funding/alibaba-foxconn-lead-350-million-funding-in-electric-car-startup-idUSKBN1FI0T1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
3qzotix 1 yıl qooqie
qooqie

Bagın ben bi akpardili olarag yelli odomobili bekliorm. Sisde begleyin. Amariga çog kisganacak. Hem Çin malı çok dantiktir bulaşmaın.

Her konuda aynı yorumu yapmaktan sıkılmadın mı ? DH adminlerinin bu forumun kalitesini düşüren trolleri banlamasını rica ediyorum.
qooqieBagın ben bi akpardili olarag yelli odomobili bekliorm. Sisde begleyin. Amariga çog kisganacak. Hem Çin malı çok dantiktir bulaşma...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl EPYC işlemcisi X399 anakartta denendi 1 yıl Gearbest'ten Donanımhaber ve Gaming İstanbul'a özel indirim fırsatları 1 yıl Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz 1 yıl Samsung kripto para madenciliği için donanım üretecek 1 yıl Tesla Model X ve Model S'e bir özellik daha ekleniyor 1 yıl Youtube'un çevrimdışı video özelliği daha fazla ülkeye açılıyor 1 yıl Rusya şimdi de kripto para madenciliğine el atıyor 1 yıl BMW, X2 Convertible fikrine sıcak bakıyor 1 yıl Yerli askeri eğitim uçağı Hürkuş-B ilk uçuşunu bugün yaptı [Video] 1 yıl Tambu klavyesi için özel bir reklam filmi hazırlandı 1 yıl Microsoft, EA’yi satın alıyor iddiası 1 yıl Mazda'nın yeni benzinli motoru elektrikli motorlarla yarışacak 1 yıl Bayraktar TB-2 SİHA, MAM-L ile Suriye’de göreve çıktı 1 yıl Elektronik sigarada korkutucu rapor: Kanser riski ve kalp hastalıkları 1 yıl 2019 Jeep Renegade makyaj operasyonunda 1 yıl Soderbergh'in iPhone ile çektiği Unsane'in ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Volvo'nun ilk elektrikli aracı yakışıklı bir hatchback olacak 1 yıl Apple'ın kurucularından Steve Wozniak: Elon Musk'a veya Tesla'ya inanmıyorum 1 yıl Dijital kimlik ile vize ve pasaporta ihtiyaç duymadan yolculuk yapılabilir 1 yıl Sosyal ağ takipçileri satan Devumi soruşturma geçiriyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Alibaba ve Foxconn ortaklığından elektrikli araçlara dev yatırım Sonraki Apple ve Spotify söz yazarlarına yüzde 44 daha yüksek ücret ödeyecek 1 yıl Apple, bir haftada 58 milyar dolar değer kaybetti! 1 yıl Ortaya çıkan kontrolcü patentleri yeni PS VR kaskına işaret ediyor 1 yıl Addlink S10 SSD incelemesi "Uygun fiyata DRAM'siz SSD deneyimi" 1 yıl Bitcoin'deki artış Google aramalarına bağlı olabilir 1 yıl Vivo Xplay 7 modeli 10GB RAM ile gelebilir 1 yıl Trump yönetimi, devlet tarafından işletilen 5G ağı oluşturabilir 1 yıl Qantas, hardal tohumundan üretilmiş biyoyakıtla uzun mesafeli uçuş gerçekleştirdi 1 yıl Rüzgar türbinleri üreten Çinli şirket, ABD'ye ait ticari sırları çalmakla suçlanıyor 1 yıl Golf 8'in üretimine 2019'da başlanıyor 1 yıl Dell, 13 saatlik pil ömrü sunan Chromebook 5190'ı duyurdu 1 yıl WhatsApp otomobillere geliyor: Apple CarPlay desteği 1 yıl Xiaomi’den Nirvana In Fire için özel Mi Band 2 versiyonu 1 yıl Threadripper X-Ray cihazından geçti: İşte sonuçlar! 1 yıl Zayıf iPhone X satışları Samsung’u olumsuz etkiledi 1 yıl Intel, Meltdown ve Spectre açıklarını ABD hükümetinden önce Çinli şirketlere bildirmiş 1 yıl Chrome 64 sürümü Meltdown ve Spectre açıklarına karşı önlem alıyor 1 yıl 2018 Dünyada Yılın Otomobili finalistleri belli oldu 1 yıl Araştırmacılar nemle hareket eden robot geliştirdi 1 yıl Westworld mobil oyunu geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim