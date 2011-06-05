Apple'ın piyasa değeri Microsoft ve Intel'in toplam piyasa değerini geçti

Pazartesi günü başlayacak Küresel Geliştiriciler Konferansı'nda iOS5 işletim sistemini ve iCloud isimli yeni servisini tanıtması beklenen Apple'ın piyasa değeri yükselmeye devam ediyor. Teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 5 için sessizliğini koruyan Apple'ın piyasa değeri Microsoft ve Intel'in toplam değerini geride bırakmış durumda. Akıllı telefon pazarında tek bir modelle var olmasına karşın elde ettiği gelir, 4-5 kat daha fazla telefon satışı gerçekleştiren Nokia ile benzer seviyede olan Apple, iPad ile tablet bilgisayar pazarının da 3/4'ünden fazlasını kontrolü altında tutuyor. iPhone ve iPad satışlarındaki artışa bağlı olarak MacBook satışları da hızla artan Apple'ın piyasa değeri, Yahoo Finance'da yer alan bilgilere göre 317 milyar dolar seviyesine yükselmiş durumda.

Apple'ın geldiği noktayı daha iyi anlamak adına alanında en büyük isimlere bakabiliriz. Dünyanın en büyük işlemci üreticisi olan Intel'in piyasa değeri 115.48 milyar dolar iken, dünyanın en büyük yazılım üreticisi olan Microsoft'un piyasa değeri ise 201.29 milyar dolar seviyesinde yani Yahoo Finance'ın verilerine göre iki şirketin toplam piyasa değeri 316.77 milyar dolar ile Apple'ın piyasa değerinin neredeyse yarım milyar dolar gerisinde kalıyor. Bazı piyasa analistler, ürün gamını hızlı bir şekilde güncellemeye başlayan Apple'ın, iPhone 5 başta olmak üzere yeni modellerle satış rakamlarını daha da arttıracağını ve bunun piyasa değerine ciddi katkı yapacağını ifade ediyorlar.