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Apple'ın piyasa değeri Microsoft ve Intel'in toplam piyasa değerini geçti

7 yıl
37,8b
1
112
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pazartesi günü başlayacak Küresel Geliştiriciler Konferansı'nda iOS5 işletim sistemini ve iCloud isimli yeni servisini tanıtması beklenen Apple'ın piyasa değeri yükselmeye devam ediyor. Teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 5 için sessizliğini koruyan Apple'ın piyasa değeri Microsoft ve Intel'in toplam değerini geride bırakmış durumda. Akıllı telefon pazarında tek bir modelle var olmasına karşın elde ettiği gelir, 4-5 kat daha fazla telefon satışı gerçekleştiren Nokia ile benzer seviyede olan Apple, iPad ile tablet bilgisayar pazarının da 3/4'ünden fazlasını kontrolü altında tutuyor. iPhone ve iPad satışlarındaki artışa bağlı olarak MacBook satışları da hızla artan Apple'ın piyasa değeri, Yahoo Finance'da yer alan bilgilere göre 317 milyar dolar seviyesine yükselmiş durumda.

Apple'ın geldiği noktayı daha iyi anlamak adına alanında en büyük isimlere bakabiliriz. Dünyanın en büyük işlemci üreticisi olan Intel'in piyasa değeri 115.48 milyar dolar iken, dünyanın en büyük yazılım üreticisi olan Microsoft'un piyasa değeri ise 201.29 milyar dolar seviyesinde yani Yahoo Finance'ın verilerine göre iki şirketin toplam piyasa değeri 316.77 milyar dolar ile Apple'ın piyasa değerinin  neredeyse yarım milyar dolar gerisinde kalıyor. Bazı piyasa analistler, ürün gamını hızlı bir şekilde güncellemeye başlayan Apple'ın, iPhone 5 başta olmak üzere yeni modellerle satış rakamlarını daha da arttıracağını ve bunun piyasa değerine ciddi katkı yapacağını ifade ediyorlar.


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sadtneverdie 7 yıl en beğenilen
Iphone ilkti ve apple iyi bir yükseliş yakaladı. Ama artık çok fazla rekabet var ve Apple ancak ismiyle ürün satabiliyor. Şahsen fırsatım olsa iphone 3g yi satıp android bir telefon alırım. adamlar ne zamandır yazılım desteğini kesti. Apple ne isterse onu yapmak zorundayız. Çok övülen apple store un çoğu uygulaması çöpten ibaret. Kendimi el konsolu almış gibi hissediyorum.
Şimdi doğruları yazdım diye "-" lere boğarsınız ama bu gerçekleri değiştirmez.
Iphone ilkti ve apple iyi bir yükseliş yakaladı. Ama artık çok fazla rekabet var ve Apple ancak ismiyle ürün satabiliyor. Şahsen fırsatım olsa iphone 3g yi satı...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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leech 7 yıl

Persona Grata


GoldPunch

Çok hızlı yükselişe geçti Apple.


+1


Postların yanına +1 eklendi hala yazmakta ısrar etmenin ne anlamı var ki
Persona GrataGoldPunchÇok hızlı yükselişe geçti Apple.+1
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kukubara 7 yıl
Apple bunu fetişistlerine borçlu olsa gerek.
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Jaimine_RAJA 7 yıl
bir arkadaşın da belirttiği gibi intel ve microsoft un arge çalışmalarına ayırdığı parayla elmayı onlarca kez satın alırsınız.kağıt üstünde bir şey gördünüz mü hemen atlayın.ayrıca bir arkadaş yorum yapmış milyarları bayıldıktan sonra kendilerini değerli sanıyorlar diye. pdr öğrencisi olarak bu yorumu yerinde buldum.bilmeyenlere pdr (rehberlik ve psikolojik danışmanlık)3-4 yıl arayla iphone alıcağınıza kalıcılık ve değer peşindeyseniz, çevrenizdeki okullara iphone ve kontratlarınıza bayıldığınız parayı kullanarak, kütüphane yaptırmak için destek olabilirsiniz.adınızı da oraya verirsiniz.sanırım bu sizi iphone taşımaktan daha değerli göstericektir.öğrencilerde kazanmış olur.
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séquestre 7 yıl
Apple kaliteli ve farklı ürünler yaratıyor , pazarlamayı da iyi biliyorlar , takdir etmek gerekiyor .. İyi , kötü , yanlış ya da doğru ama yapıyorlar..
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Centauri 7 yıl
khaos
her on veya yirmi yılda bir böyle devler oluşur mesela seksenlerde pc piyasasında IBM ne derse o olurdu doksanlar ve sonrasında microsoft şimdide apple ancak steve jobs tutumuyla seksenlerdeki IBM i hatırlatıyor pc piyasasındaki çöküşü çok dramatik olmuştu

Ne yonden hatirlatiyor? 80'lerdeki IBM le simdiki Apple'in benzerligi ne? Bizde de bu var havaya birsey sallayip arkasini bos birakmak.
80'lerdeki IBM ile simdiki Apple in hicbir yonden hic benzerligi yok. Sirket politikalari, yonetim yapilari, pazar stratejileri, pazar paylari hic ama hicbir yonden benzemiyorlar. Niye boyle atiyorsunuz ki
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broodofqueen 7 yıl
Emin olun ne Gates ne Otellini sizin kadar dert etmemiştir. Bu nasıl bir çekememezlik yahu? Size ne be kardeşim? Neden bu kadar dert ettiniz anlamadım ki? Hayır Apple büyüyünce size ne olacak, çökünce ne olacak? Oda yetmiyor, bu sefer Apple'ı tercih edenlere küfür ediyorsunuz. Nasıl bir ruh halindesinizki, Allah'ın ABD kökenli teknoloji firmasının piyası değeri sizi bu kadar rahatsız ediyor. Hemen bir psikoloğa başvurun, bari bilime katkınız olsun. Tez konusu bir hastalık sizinki!
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setek01 7 yıl
Üreten değil satan daha değerli olur. Bu iş böyle ne zamana kadar tek ürüne bağımlı olmayıp portföyü genişletemezse tüketicinin ilgisini kaybedene kadar. İntel üretici Microsoft yazılmcı da olsa yine üretici ama google 200 Apple 300
Milya usd üzerinde. Tabi bunlar gerçek değerden ziyade son hafta borsa kapanış fiyatı üzerinden hesaplanan değerler. 100 USd'den 1 USD'a inen ve oralarda sürünen çok hisse var. Nasdaq 2000 krizi öncesinde yahoo sanırım 100 usd seviyelerinden böyle bir düşüş yapmıştı. Bizim bankalarımızın da yaklaşık şu an İMKB değerleri özellikle 3 büyük banka 30 Milyar USD üzerinde. Yani 90 Mİlyar usd. Oysa böyle bir varlığa (özsermaye)sahip değiller ancak piyasa şu an böyle fiyatlıyor son yıllardaki karlılığın standartı gelecek 10 yıl olmak üzere artarak devam edeceği varsayımı bu fiyatlamayı sağlıyor. Genelde 10 yıl baz alınır Apple'ın da bu fiyatlamasında daha fazla ürünü karlılığını arttırarak gelecek 10 yıl böyle süreceği varsayılmakta. Şimdi 2011 -2021 seneye 2012-2022
E baktınız 2013 işler değişti o zaman 2013-2023 fiyatlaması daha düşük seviyelerde olacaktır. Bunlar tabi genel kriz ortamından ziyade tek şirket bazında düşünülüp yorumlanan analiz olarak kabul görmelidir. 2008'deki gibi sağlam bir krizde piyasa da mantıksız bir korku tıpkı mantıksız cesaret gibi
varolduğunda kimse bir kaç ay için bunları düşünmez hepsi aynıdır sadece kötünün iyileri olur bu büyüklükte ve umut kesilmeyen firmalar.
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broodofqueen 7 yıl
Yahu Apple'ın market değerinden dem vurup bizi yine keriz yerine koydular ya... Ayrıca alan razı veren razı sanane ?.... Sana ne oluyor, kazıklanan benim zengin olan Apple. Üçüncü şahsa ne düşer, siz daha iyi biliyorsunuz.
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apokaliptik07 7 yıl
apleın fetişleri ''aaa baba ekran ne kadar ince hemde 2.500$+kdv miş alalımmı''dedikten sonra iş bitmiştir..
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sendemail 7 yıl
Piyasa Değeri ,
O şirket bugün satılıyor olsa ,satış fiyatının ne seviyede olacağına ilişkin -rayiç- değerdir.Dolayısıyla ,-şirket bilançosundaki net sermayeden ibaret değildir,yani şirketin neyi var neyi yok onların iktisadi değeridir anlamına gelmez,sadece o günkü spekülatif değerini ifade eder.Bu değeri bulurken ,ifade ederken ,şirketin halka açık olan hisselerinin performansına ,talep hacmine,prim düzeyine ve beklentilere bakılır.Yoksa ,microsoft-intel gibi devlerin aktif büyüklükleri apple'ı 2 kere domine eder.Yarın sallama bir haber çıksa mesela dense ki, apple ürünleri 1 sene içinde saç dökülmesine yol açıyor diye biri ortaya haber salsa,ya da samsung patent ihlali gerekçesiyle apple hakkında 30 milyar dolarlık dava açsa,ya da ab komisyonu apple ürünlerinin birlik içinde ticaretine sınırlandırma getirse ,gerçek olsun olmasın o 317 milyar dolarlık piyasa değeri bir anda onlarca milyar $ değer kaybeder ,o gün içinde borsadaki hisseleri çakılır...
-diğer taraftan :
Apple sayesindedir ki;
1-onlarca teknoloji firmasının yapamadığını ,akıllarına getiremediklerini (dokunmatik ekranlı telefon LG'nin konseptidir,biriniz bir zahmet googledan baksın...) apple hayata geçirmiştir.
2-avuca sığan bir bilgisayar yapmıştır,ve ilk defa o ebatta bir cihaz genel bilgisayar uygulamaları için yeterli,performanslı,eğlenceli ve pratik bir şekilde ürün olarak arz edilmiştir.
3-Apple pahalıdır, maliyeti 100 doları geçmeyecek şey için 10 katı fiyat almaktadır- apple ın kendi sitesinde gidin imac toplayın ,40 dolarlık WD harddiski 600 dolara satıyor-
4-bir apple ürününün yerini bir çok şey tutabilir ,lakin iphone nun yerini iphone dan başka bir ürün tutamaz ,bu malzeme ile alakalı değil,işletim sistemiyle alakalı ...Yoksa sony xperia arc modelini inceleyin ya da google nexus , elektronik adına hiç bir gereksinimiz kalmaz bir daha ,iphone çok gerisinde kalmıştır onların ama işte android, iostan daha karmaşık oldugundan ve apple kullanıcı dostu oldugundan diğer şirketler ağızlarıyla kuş tutsalar ya da 10 dolara satsalar yine de iphone satacaktır satacaktır satacaktır..
5-Evet sevelim sevmeyelim ,apple çok başarılıdır ve sektöre level atlatmıştır.apple olmasaydı halen döner kapak tuş takımı vurduyla kırdıyla ugrasacaktık.Güvenilir lakin duyma,herhangi bir geyik muhabbetin ortasında android ve iosa yazılım yapan bir arkadasımdan işittiğim kadarıyla ,apple retina hareketlerinden ne yapmak istediğinizi algılayıp işlem yapacak bir cihaz geliştiriyormuş,telefonda tuş çevirmek ya da uygulama açıp yönetmek için bakmanız yeterli olacakmış ,bunu sessiz sedasız hazırlıyorlarmış ,şimdi bunu piaysaya sürdüklerinde diğer şirketler aynını tekrarlamaya çalışacaklar ancak apple kadar başarılı bır urun cıkarmaları senelerı bulacak.
6-Bir macbook,ya da imac ya da klavyesi sadece ,hatta adaptör dahi kullandıysanız ,Apple ın ne denli zarif,kullanıcı dostu ve dayanıklı malzeme ile ürün yapageldiğini yaşarsınız ,hatta bilgisayarın içini sökün adamlar anakarta bileşenleri öyle estetik bir biçimde ve bunu akıllıca yapmışlar ki orada bile huzursuzluğa yol açacak bir şey bulamazsınız ...
7-Apple kullanıcıları şu tipte kişilerdir :teknolojik nimetlerden yararlanmak içim uzman olması beklenilmeyen kişilerdir. Bir imac'i komşum 77 yasındaki safinaz teyzede kullanır 9 yasındaki torunu mert te...bu rahatlık vardır.yoksa windows ta bir uygulama yukleyecegım dıye install edeceksın,bılmem hangı yere ınstall edeceksın sonra masaustu kısayolu atayacaksın vs.re ıle ugrasmaktansa ,İos un aynı uygulamaya ulasıyor olması yeterlıdır,install etmeye gerek yok ,tak calıstır o kadar..bu mantık iphone da oldugundan oturu zirve yapmıstır...
8- Apple kullanmayanlar için vebalıymış muamelesi yapmak,fakir fukara diye dalga geçmek ,statüsü düşük diye dalga geçmek en hafif tabiriyle SÜZME gerizaklılıktır.Bu cihazı hava atma ,statü simgesi olarak öne sürme ise bunun yanında ek bir psikiyatrik sorunların olduguna karinedir.
kimseyi gücendirmek istemiyorum , Apple kullananlar hayrını görsün ,maddi durum ya da başka sebepler yüzünden(ihtiyaç duymama ,alternatif ürünlerle ihtiyacı karşılama..) apple kullanmayanlar ise hiç hayıflanmasınlar.
Çünkü memleketimiz ithal ürün cennetidir.Tüketimde moderniz ,üretimde değil..bu yüzden kimse kalkıp da benim ferrarim var ya da suyum buyum var diye hava atmasın.Ferrarisi olan kişi de köprüde aynı trafık cılesını cekıyor ,aynı delık desık yolda sürüyor, 20 senelik tofaşı olan da...bu aynı ranza da uyuyup ta altta yatan arkadasına ulan ne kıyak askerlıgın var demeye benzıyor.
Kanatimce apple endüstrinin genişlemesine yol açmıştır.Adamların cıkardıgı bır urun sayesınde , Beyazıtta bir derici atolyesı kılıf yaparak işletmesini devam ettırmekte ,istihdam yaratmaktadır.Teşekkürler Apple .Daha ne diyeyim.
Dileğim odur ki ,aselsan ya da bir türk şirketi ,vestel ,exper ya da xyz öyle bir şey cıkarsın ki apple gıbı nam salsın, konyaya işlemci panel board fabrıkası kurdurtsun ...(memlekette yumurtayı bıle ıthal edecek duruma geldık gercı...)
şunu diyemeden geçemeyeceğim macbook air !!! aşık olunası bir cihaz!!!
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panelci 7 yıl
Herkesin AKP'yi kötüleyip AKP'nin %40 oy almasına benzetiyorum bu konuları.Evet Apple berbat bi tekelci,kazıkçı görgüsüzlerin ego tatmini için tek tercihi,zaten iosta patlıcak yakında,android atağa geçti yükselişi durdurulamaz hale geldi ama lanet olsunki iOS 5 ve i phone5 çıkınca yine satılan 10 akıllı telefondan 4ü iPhone,10 tablet pcden 6sı i pad olacak.Artık kendimi kandıramıyorum Apple sendende,i tunestende nefret ediyorum ama i phone 5i merakla bekliyorum.
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karti 7 yıl
xxxx1
sokaklarda binlerce geri zekalı iphone nu gözümüzüze sokacaklar neredeyse,sadece acıyorum...hiç bir marka bukadar müşterileriyle antipatik olmayı başaramamıştır...Apple bunu başarmıştır...lise veletlerinden tut,onlarca kroda iphone var,tabiki alıp efendi gibi kullananlara yada ukalalık yapmayanlara lafımız yok...tekelci dayatmacı bir Bluetoothu bile adam gibi kullanıma açmayan bunlarca binlerce örneğini sayabileceğimiz Türk halkına 2500 tl bayıldınmı kendini psikolojisi gereği özel sanıyor!..bizlerde onlar için ezik oluyoruz...Kabak sporlar!..

sakin ol şampiyon
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jibe 7 yıl
Apple da para kazanıyor googleda samsungda biz burda çene yoruyoruz yahu kim son kullancıyı düşünüyorki herkez cukka derdinde biz de burda birbirimizi yiyoruz sanki smartphone bir ihtiyaç illaki almak zorundayızda hangisi iyiymiş diye millet birbirini parçalıyacak. isteyen istediğini alsın canı ne istiyorsa ihiyacı ne ise parası olan ferrari alsın parası orta seviyelerde olan opelini alsın az olan şahinini alsın hepside ayağını yerden kesmiyormu... merak ediyorum bu apple google tartışması kadar hararetli ferrari mercedes bmw araç marka model tartışması oluyormudur...
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