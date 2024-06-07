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    Intel ve AMD'nin Copilot Plus PC’leri için kötü haber

    Microsoft, Qualcomm ile Copilot Plus PC ve yapay zeka dönemini başlatıyor. Ancak görünüşe göre Intel ve AMD'nin Copilot Plus PC’leri başlangıçta yapay zeka özelliklerini alamayacak.
    Intel ve AMD'nin Copilot Plus PC’leri için kötü haber Tam Boyutta Gör
    Microsoft ve Windows tarafında son birkaç haftada önemli gelişmeler yaşandı. Auto SR ile yerleşik yükseltme teknolojisi tanıtıldı. Microsoft şimdilik bunun için Qualcomm Snapdragon X işlemcili bir Copilot+ PC’ye sahip olunması gerektiğini söylüyor. Ancak Microsoft bir de Copilot Plus PC adlı bir marka duyurmuştu. Görünüşe göre Copilot Plus PC’lerin yapay zeka özellikleri başlangıçta sadece Qualcomm’a münhasır olacak.

    Intel ve AMD'de Copilot Plus PC krizi

    Önümüzdeki ay Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcili Copilot Plus PC’ler piyasaya adım atmaya başlayacak. Bu cihazlar kutudan çıkar çıkmaz Copilot AI özelliklerine sahip olacak. Öte yandan Intel ve AMD yeni Lunar Lake ve Strix Point Ryzen AI 300 işlemcileri ise sonbaharda piyasaya girecek. Hem AMD hem de Intel, piyasaya çıkacak dizüstlerin Copilot Plus PC uyumlu olacağını doğruladı. Ancak hiçimse yeni yapay zeka özelliklerinin cihazlarda aktif olacağını vaat etmiyor.

    Hatta bu yapay zeka özelliklerinin ne zaman geleceği de belirsiz. Microsoft'un Copilot Plus AI özellikleri bu bilgisayarlara ücretsiz yazılım güncellemeleriyle birlikte gelecek. Bunun 2024 içinde mi yoksa sonrasında mı olacağı belirsiz. Bu güncelleme olayını Microsoft pazarlama müdürü James Howell da onaylıyor. Ayrıca Intel Halkla İlişkiler Müdürü Thomas Hannaford “Lunar Lake, Copilot+ deneyimlerini mevcut olduğunda bir güncelleme yoluyla alacak” diyor.

    Nvidia da benzer şekilde Copilot Plus PC deneyimi için ücretsiz güncelleme vurgusunu yaptı. AMD Halkla İlişkiler Müdürü Matthew Hurwitz de “Copilot+ deneyimlerine 2024 yılı sonuna kadar sahip olmayı bekliyoruz” dedi. Yani açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla güncellemelerin bu yıl içinde satın alınan cihazlara gelme ihtimali bile kesin değil. Bu gecikmenin nedeni nedir bilinmez ancak bu her zaman kötü bir şey olmayabilir. Microsoft'un Recall gibi yeni AI özellikerli tüm çevrelerde bir tartışma konusu ve değişiklikler yaşanabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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