Intel ve AMD'nin Copilot Plus PC’leri için kötü haber

Intel ve AMD'de Copilot Plus PC krizi
Önümüzdeki ay Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcili Copilot Plus PC’ler piyasaya adım atmaya başlayacak. Bu cihazlar kutudan çıkar çıkmaz Copilot AI özelliklerine sahip olacak. Öte yandan Intel ve AMD yeni Lunar Lake ve Strix Point Ryzen AI 300 işlemcileri ise sonbaharda piyasaya girecek. Hem AMD hem de Intel, piyasaya çıkacak dizüstlerin Copilot Plus PC uyumlu olacağını doğruladı. Ancak hiçimse yeni yapay zeka özelliklerinin cihazlarda aktif olacağını vaat etmiyor.
Hatta bu yapay zeka özelliklerinin ne zaman geleceği de belirsiz. Microsoft'un Copilot Plus AI özellikleri bu bilgisayarlara ücretsiz yazılım güncellemeleriyle birlikte gelecek. Bunun 2024 içinde mi yoksa sonrasında mı olacağı belirsiz. Bu güncelleme olayını Microsoft pazarlama müdürü James Howell da onaylıyor. Ayrıca Intel Halkla İlişkiler Müdürü Thomas Hannaford “Lunar Lake, Copilot+ deneyimlerini mevcut olduğunda bir güncelleme yoluyla alacak” diyor.
Nvidia da benzer şekilde Copilot Plus PC deneyimi için ücretsiz güncelleme vurgusunu yaptı. AMD Halkla İlişkiler Müdürü Matthew Hurwitz de “Copilot+ deneyimlerine 2024 yılı sonuna kadar sahip olmayı bekliyoruz” dedi. Yani açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla güncellemelerin bu yıl içinde satın alınan cihazlara gelme ihtimali bile kesin değil. Bu gecikmenin nedeni nedir bilinmez ancak bu her zaman kötü bir şey olmayabilir. Microsoft'un Recall gibi yeni AI özellikerli tüm çevrelerde bir tartışma konusu ve değişiklikler yaşanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.