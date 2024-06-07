Intel ve AMD'nin Copilot Plus PC’leri için kötü haber

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Tam Boyutta Gör Microsoft ve Windows tarafında son birkaç haftada önemli gelişmeler yaşandı. Auto SR ile yerleşik yükseltme teknolojisi tanıtıldı. Microsoft şimdilik bunun için Qualcomm Snapdragon X işlemcili bir Copilot+ PC’ye sahip olunması gerektiğini söylüyor. Ancak Microsoft bir de Copilot Plus PC adlı bir marka duyurmuştu. Görünüşe göre Copilot Plus PC’lerin yapay zeka özellikleri başlangıçta sadece Qualcomm’a münhasır olacak.

Intel ve AMD'de Copilot Plus PC krizi

Önümüzdeki ay Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcili Copilot Plus PC’ler piyasaya adım atmaya başlayacak. Bu cihazlar kutudan çıkar çıkmaz Copilot AI özelliklerine sahip olacak. Öte yandan Intel ve AMD yeni Lunar Lake ve Strix Point Ryzen AI 300 işlemcileri ise sonbaharda piyasaya girecek. Hem AMD hem de Intel, piyasaya çıkacak dizüstlerin Copilot Plus PC uyumlu olacağını doğruladı. Ancak hiçimse yeni yapay zeka özelliklerinin cihazlarda aktif olacağını vaat etmiyor.

Hatta bu yapay zeka özelliklerinin ne zaman geleceği de belirsiz. Microsoft'un Copilot Plus AI özellikleri bu bilgisayarlara ücretsiz yazılım güncellemeleriyle birlikte gelecek. Bunun 2024 içinde mi yoksa sonrasında mı olacağı belirsiz. Bu güncelleme olayını Microsoft pazarlama müdürü James Howell da onaylıyor. Ayrıca Intel Halkla İlişkiler Müdürü Thomas Hannaford “Lunar Lake, Copilot+ deneyimlerini mevcut olduğunda bir güncelleme yoluyla alacak” diyor.

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Nvidia da benzer şekilde Copilot Plus PC deneyimi için ücretsiz güncelleme vurgusunu yaptı. AMD Halkla İlişkiler Müdürü Matthew Hurwitz de “Copilot+ deneyimlerine 2024 yılı sonuna kadar sahip olmayı bekliyoruz” dedi. Yani açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla güncellemelerin bu yıl içinde satın alınan cihazlara gelme ihtimali bile kesin değil. Bu gecikmenin nedeni nedir bilinmez ancak bu her zaman kötü bir şey olmayabilir. Microsoft'un Recall gibi yeni AI özellikerli tüm çevrelerde bir tartışma konusu ve değişiklikler yaşanabilir.

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Intel ve AMD'nin Copilot Plus PC’leri için kötü haber