iPhone 14 Pro'daki "Hep Açık Ekran" özelliği ne kadar şarj tüketiyor?

Hep Açık Ekran, ekranın hafifçe aydınlatıldığı bir kilit ekranı modudur. iOS 16.2 işletim sisteminin yayınlanmasıyla birlikte, amiral gemisi cihazın sahipleri ekrandan duvar kağıdını kaldırarak sadece widget'ları ve saati bırakma seçeneğine sahipler.
Test sırasında üç cihaz kullanıldı. İlkinde ekran kapalıydı, ikincisinde duvar kağıdıyla birlikte cihaz Hep Açık Ekran modundaydı, üçüncüsünde ise benzer bir moddaydı, ancak ekranda yalnızca saat görüntüleniyordu.
24 saatlik kullanımda etkisi en fazla %20
Üç modu karşılaştırılınca (duvar kağıdı ile, duvar kağıdı olmadan ve ekran kapalı), 24 saatlik çalışma için sonuç aşağıdaki gibi oldu:
- Ekran kapalı - %100 şarj kaldı.
- Sadece saat - %84 şarj kaldı.
- Duvar kağıdı + saat - %80 şarj kaldı.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..