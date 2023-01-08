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    iPhone 14 Pro'daki "Hep Açık Ekran" özelliği ne kadar şarj tüketiyor?

    Apple'ın iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte kullanıcılara sunduğu Hep Açık Ekran özelliğinin pil süresine ne kadar etki ettiği belli oldu.           
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    iPhone 14'teki 'Hep Açık Ekran' özelliği ne kadar şarj tüketiyor Tam Boyutta Gör
    PhoneBuff adlı YouTube kanalı, Hep Açık Ekran (Always-On-Display) özelliğinin, iPhone 14 Pro akıllı telefonun kullanım ömrünü nasıl etkilediğini test etmeye karar verdi.

    Hep Açık Ekran, ekranın hafifçe aydınlatıldığı bir kilit ekranı modudur. iOS 16.2 işletim sisteminin yayınlanmasıyla birlikte, amiral gemisi cihazın sahipleri ekrandan duvar kağıdını kaldırarak sadece widget'ları ve saati bırakma seçeneğine sahipler.

    Test sırasında üç cihaz kullanıldı. İlkinde ekran kapalıydı, ikincisinde duvar kağıdıyla birlikte cihaz Hep Açık Ekran modundaydı, üçüncüsünde ise benzer bir moddaydı, ancak ekranda yalnızca saat görüntüleniyordu.

    24 saatlik kullanımda etkisi en fazla %20

    Üç modu karşılaştırılınca (duvar kağıdı ile, duvar kağıdı olmadan ve ekran kapalı), 24 saatlik çalışma için sonuç aşağıdaki gibi oldu:

    • Ekran kapalı - %100 şarj kaldı.
    • Sadece saat - %84 şarj kaldı.
    • Duvar kağıdı + saat - %80 şarj kaldı.
    iPhone 14'teki 'Hep Açık Ekran' özelliği ne kadar şarj tüketiyor Tam Boyutta Gör
    Gördüğünüz üzere "Hep Açık Ekran" özelliği aktifken duvar kağıdını kapatmak iPhone 14 Pro'nun pil ömrünü uzatıyor, ancak olumlu etkisinin pek de büyük olduğu söylenemez.
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    abstergo78GHOST 2 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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