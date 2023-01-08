iPhone 14 Pro'daki "Hep Açık Ekran" özelliği ne kadar şarj tüketiyor?

Tam Boyutta Gör PhoneBuff adlı YouTube kanalı, Hep Açık Ekran (Always-On-Display) özelliğinin, iPhone 14 Pro akıllı telefonun kullanım ömrünü nasıl etkilediğini test etmeye karar verdi.

Android'in iOS'tan üstün görülmesinin 10 nedeni listelendi 4 gün önce eklendi

Hep Açık Ekran, ekranın hafifçe aydınlatıldığı bir kilit ekranı modudur. iOS 16.2 işletim sisteminin yayınlanmasıyla birlikte, amiral gemisi cihazın sahipleri ekrandan duvar kağıdını kaldırarak sadece widget'ları ve saati bırakma seçeneğine sahipler.

Test sırasında üç cihaz kullanıldı. İlkinde ekran kapalıydı, ikincisinde duvar kağıdıyla birlikte cihaz Hep Açık Ekran modundaydı, üçüncüsünde ise benzer bir moddaydı, ancak ekranda yalnızca saat görüntüleniyordu.

24 saatlik kullanımda etkisi en fazla %20

Üç modu karşılaştırılınca (duvar kağıdı ile, duvar kağıdı olmadan ve ekran kapalı), 24 saatlik çalışma için sonuç aşağıdaki gibi oldu:

Ekran kapalı - %100 şarj kaldı.

şarj kaldı. Sadece saat - %84 şarj kaldı.

şarj kaldı. Duvar kağıdı + saat - %80 şarj kaldı.

Tam Boyutta Gör Gördüğünüz üzere "Hep Açık Ekran" özelliği aktifken duvar kağıdını kapatmak iPhone 14 Pro'nun pil ömrünü uzatıyor, ancak olumlu etkisinin pek de büyük olduğu söylenemez.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 14'teki "Hep Açık Ekran" özelliği ne kadar şarj tüketiyor