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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 17 serisine Air isimli yeni bir model eklemeyi planlıyor. Oldukça ince gövdeye sahip olması beklenen telefonun, şimdiye kadar ortaya çıkan tasarımlarla oluşturulmuş konsept maket tasarımı yayınlandı.

WEIS Studio tarafından oluşturulan konsept, tek kameraya ve üst tarafta boydan boya uzanan bir kamera adasına sahip. Aynı zamanda ultra ince gövde ve çerçeveler ile küçültülmüş Dinamik Ada dikkat çekiyor. Bugün ortaya çıkan yeni iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max görüntülerinde de benzer bir tasarım anlayışına yer verilmişti. Ancak kamera adası gövdeden farklı bir tonda ele alınmıştı.

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'in yeni görüntüleri ortaya çıktı 8 sa. önce eklendi

iPhone 17 serisinin tanıtımına daha uzun bir süre olduğu için yayınlanan bu görüntülere ihtiyatla yaklaşmakta fayda var. Uzun zamandır aynı kamera tasarımını sürdüren Apple, iPhone 17 ile beraber bazı şeyleri değiştirecek gibi görünüyor.

iPhone 17 Air beklenen özellikler

Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 17 Air'nin, Apple A19 işlemciye, tek arka kameraya ve 3000 ile 4000 mAh arası batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Telefonun kalınlığının ise 6 mm'nin altında (muhtemelen 5.5 mm) olması bekleniyor.

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iPhone 17 Air'in konsept videosu ortaya çıktı