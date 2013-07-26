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Apple'ın sonbahardaki ilk lansmanı 6 Eylül'de olabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
79
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın sonbahardaki ilk lansmanı 6 Eylül'de olabilir

Sonbaharda bir ürün ordusu ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Apple'ın ilk lansmanını ne zaman yapacağı merak konusu. Bununla ilgili kaynaklardan ilk sızıntılar gelmeye başladı.

Bir Alman sitesinin firmaya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Apple sonbahardaki ilk lansmanını 6 Eylül tarihinde gerçekleştirecek. 

Bu lansmanda bizi bekleyen üç farklı ürün bulunuyor. Bir tanesi iPhone 5S iken ikincisi ise uzun süredir gündemde olan uygun fiyatlı iPhone veya iPhone Lite. Bu iki akıllı telefonun yanında Apple 6. nesil iPad modelini de tüketici ile buluşturacak.

iPhone 5S modelinde yer alan parmak izi okuyucu nedeniyle üretimde gecikmeler yaşandığı bir süredir dile getiriliyor. Haziran ayında tanıtılması beklenen iPhone 5S'in bu nedenle sonbahara kaldığı ve lansman sonrasında bir miktar daha gecikebileceği dile getiriliyor. Şimdilik resmi bir teyit olmasa da Apple'ın birden fazla lansman yapacağı ihtimali düşünüldüğünde 6 Eylül tarihi gerçeğe yakın görünüyor. 

http://www.macrumors.com/2013/07/26/two-new-iphone-models-to-be-introduced-on-september-6th/ Yorum Yaz
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OvernightSensation 6 yıl en beğenilen
5s'i bekliyorum gelse de android'den kurtulup iosa kavuşsam.
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PsychicPower 6 yıl eeevrim
eeevrim

İphone Lite modeli amiral Android telefonu fiyat bandıyla satışa çıkıp samsung un telefonları gibi hızlı fiyat düşüşü yaşar benim fikrim bu yönde çünkü iphone lar Ülkemizde 3500 tl den satışa çıkıp 2500 tl ye düşerken Lite modeli de 2000 tl den satışa çıkıp 1200 1300 tl bandına düşerek fiyatını oturtacaktır . Ki doların artık 2 tl ye çok yakın seyrettiğini de unutmayalım

Hiçbir iPhone ülkemizde 3500 TL gibi saçma sapan bir fiyat bandından satışa çıkmadı-çıkamaz. O dediğin, kendini akıllı zanneden fırsatçıların daha cihazın ülkeye girişi yasal olarak distribütörlerle yapılmadan paralel ithalat denen yöntemle ülkeye cihaz sokup, insanları bu fiyatla keklemeye çalışmasından başka bir şey değildir.
Bir dahakine yorum yaparken biraz daha araştırmacı olmanız dileğiyle,
Saygılar...

Edit: Benden önce akgün2347 aynı açıklamayı yapmış farkedemedim
kusura bakmayın hocam.
eeevrimİphone Lite modeli amiral Android telefonu fiyat bandıyla satışa çıkıp samsung un telefonları gibi hızlı fiyat düşüşü yaşar benim...
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karti 6 yıl
Iphone lite midir nedir 1300-1400 den asagi satilmaz bu ulkede
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mxfxi 6 yıl
UK.
carnador
godless turtle
The Catalyst umarım iphone lite falan çıkmaz. markayı sıradanlaştırmasınlar.
Arkadaşım; markayı sıradanlaştırmak nedir, rica etsem bi açıklar mısın?
Marka itibarı diye bir kavram vardır. Hitap ettiğin müşteri sınıfı üst sınıf ise üst sınıf olarak kalmalıdır eğer sen tutup marka konulmandırmasını genişletip değiştirirsen, Sadık müşterilerini kaybetme riski ortaya çıkar ve bu da marka itibarını zedeler. Bir giyim markası; ismi önemli değil. Geçen sezon satılmayan ürünleri outlet ve diğer yerlere düşmesin diye yakıyormuş. Bu örnekten yola çıkarak marka itibarını daha iyi anlayabilirsin.
Ya birak ust sinifi herkesin eline dusmus bir telefon artik eskisi gibi telefon almak zor degil ...

Vertu alin vertu... Sinifiniz belli olsun :)
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king1403 6 yıl
1200-1300 tl'den yüksek olursa çoğunluk lite yerine 5 veya 5s'i tercih edecektir.
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kesbi 6 yıl
Bazı arkadaşlar ipad fiyatları yurt dışı ile neredeyse aynıyken iphone çok pahalı demiş ve tek sebep marka algısı demişler. Ancak unutulan bişey var. Devletimiz sağolsun içinde 3g özelliği olan herşeyden ekstra vergiler alıyor. O yüzden aradaki fark açılıyor. Tabi satıcıların zaten satarız diyerek yüksek fiyattan satmaları da bir etken. 3 yıllık android kullanıcısı olarak ipod 5 ile iosuu denemeye başladım ve bir daha android tablet almayacağım kesin ama büyük ihtimalle bir dahaki telefonumda ios olacak gibi. Bunun ne markayla, ne hava atmayla ilgisi var. Benim derdim yavaşlamayan çakılmayan göçmeyen hızlı çalışan bir işletim sistemi. Androidte hem bi sürü izni mecbur uygulamaya veriyoruz, hem virüslere açık, hem de rehberi bile ıkına ıkına açabilen bir sistem. Ben şahsen bıktım. Ben de seneye 5s alıp 2-3 yıl kullanmayı planlıyorum. Belki hanomi fiyatı iyi olursa aklımı çelebilir ama inşallah pişman etmez.
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h!j@cker 6 yıl
unlu bir teknoloji gurusunun dedigi gibi 5 inch bir iphone cikmadan almayi dusunmuyorum
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Guest-F8946C419 6 yıl
Ya arkadaş hala anlatamıyorum herhalde.

Marka bileşenleri vardır markayı marka yapan nedir bunlar; Slogan, sunum şekli, kendine has özellikleri. Ayrıca marka tahattütü vardır ki; ne kadar farklılaşırsa o kadar özgün ve tüketici tarafından benimsenmesini ve satışlara olumlu yansımasını sağlar. Apple felsefe olarak high end dediğimiz yüksek sınıfa hitap eden bir firma. Ürettikleri ürünler bakımından hep üst seviye. İşte bu yüzden, müşteri profili genel olarak durumu iyi olan insanlar ve itibar göstergesi olarak bu ürünleri tercih edenler. Şimdi, Apple kalkıp bu marka adıyla orta sınıfa hitap edecek ürün çıkartırsa bu marka itibarını zedeler. Bu da satışları etkiler, oluşan kemik müşteriyi bile kaybetme riski ile sonuçlanabilir. Bundan dolayı, firmalar genel olarak başka bir marka adı altında bu ürünleri piyasaya sürer ve satış yapmak ister. Tabii markalaşmış bir isim altında ürün satmak kadar kolay olduğunu sanmıyorum.

Her neyse, düz mantık ile bakmayın olaya. Casper örneğini vereyim son olarak. Casper High End cihaz üretse ve satsa kaçınız alır?

İyi günler.
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WmGMD 6 yıl
yassu
uygun fiyatlı iphone nedir ya
,zaten herkezin elinde var ozaman herhalde sokakta herkezde iphone olur

Olsa nolacak ? O cihazlar statü göstergesi değil.
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cedric... 6 yıl
İphone lite çıkarsa plastiği çokda kalitesiz olmaz samsung gibi. 3Gs de kullandım kesin onun plastiği ayarında kaliteli bir plastik malzeme kullanılır. Tek eksi yanı 3Gs in arkasına doğru düzgün jelatin yapıltırılmıyodu çizilip harita gibi oluyo iphone lite da aynı kaderi paylaşıcak sanırım. Fiyatıda 1500 tlden aşağı olmaz yoksa 4s satışları cortlar.
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John -Coffey 6 yıl
Bu arada konuyu açan yine ekrem71
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DH Misafiri 6 yıl
Steve jobs'un kemikleri mezarında ters dönmüştür apple damacana çıkardı sen yapma bari samsungdan bıktım
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DH Misafiri 6 yıl
iTrident (Trident alacaksanız yurtdışından almalısınız en az 800 tl cepte ;)
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DH Misafiri 6 yıl
dbmaster
5 kullanıyorum ancak 5S cıktıgında gecıs yapacagım bende, bu bir huy halıne geldı bende her sene telefon deıstırıyorum.

İşte firmaların istediği de bu. İhtiyaç yaratmak. Her seferinde yeni cihazı satmak.
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onurair 6 yıl
Yine Ekrem yine tahmin :)
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