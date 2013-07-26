Apple'ın sonbahardaki ilk lansmanı 6 Eylül'de olabilir





Sonbaharda bir ürün ordusu ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Apple'ın ilk lansmanını ne zaman yapacağı merak konusu. Bununla ilgili kaynaklardan ilk sızıntılar gelmeye başladı.





Bir Alman sitesinin firmaya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Apple sonbahardaki ilk lansmanını 6 Eylül tarihinde gerçekleştirecek.





Bu lansmanda bizi bekleyen üç farklı ürün bulunuyor. Bir tanesi iPhone 5S iken ikincisi ise uzun süredir gündemde olan uygun fiyatlı iPhone veya iPhone Lite. Bu iki akıllı telefonun yanında Apple 6. nesil iPad modelini de tüketici ile buluşturacak.





iPhone 5S modelinde yer alan parmak izi okuyucu nedeniyle üretimde gecikmeler yaşandığı bir süredir dile getiriliyor. Haziran ayında tanıtılması beklenen iPhone 5S'in bu nedenle sonbahara kaldığı ve lansman sonrasında bir miktar daha gecikebileceği dile getiriliyor. Şimdilik resmi bir teyit olmasa da Apple'ın birden fazla lansman yapacağı ihtimali düşünüldüğünde 6 Eylül tarihi gerçeğe yakın görünüyor.

http://www.macrumors.com/2013/07/26/two-new-iphone-models-to-be-introduced-on-september-6th/