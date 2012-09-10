Apple'ın yeni iMac bilgisayarları ve 13.3 inçlik retina ekranlı Macbook Pro için sevkiyat başladı





Hepsi bir arada bilgisayar segmentinin en büyük üreticisi olan Apple, yeni ürünlerini yakında piyasaya sürecek. Digitimes'ın tedarik zincirindeki kaynaklarına göre; üretimi tamamlanan yeni 13.3 inçlik Macbook Pro ve iMac'ler çeşitli bölgelere dağıtılmaya başladı.

İlk olarak güncellenmiş ekran ve işlemcilerle donatılan üç yeni iMac hepsi bir arada masaüstü bilgisayarı tanıtmayı planlayan Apple'ın panellerde yaşadığı düşük üretim verimliliği sebebiyle üst düzey modeli ertelediği belirtiliyor. Sitenin kaynakları, alt ve orta segmentleri hedef alan bilgisayarların dağıtım hacminin Eylül ayında artış gösterdiğini ifade ederek tanıtımın yaklaştığına dikkat çekti.

Yılın ikinci çeyreğinde 1.01 milyon iMac ile masaüstü bilgisayar pazarında %2.8 pazar payı elde eden teknoloji devi, 2012 ilk yarısında toplamda 2.23 milyon satış gerçekleştirerek dünyanın en büyük beşinci masaüstü bilgisayar üreticisi olarak listelenmişti. Son mali çeyrekte düşüş yaşayan satışların yeni ürünler sayesinde 2012 son çeyreğinde tekrar yükselişe geçmesi bekleniyor.

Retina ekrana sahip 13.3 inçlik Macbook Pro modelini de tüketiciyle buluşturmaya hazırlanan Apple, yeni ürünleri için Eylül ve Ekim aylarından birini seçerek okula dönüş ya da Kasım ayı sonunda başlayan tatil sezonunu hedef alacak. Cupertino merkezli üreti okula dönüş döneminde yaşanan yoğun talepten yararlanmayı planlıyorsa tanıtımın 12 Eylül'deki basın etkinliğinde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.

http://www.digitimes.com/news/a20120910PD208.html