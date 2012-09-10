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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın yeni iMac bilgisayarları ve 13.3 inçlik retina ekranlı Macbook Pro için sevkiyat başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Hepsi bir arada bilgisayar segmentinin en büyük üreticisi olan Apple, yeni ürünlerini yakında piyasaya sürecek. Digitimes'ın tedarik zincirindeki kaynaklarına göre; üretimi tamamlanan yeni 13.3 inçlik Macbook Pro ve iMac'ler çeşitli bölgelere dağıtılmaya başladı.
İlk olarak güncellenmiş ekran ve işlemcilerle donatılan üç yeni iMac hepsi bir arada masaüstü bilgisayarı tanıtmayı planlayan Apple'ın panellerde yaşadığı düşük üretim verimliliği sebebiyle üst düzey modeli ertelediği belirtiliyor. Sitenin kaynakları, alt ve orta segmentleri hedef alan bilgisayarların dağıtım hacminin Eylül ayında artış gösterdiğini ifade ederek tanıtımın yaklaştığına dikkat çekti.
Yılın ikinci çeyreğinde 1.01 milyon iMac ile masaüstü bilgisayar pazarında %2.8 pazar payı elde eden teknoloji devi, 2012 ilk yarısında toplamda 2.23 milyon satış gerçekleştirerek dünyanın en büyük beşinci masaüstü bilgisayar üreticisi olarak listelenmişti. Son mali çeyrekte düşüş yaşayan satışların yeni ürünler sayesinde 2012 son çeyreğinde tekrar yükselişe geçmesi bekleniyor.
Retina ekrana sahip 13.3 inçlik Macbook Pro modelini de tüketiciyle buluşturmaya hazırlanan Apple, yeni ürünleri için Eylül ve Ekim aylarından birini seçerek okula dönüş ya da Kasım ayı sonunda başlayan tatil sezonunu hedef alacak. Cupertino merkezli üreti okula dönüş döneminde yaşanan yoğun talepten yararlanmayı planlıyorsa tanıtımın 12 Eylül'deki basın etkinliğinde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.

http://www.digitimes.com/news/a20120910PD208.html Yorum Yaz
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AlkanExclusive 7 yıl
yeni iMac olayı yalan oldu gençler...
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DH Misafiri 7 yıl
adam gibi 2000 tl yapsalar şunları da alsak 3000 e de alınmaz ki 3000 e ben bir pc toplarım var ya süper olur ama 2000 deseler düşünmeden alır herkez
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Meert. 7 yıl
Haber fos çıktı sanırım mbp ve imac tanıtılmadı.
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SystemApps 7 yıl
Amedra
Retine deyince aklıma hep şu arkadaşın yaptığı şarkı geliyor ya, müptelası oldum resmen Apple hastalığı budur abi.

bu klipteki şarkı dilime dolandı unutmam lazım :D ayfoncu olduk iyimi...
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JohnLord 7 yıl
Bravia 2 teknolojisi sony pc lere gelince görürüm retinayı
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Amedra 7 yıl
Retine deyince aklıma hep şu arkadaşın yaptığı şarkı geliyor ya, müptelası oldum resmen

Apple hastalığı budur abi.


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DH Misafiri 7 yıl
Zaten Samsung çıkardı, 13.3 inç lik Yeni 9 Serisi WQHD olarak adlandırdı, 13.3 inç 2560*1440 ekran çözünürlülüğe sahip.
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1963bursa 7 yıl
Apple bu 13.3" retina ekranı piyasada ayreten satsa kapış kıran gider, retina ekran ile OLED ekranların göz sağlığı açısından bir karşılaştırması, incelemesi tarzı makale lazım, hangisi gözümüze daha az zarar verir halen bunun cevabı yok, muhtemelen Retina ekran galip gelir yine de emin değilim.
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EddyCue 7 yıl
15luk fiyati ile fantastik kaliyordu. 13 de piyasaya gelince artik diger markalar da retinaya gecmesi gerekecek. cunku gercekten harika bir alternatif daha gelmis olacak.

zaten retinali ile normal ekran arasindaki farki gorunce, yillardir dana kadar pixelli bilgisayarlari nasil da kullanmisiz sorusu geliyor aklima.
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