Apple'ın yeni iMac modelleri 30 Kasım'da yurt dışında satışa sunuluyor

Apple'ın ekim ayında düzenlediği basın toplantısında duyurusunu yaptığı yeni iMac modelleri 30 Kasım tarihinde yurt dışında satışa sunuluyor.





5 mm'lik kalınlığıyla dikkat çeken yeni iMac modelleri 21.5 inç ve 27 inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneğiyle geliyor. İlk etapta sadece 21.5 inç'lik ekran boyutuna sahip olan modeller piyasaya çıkacakken, aralık ayı içerisinde de 27 inç'lik modellerin piyasada yerini alacağı belirtiliyor.





1920 x 1080 ekran çözünürlüğüne sahip olan 21.5 inç ve 2560 x 1440 ekran çözünürlüğüne sahip olan 27 inç'lik her iki modelde iki farklı konfigürasyonla kullanıcılara sunuluyor. 21.5 inç'lik iMac'in ilk modeli; 2.7 GHz'lik dört çekirdekli Core i5 işlemci ve NVIDIA GeForce GT 640M grafik birime sahipken, ikinci modeli ise; 2.9 GHz dört çekirdekli Core i5 işlemci ve NVIDIA GeForce GT 650M grafik birimini bünyesinde barındırıyor. 21.5 inç'lik her iki modelde de 1 TB kapasiteli sabit disk ve 8 GB'lık 1600 MHz bellek bulunuyor. Bu modellerden ilki 1299$'dan satışa sunulurken, ikincisi ise 1499$'lık bir fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.





27 inç'lik iMac'te aynı 21.5 inç'lik modelde olduğu gibi iki farklı konfigürasyonla sunuluyor. Bu iMac'in ilk modeli; 2.9 GHz'lik dört çekirdekli Core i5 işlemci ve NVIDIA GeForce GTX 660M grafik birimi ile gelirken, ikinci model ise; 3.2 GHz'lik dört çekirdekli Core i5 işlemci ve NVIDIA GeForce GTX 675MX grafik birimi bulunuyor. Bu modellerden ilki 1799$'dan satışa sunulurken, ikincisi ise 1999$'lık fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.





Her iki ekran boyutu içinde bu standart konfigürasyonların dışında Core i7 işlemcili veya Fusion Drive depolama seçeneklerine sahip modellerde satışa sunulacak. 30 Kasım tarihinde yurt dışında satışa sunulmaya başlayacak olan yeni iMac'lerin ülkemizde de yakın bir zaman içinde satışa sunulmasını bekliyoruz.

http://www.slashgear.com/apple-imac-arrives-november-30-27258446/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+%28SlashGear%29