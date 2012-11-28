Apple'ın yeni iMac modelleri 30 Kasım'da yurt dışında satışa sunuluyor

Haber Editörü
Apple'ın ekim ayında düzenlediği basın toplantısında duyurusunu yaptığı yeni iMac modelleri 30 Kasım tarihinde yurt dışında satışa sunuluyor.
5 mm'lik kalınlığıyla dikkat çeken yeni iMac modelleri 21.5 inç ve 27 inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneğiyle geliyor. İlk etapta sadece 21.5 inç'lik ekran boyutuna sahip olan modeller piyasaya çıkacakken, aralık ayı içerisinde de 27 inç'lik modellerin piyasada yerini alacağı belirtiliyor.
1920 x 1080 ekran çözünürlüğüne sahip olan 21.5 inç ve 2560 x 1440 ekran çözünürlüğüne sahip olan 27 inç'lik her iki modelde iki farklı konfigürasyonla kullanıcılara sunuluyor. 21.5 inç'lik iMac'in ilk modeli; 2.7 GHz'lik dört çekirdekli Core i5 işlemci ve NVIDIA GeForce GT 640M grafik birime sahipken, ikinci modeli ise; 2.9 GHz dört çekirdekli Core i5 işlemci ve NVIDIA GeForce GT 650M grafik birimini bünyesinde barındırıyor. 21.5 inç'lik her iki modelde de 1 TB kapasiteli sabit disk ve 8 GB'lık 1600 MHz bellek bulunuyor. Bu modellerden ilki 1299$'dan satışa sunulurken, ikincisi ise 1499$'lık bir fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.
27 inç'lik iMac'te aynı 21.5 inç'lik modelde olduğu gibi iki farklı konfigürasyonla sunuluyor. Bu iMac'in ilk modeli; 2.9 GHz'lik dört çekirdekli Core i5 işlemci ve NVIDIA GeForce GTX 660M grafik birimi ile gelirken, ikinci model ise; 3.2 GHz'lik dört çekirdekli Core i5 işlemci ve NVIDIA GeForce GTX 675MX grafik birimi bulunuyor. Bu modellerden ilki 1799$'dan satışa sunulurken, ikincisi ise 1999$'lık fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.
Her iki ekran boyutu içinde bu standart konfigürasyonların dışında Core i7 işlemcili veya Fusion Drive depolama seçeneklerine sahip modellerde satışa sunulacak. 30 Kasım tarihinde yurt dışında satışa sunulmaya başlayacak olan yeni iMac'lerin ülkemizde de yakın bir zaman içinde satışa sunulmasını bekliyoruz.
http://www.slashgear.com/apple-imac-arrives-november-30-27258446/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+%28SlashGear%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben imac kullanıcısı olarak windows daha ağırlıklı olarak kullanıyorum.Artık ios a alıştım ancak yine de win ortamı daha iyi,oyunda oynayabiliyorsun,office işlerinide halledebiliyorsun.Benim için iosun daha pratik olduğu bir uygulama yok.Eskiden bi nebze bu yorumlara inanasım çıkardı ancak artık kullanıcısı olduğum için yalan söylediklerini biliyorum.
Merhaba,
Siz yanlış bir şey kullanıyorsunuz sanırım zira iMac'in işletim sistemi ios değil OS X dir.Ek olarak kişisel tercih meselesi olmak ile beraber : OS X Windows dan çoğu alanda daha pratiktir.Microsoft'un kendi ofis uygulamaları ve daha pek çok (Apple alternatifleride)uygulama 1-1 Apple platformu içinde mevcuttur.Hatta her ikisini kullanan pek çok insan Office in OS X versiyonunun aqua altında ne kadar hoş&değişik göründüğünde de bahseder.Sırf aqua yüzünden dahi bir çok program daha 'cici bici' görünür ki bu bile ufakta olsa bir 'fark' yaratmaya yeter de artar.Siz beğenirsiniz beğenmezsiniz orası ayrı ama kimseye yalancı deme hakkınız olduğunu düşünmüyorum zira söyledikleriniz tamamen eksik&yanlış bilgiler doğrultusunda yapılmış kendi yorumunuz.
iMac' gelince : Yeni tasarım da incelik yine ön plana çıkmış.Benim hoşuma gitti.Malum iMac lerin çoğu donanım parçası laptoplar ile aynı .Bu yüzden mobil grafik kartı kullanmalarını anlayabiliyorum.Kenarlara doğru iyice inceleşen tasarım ayrı bir hava katmış.Optik sürücüden kurtulmaları çok gereklimiydi?Tartışılır.Ama inceliğe pozitif bir katkısı olduğu aşikar.Ön yüzde alt bölümdeki 'çene' biraz daha küçük olabilirmiş sanki.Yeni ekranın eskisine göre daha az yansıtma yapması da faydalı bir gelişme olmuş.
yahu motor işim yok benim.alıştığım bir işletim sistemi bir de windows çalışan birçok programım var o yönden yani :)
Ferrariye şahin motoru takmak diyorsunuz yani hmmm:/
Evet kuruluyor
Evet, kurulabilir.
tüplü tv şeklinde kasa
Yine de içine koca bir kasa sıgdırdıklarını düşününce bence hala ince.
Ben de iş için kullanıyordum ve alalı 5 yıl oldu. Ama Apple, ürünlerinde bazen miyadı dolmuş parçalar kullandığı için, şu anda oyunların bazılarını hiç açmıyor bile. Tüplü model falan gelmesin gözünüzün önüne. Yukarıdaki resimdekinin iki önceki versiyonu; yine alüminyum kasa yani.
Tahmin yürütebilen var mı?
ben