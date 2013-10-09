Apple'ın yeni ürünleri için 22 Ekim'i bekleyin

Yeni bir Mac ya da iPad mi almayı planlıyorsunuz? Tavsiyemiz 22 Ekim'e kadar bekleyin.Çünkü bir aksilik olmaz ise Apple, yeni göz bebeklerini 22 Ekim'de görücüye çıkartacak.

Apple'a yakınlığıyla bilinen ve şu ana kadar etkinlik tarihleri konusunda yanılmayan AllThingsD'nin firma içerisindeki güvenilir kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple, iPad / Mac odaklı etkinliğini 22 Ekim'de TSİ 20:00'de düzenleyecek.

Şimdilik Apple cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil ancak 22 Ekim iddiasını güçlendiren birkaç önemli ipucu var. Bunlardan ilki Apple'ın ürün tanıtım lansmanlarını daha çok salı günü yapmayı tercih ediyor olması. Dolayısıyla etkinlik için en muhtemel tarihler 15 Ekim ya da 22 Ekim. Diğer taraftan Apple, etkinliklerini bir hafta kala basına gönderdiği davetiyeler ile resmileştiriyor. Bu durumda Apple'ın 15 Ekim için davetiyeleri en geç dün göndermiş olması gerekirdi. Bu da gerçekleşmediği için Apple'ın etkinliği için en olası tarih 22 Ekim duruyor.

Bir önceki etkinliğini sadece iPhone üzerine kuran Apple'dan bu sefer daha canlı ve yoğun bir etkinlik bekleniyor. Çünkü hali hazırda Apple'ın güncelleme bekleyen birçok ürünü var. Haswell'li MacBook Pro'lar, Haswell'li Mac Mini, OS X Mavericks ve en önemlisi Mac Pro, firmanın Mac tarafında güncelleme bekleyen ürünleriyken; iPad tarafında da 5.nesil iPad ile 2.nesil iPad Mini bekleniyor. Tabi bir de Apple TV'yi hesaba kattığımızda gündemi yoğun bir etkinlik bizleri bekliyor. Gündem bu kadar yoğun olunca akıllara Apple'ın bazı ürünleri 2014'ün başında da tanıtabilme ihtimali gelebilir; ancak Apple, eskisi gibi yılın başında düzenlenen MacWorld etkinliğine katılmadığı için firmanın yılın hemen başında özel bir etkinlik düzenlemesi çok da ihtimal dahilinde değil. Dolayısıyla Apple'ın yukarıda saydığımız ürünleri lanse edeceği tek etkinlik olarak 22 Ekim etkinliği gibi duruyor.