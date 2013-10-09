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Apple'ın yeni ürünleri için 22 Ekim'i bekleyin

5 yıl
1,3b
1
51
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın yeni ürünleri için 22 Ekim'i bekleyin

Yeni bir Mac ya da iPad mi almayı planlıyorsunuz? Tavsiyemiz 22 Ekim'e kadar bekleyin.Çünkü bir aksilik olmaz ise Apple, yeni göz bebeklerini 22 Ekim'de görücüye çıkartacak.

Apple'a yakınlığıyla bilinen ve şu ana kadar etkinlik tarihleri konusunda yanılmayan AllThingsD'nin firma içerisindeki güvenilir kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple, iPad / Mac odaklı etkinliğini 22 Ekim'de TSİ 20:00'de düzenleyecek.

Şimdilik Apple cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil ancak 22 Ekim iddiasını güçlendiren birkaç önemli ipucu var. Bunlardan ilki Apple'ın ürün tanıtım lansmanlarını daha çok salı günü yapmayı tercih ediyor olması. Dolayısıyla etkinlik için en muhtemel tarihler 15 Ekim ya da 22 Ekim. Diğer taraftan Apple, etkinliklerini bir hafta kala basına gönderdiği davetiyeler ile resmileştiriyor. Bu durumda Apple'ın 15 Ekim için davetiyeleri en geç dün göndermiş olması gerekirdi. Bu da gerçekleşmediği için Apple'ın etkinliği için en olası tarih 22 Ekim duruyor.

Bir önceki etkinliğini sadece iPhone üzerine kuran Apple'dan bu sefer daha canlı ve yoğun bir etkinlik bekleniyor. Çünkü hali hazırda Apple'ın güncelleme bekleyen birçok ürünü var. Haswell'li MacBook Pro'lar, Haswell'li Mac Mini, OS X Mavericks ve en önemlisi Mac Pro, firmanın Mac tarafında güncelleme bekleyen ürünleriyken; iPad tarafında da 5.nesil iPad ile 2.nesil iPad Mini bekleniyor. Tabi bir de Apple TV'yi hesaba kattığımızda gündemi yoğun bir etkinlik bizleri bekliyor. Gündem bu kadar yoğun olunca akıllara Apple'ın bazı ürünleri 2014'ün başında da tanıtabilme ihtimali gelebilir; ancak Apple, eskisi gibi yılın başında düzenlenen MacWorld etkinliğine katılmadığı için firmanın yılın hemen başında özel bir etkinlik düzenlemesi çok da ihtimal dahilinde değil. Dolayısıyla Apple'ın yukarıda saydığımız ürünleri lanse edeceği tek etkinlik olarak 22 Ekim etkinliği gibi duruyor.


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acesinty 5 yıl en beğenilen Lord Melkor
faydasizfasulye
tarzan76
boyle reklam kokan haberlerle ugrasmayin gsmarena.com/... buraya bakin lg g2 nasil iphone 5s yi hallediyor gorun

Hallediyo derken

"winner is iphone 5s" cümlesinden anladiğin g2 nin 5s i hallettiği midir?? enteresan adamsin
faydasizfasulyetarzan76boyle reklam kokan haberlerle ugrasmayingsmarena.com/...buraya bakin lg g2 nasil iphon...
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Yanıtla +18
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Lord Melkor 5 yıl koyunsavar
tarzan76
boyle reklam kokan haberlerle ugrasmayin gsmarena.com/... buraya bakin lg g2 nasil iphone 5s yi hallediyor gorun

Hallediyo derken
tarzan76boyle reklam kokan haberlerle ugrasmayingsmarena.com/...buraya bakin lg g2 nasil iphone 5s yi hallediyor gorun
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2 Yanıt Yanıtla +8
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Teknode 5 yıl
22 ekim yada 29 ekimde de zorludaki store acilacakmis sanirim
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tek merak ettiğim yeni ipad mininin fiyatı
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GokhanMaths 5 yıl
Apple iPhone hariç her şeyini tanıtacak millet hala iphone mesajları atıyor
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Ken Block43 5 yıl
tablete çöp demem ama iphone çöp
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Nerevarine 5 yıl
22 Ekim benim telefonun doğum günü. iPhone 4S.

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TearsForFears 5 yıl
Iphone en iyi telefon bunu kabul etmek lazim lakim ben gidip android alacagim xD
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hawloo 5 yıl
22 Nokia 2013
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koyunsavar 5 yıl
iphone kullananlarin ortak ozelligi teknoliji cahili olmalaridir {atasozu}
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Ryzen 5 yıl
yeni nesil çöpleri sabırsızlıkla bekliyoruz
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muratai 5 yıl

tarzan76
iphone kullananlarin ortak ozelligi teknoliji cahili olmalaridir {atasozu}

Yav he he
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koyunsavar 5 yıl
ErTuFx
faydasizfasulye
tarzan76boyle reklam kokan haberlerle ugrasmayin gsmarena.com/... buraya bakin lg g2 nasil iphone 5s yi hallediyor gorun
Hallediyo derken
Testler gercek kullanici deneyimini hicbir zaman etkilemez, kaldiki burda iphone 5s dagatmis :)

okuma yazma bilmezsiniz ne diye buraya yorum yazmaya ugrasiyorsunuz?
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koyunsavar 5 yıl
acesinty
faydasizfasulye
tarzan76boyle reklam kokan haberlerle ugrasmayin gsmarena.com/... buraya bakin lg g2 nasil iphone 5s yi hallediyor gorun
Hallediyo derken
winner is iphone 5s cümlesinden anladiğin g2 nin 5s i hallettiği midir?? enteresan adamsin
komik cocuk ve oy veren komedyenler winner kelimesi lg icin 6 kere iphone icin 4 kere yaziyor biraz matetikbilen insan 6 nin 4 den daha cok oldugunu bilir hhahahahahaha
chillller hahahaha
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Brky 5 yıl
Bim iphone 5s satmaya başlıyacakmış beyler, yorumları alalım.
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erkan0075 5 yıl
hukuksever
Onu bunu bırakında ipad mini de ios 7 hala kasıyor apple buna çözüm bulsun önce

Ben de yüklemeden önce konuyu araştırmıştım ve yurtdışı teknoloji site ve forumlarında karışık yorumlar gördüm. Kimisi hiç sıkıntı yok derken kimisi de ipad mininin kastığını söylüyor. Şimdilik beklemedeyim.
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