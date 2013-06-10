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Appstore, 900 bin uygulamayı bünyesinde barındırıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Appstore, 900 bin uygulamayı bünyesinde barındırıyor
WWDC 2013'ün açılış toplantısına istatistiklerle başlayan Apple'ın CEO'su Tim Cook, 5. yaşını kutlayan Appstore ile ilgili bazı rakamları katılımcılarla paylaştı.

Cook'un paylaştığı rakamlara göre, Appstore 900 bin uygulamaya ev sahipliği yaparken bu uygulamaların 375 bini iPad ile tam uyumlu. Hatırlayacağınız üzere, bu rakamlar geçtiğimiz eylül ayında düzenlenen etkinlikte 700 bin ve 250 bin olarak listelenmişti.

Konuşmasında geliştiriciler yaptıkları ödemelerden de bahseden Cook, 5 milyarı son bir yılda olmak üzere geliştiricilere toplamda 10 milyar dolar kazandırdıklarını da belirtti. iOS'un mobil platformdaki toplam indirme gelirlerinin % 74'ünü oluşturduğunu da belirten Cook, geri kalan payın %20'sinin Android'e ait olduğunu da dile getirdi. 

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