Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

Electronic Arts ve Gameloft başta olmak üzere, iOS platformuna oyun geliştiren birçok geliştirici yapımlarında indirime giderek mobil oyunculara eğlenceli saatler geçirtecek bir indirim listesi sundu.

Aralarında The Amazing Spiderman, Mass Effect Infiltrator ve Super Monsters Ate My Condo! gibi yapımların da yer aldığı bu kısa süreli indirim listesi şu şekilde:





Bu listenin yanı sıra, daha önce belirtmiş olduğumuz indirimli yapımları da bir kez daha hatırlatalım:



