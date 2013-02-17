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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı
Electronic Arts ve Gameloft başta olmak üzere, iOS platformuna oyun geliştiren birçok geliştirici yapımlarında indirime giderek mobil oyunculara eğlenceli saatler geçirtecek bir indirim listesi sundu. 
Aralarında The Amazing Spiderman, Mass Effect Infiltrator ve Super Monsters Ate My Condo! gibi yapımların da yer aldığı bu kısa süreli indirim listesi şu şekilde: 

Bu listenin yanı sıra, daha önce belirtmiş olduğumuz indirimli yapımları da bir kez daha hatırlatalım:


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Kaan Berk 6 yıl
Teşekkürler linkler için.
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Smile75 6 yıl
İşine yaramazasa da indir. Belki bir gün lazım olur.
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MAVİT 6 yıl
hakansant
Real Racing 3 de ÜCRETSİZ Yeni Zelanda ve Avustralya App Store hesabında

Merhaba, tamamen Free to Play olarak hazırlanan Real Racing 3, belirtmiş olduğunuz Appstore'larda yayınlanmaktadır. Ancak, yapım henüz test aşamasındadır ve 28 Şubat tarihinde evrensel olarak yayınlanacaktır.
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MAVİT 6 yıl
regaibyigit.
tüm linkler ShaqDownı açıyor

Gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
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fuqollo 6 yıl
Monsters Ate My Condo kesinlikle deneyin
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hakansant 6 yıl
Real Racing 3 de ÜCRETSİZ
Yeni Zelanda ve Avustralya App Store hesabında
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farukbekl 6 yıl hakansant
hakansant

Real Racing 3 de ÜCRETSİZ
Yeni Zelanda ve Avustralya App Store hesabında

hesabımı avusturalya yaptım iniyor..:)
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regaibyigit. 6 yıl
tüm linkler ShaqDown'ı açıyor
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