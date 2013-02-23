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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı
Chillingo ve BitMonster başta olmak üzere, iOS platformuna oyun geliştiren birçok geliştirici yapımlarında indirime giderek mobil oyunculara eğlenceli saatler geçirtecek bir indirim listesi sundu.

Aralarında Lili, Trigger Fist ve Crow gibi yapımların da yer aldığı bu kısa süreli indirim listesi şu şekilde: 


Bu listenin yanı sıra, Hungry Shark serisinin geliştiricisi Future Games of London'ın da hafta sonu için indirime giderek birçok oyununu ücretsiz olarak sunduğunu hatırlatalım. Future Games of London'ın indirimli oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz.

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politikadam 6 yıl
Hadi bakalım :)
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babayigit 6 yıl
bazen geç kaldığım için bu tip indirimleri kaçırdığım oluyor. yok mu bunun daha kolay bir yolu, donanımhabere girmesem hiç haberim olmayacak.
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sinanerdem 6 yıl
işte bu süper konu :D
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plutonus 6 yıl
apps

apps everywhere
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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Yengec1907 6 yıl
teşekkürler gangster granny 2 güzele benziyor
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Smile75 6 yıl
Güzel oyunlar yok gibi varsa da 1-2 tane.
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Supportaydın 6 yıl
Sky gamblers air supremacy 3.59 a düştü
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