Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

Chillingo ve BitMonster başta olmak üzere, iOS platformuna oyun geliştiren birçok geliştirici yapımlarında indirime giderek mobil oyunculara eğlenceli saatler geçirtecek bir indirim listesi sundu.





Aralarında Lili, Trigger Fist ve Crow gibi yapımların da yer aldığı bu kısa süreli indirim listesi şu şekilde:









Bu listenin yanı sıra, Hungry Shark serisinin geliştiricisi Future Games of London'ın da hafta sonu için indirime giderek birçok oyununu ücretsiz olarak sunduğunu hatırlatalım. Future Games of London'ın indirimli oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz.