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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı
iOS platformu için oyun geliştiren birçok geliştirici yapımlarında indirime giderek mobil oyuncuların eğlence dolu vakitler geçirmesini sağlayacak kısa süreli bir indirim listesi oluşturdu.

Aralarında ORC: Vengeance, Real Racing 2 ve N.Y.Zombies 2 gibi yapımların da yer aldığı bu kısa süreli indirim listesi şu şekilde: 


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Nerevarine 6 yıl
2 saattir bu konuyu arıyorum. Biraz geç kaldınız bu konu için.
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robin scherbatsky 6 yıl
Melodivei anlayan bana anlatsın
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EXios 6 yıl
Worm run oyununu herkese tavsiye ederim gerçekten iyi olmuş.Temple run ve jetpack joyride severler için çok ideal olmuş gerek efektler(görsel) gerekse oynanış bence çok iyi.Akıcı bir oyun olmuş.



Not= İlk baktığımda dedim bu oyunun yapımcıları kim kesin dandik birşey çıkıcaktır dedim ama beni yanılttı.Resimlerdeki kadar net bir oyun çıkarmışlar.
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