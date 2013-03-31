Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

iOS platformu için oyun geliştiren birçok geliştirici yapımlarında indirime giderek mobil oyuncuların eğlence dolu vakitler geçirmesini sağlayacak kısa süreli bir indirim listesi oluşturdu.





Aralarında ORC: Vengeance, Real Racing 2 ve N.Y.Zombies 2 gibi yapımların da yer aldığı bu kısa süreli indirim listesi şu şekilde:



