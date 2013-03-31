Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

Haber Editörü
iOS platformu için oyun geliştiren birçok geliştirici yapımlarında indirime giderek mobil oyuncuların eğlence dolu vakitler geçirmesini sağlayacak kısa süreli bir indirim listesi oluşturdu.
Aralarında ORC: Vengeance, Real Racing 2 ve N.Y.Zombies 2 gibi yapımların da yer aldığı bu kısa süreli indirim listesi şu şekilde:
- HUEBRIX – Ücretsiz
- Melodive – Ücretsiz
- N.Y. Zombies 2 – Ücretsiz
- Worm Run – Ücretsiz
- 1112 episode 02 – 1.79 TL
- League of Evil – 1.79 TL
- League of Evil 2 – 1.79 TL
- ORC: Vengeance – 1.79 TL
- Polara – 1.79 TL
- Real Racing 2 – 1.79 TL
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Not= İlk baktığımda dedim bu oyunun yapımcıları kim kesin dandik birşey çıkıcaktır dedim ama beni yanılttı.Resimlerdeki kadar net bir oyun çıkarmışlar.