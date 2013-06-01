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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı
Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren mobil oyunları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.

Aralarında Bladeslinger, The Amazing Spider-Man ve Road Blaster gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:


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XanthiN 6 yıl
Teşekkürler
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Te Amo Querido 6 yıl
•The Dark Knight Rises gene 12tl ye fırlamış ilk indirimde satın almam şart güzel bir oyun.
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