Haber Editörü
Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren mobil oyunları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.
Aralarında Bladeslinger, The Amazing Spider-Man ve Road Blaster gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:
- Anthill – Ücretsiz
- Bladeslinger Ep. 1 – Ücretsiz
- Fragger – Ücretsiz
- Fragger HD – Ücretsiz
- Tasty Tadpoles – Ücretsiz
- Dexter the Game – 1.79 TL
- The Amazing Spider-Man – 1.79 TL
- The Dark Knight Rises – 1.79 TL
- Order & Chaos Online – 1.79 TL
- Road Blaster – 3.59 TL
- LIBERATION MAIDEN – 3.59 TL
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