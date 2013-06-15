Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren mobil oyunları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.

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Aralarında MARVEL VS. CAPCOM 2, Rayman Jungle Run ve Michael Jackson The Experience gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde: