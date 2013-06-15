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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı
Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren mobil oyunları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.

Aralarında MARVEL VS. CAPCOM 2, Rayman Jungle Run ve Michael Jackson The Experience gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:



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kızgınjapon 6 yıl
fandroidciler gelmiş yine :D arkadaşlar siz apkden almaya devam edin symbianda hiç uygulama satamadığından batmıştı sizinde sıranız gelecek belliki :)
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2622110012 6 yıl
RioShui
android için uygulamaların internetten apk dosyalarını indiriyorum öyle yüklüyorum paralı uygulama bedavaya geliyor :)

bu zekaylan fazla yaşamazsın hacı sen.
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joker9 6 yıl
hayirlisi
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DaRKFoRCeS 6 yıl
sonuçta o oyunu yazmak için adamlar baya bir zaman harcıyor. emek hırsızlığına katkıda bulunmayın. şurada şunu bunu indir diyenler oyun yazsa biride emek hırsızlığı yapsa 7/24 söverler. birazda satın almayı deneyin. android kullanıcısı olarak emek hırsızlığına karşıyım. ayrıca gift kart gibi kredi kartı kullanmamamıza sistem androide gelmeli. Apple ın bu ekosistemi çok güzel. her zaman bu sitedeki videolarda orjinal ürün savunulur ve tavsiye edilir.
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Peregrino 6 yıl
Fifa 13 1.79 unutulmuş sanırım.
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EstrEmO 6 yıl
Adamın Biri

Androidde geleneksel indirimsiz günler devam ediyor ama ben umutluyum.


Android e her hafta çarşamba ve haftasonu indirimler geliyor ama nedense haberi yapılmıyor.
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carter 6 yıl
Aslında başlığı klasik hafta sonu indirimleri olarak değiştirebilirsiniz. Adamlara helal olsun.
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Bay Zebani 6 yıl EstrEmO
EstrEmO

Adamın Biri

Androidde geleneksel indirimsiz günler devam ediyor ama ben umutluyum.


Android e her hafta çarşamba ve haftasonu indirimler geliyor ama nedense haberi yapılmıyor.

Benim bundan bile haberim yoktu hocam,apk kuruyorum bende mecburen.
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RioShui 6 yıl
android için uygulamaların internetten apk dosyalarını indiriyorum öyle yüklüyorum paralı uygulama bedavaya geliyor :)
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Tremonster 6 yıl RioShui
RioShui

android için uygulamaların internetten apk dosyalarını indiriyorum öyle yüklüyorum paralı uygulama bedavaya geliyor :)

Tebrikler. Ne mutlu sana.
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Lord Melkor 6 yıl RioShui
RioShui
android için uygulamaların internetten apk dosyalarını indiriyorum öyle yüklüyorum paralı uygulama bedavaya geliyor :)

Akıllı adamsın
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SiradanDusunceler 6 yıl RioShui
RioShui

android için uygulamaların internetten apk dosyalarını indiriyorum öyle yüklüyorum paralı uygulama bedavaya geliyor :)

Yani. Androidciler neden indirim beklerler anlamıyorum. Mis gibi apk olayı var. İndir dosyasını at telefona tamamdır :)
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General. 6 yıl
Para olsada alsak
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Bay Zebani 6 yıl
Androidde geleneksel indirimsiz günler devam ediyor ama ben umutluyum.
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necmisz 6 yıl Bay Zebani
Adamın Biri
Androidde geleneksel indirimsiz günler devam ediyor ama ben umutluyum.

Aferim sana
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ugurcankorkmaz 6 yıl
Hmm. Güzel uygulamalar ücretsizmiş. Bir İphone, İpad'imiz olsaydı da değerlendirseydik :(
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Konungariket Sverige 6 yıl
kaptım hemen sağolasınız
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Nerevarine 6 yıl ugurcankorkmaz
ugurcankorkmaz

Hmm. Güzel uygulamalar ücretsizmiş. Bir İphone, İpad'imiz olsaydı da değerlendirseydik :(

Sizin yerinizde olsam ki bilseydim ben de çok önceden yapardım. iTunes indirip bir tane ABD hesap oluşturup uygulamaları indirirdim. Sonra iPhone yada iPad alınca uygulamaları telefona atardım.

Bence böyle yapın.


Konuya dönecek olursam: Fury of the Gods çok güzel bir oyun. iAp Cracker kullandığım için çabuk sıkıldım her an silebilirim. Birde MJ'in oyununu indirmeyi düşünüyorum. R.I.P ben de çok severdim kendilerini.
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