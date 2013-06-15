Haber Editörü
Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren mobil oyunları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.
Aralarında MARVEL VS. CAPCOM 2, Rayman Jungle Run ve Michael Jackson The Experience gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:
- Beyond Ynth - Ücretsiz
- Cover Orange - Ücretsiz
- Fury of the Gods - Ücretsiz
- MotoHeroz - Ücretsiz
- Scurvy Scallywags - Ücretsiz
- Carnivores: Dinosaur Hunter Pro - 1.79 TL
- Fireball SE - 1.79 TL
- Fish Heroes - 1.79 TL
- Inferno+ - 1.79 TL
- MARVEL VS. CAPCOM 2 - 1.79 TL
- Michael Jackson The Experience - 1.79 TL
- muBlip - 1.79 TL
- Rayman Jungle Run - 1.79 TL
- Sky Gamblers: Storm Raiders - 1.79 TL
- Smash Cops - 1.79 TL
- Stargate SG-1: Unleashed Ep 1 - 5.49 TL
- World War Z - 6.99 TL
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bu zekaylan fazla yaşamazsın hacı sen.
Android e her hafta çarşamba ve haftasonu indirimler geliyor ama nedense haberi yapılmıyor.
Benim bundan bile haberim yoktu hocam,apk kuruyorum bende mecburen.
Tebrikler. Ne mutlu sana.
Akıllı adamsın
Yani. Androidciler neden indirim beklerler anlamıyorum. Mis gibi apk olayı var. İndir dosyasını at telefona tamamdır :)
Aferim sana
Sizin yerinizde olsam ki bilseydim ben de çok önceden yapardım. iTunes indirip bir tane ABD hesap oluşturup uygulamaları indirirdim. Sonra iPhone yada iPad alınca uygulamaları telefona atardım.
Bence böyle yapın.
Konuya dönecek olursam: Fury of the Gods çok güzel bir oyun. iAp Cracker kullandığım için çabuk sıkıldım her an silebilirim. Birde MJ'in oyununu indirmeyi düşünüyorum. R.I.P ben de çok severdim kendilerini.