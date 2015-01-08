Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aralık ayında KitKat kullanımı yükselişini sürdürdü

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
474
1
7
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Aralık ayında KitKat kullanımı yükselişini sürdürdü


Google'ın, hizmetlerine giriş yapan Android cihazlarını baz alarak hazırladığı aylık sürüm kullanım raporunun Aralık ayına ait olanı da yayımlandı. Rapora göre KitKat ve Jelly Bean arasındaki fark kapanıyor.

Rapora göre Jelly Bean sürümleri toplamda yüzde 46 kullanım oranına sahip. Grup içerisinde en yüksek kullanım oranı ise yüzde 20.3 ile 4.2.x sürümüne ait. Genel olarak ise en çok kullanılan sürüm yüzde 39.1 ile KitKat. Jelly Bean grup halinde olduğu için en çok kullanılan sürüm gibi görünüyor. 

Bunun haricinde Lollipop sürümüne ait herhangi bir işaret ortalıkta mevcut değil. Aslında Galaxy S5 ve LG G3 güncellemelere başlarken, Nexus 6 ve Nexus 9 tablet modelleri de satışa başlamıştı. Bununla birlikte iki milyar rakamına doğru yürüyen Android ekosisteminde Lollipop'lu cihaz sayısının henüz 20 milyon rakamına ulaşmadığı anlaşılıyor. 

https://developer.android.com/about/dashboards/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teknoturkiye 4 yıl
General Mobile Discovery kullanıları içinde Android 4.4 KitKat güncellemesini bilmeyenler içinde benden size yardım olsun buradan bakıp güncelleyebilirsiniz teknolojituru.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cntrl 4 yıl
Kim ne derse desin apple
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qmerzM 4 yıl
CyanogenMod, ParanoidAndroid vs. sağolsun.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkest earth 4 yıl qmerzM
TırnakMakasındaKiZincir

CyanogenMod, ParanoidAndroid vs. sağolsun.

%1lik falan bir kesimden bahsediyorsun hocam custom rom kullanıcıları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Biz hala 4.2.2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercandk 4 yıl
Birkaç ay sonra kitkat en çok kullanılan sürüm olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl
Bu kullanım oranının kullanıcı ile alakası yok ki. Üretici güncelleme verirse kullanıcı günceller, güncelleme vermezse güncellemez. Yani herkes güncelleme alsamasına rağmen kitkat oranı artmasa o zaman benimsenmedi derdik. Bununla birlikte android her sürümde gelişiyor, bu güzel bişey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl TP-LINK Archer C8 Router Video İnceleme 4 yıl Oculus Rift "crescent bay" Ölmeden önce mutlaka deneyin! 4 yıl ASUS ZenFone 2 ön inceleme 4GB RAMli ilk telefon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim