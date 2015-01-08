Aralık ayında KitKat kullanımı yükselişini sürdürdü









Google'ın, hizmetlerine giriş yapan Android cihazlarını baz alarak hazırladığı aylık sürüm kullanım raporunun Aralık ayına ait olanı da yayımlandı. Rapora göre KitKat ve Jelly Bean arasındaki fark kapanıyor.





Rapora göre Jelly Bean sürümleri toplamda yüzde 46 kullanım oranına sahip. Grup içerisinde en yüksek kullanım oranı ise yüzde 20.3 ile 4.2.x sürümüne ait. Genel olarak ise en çok kullanılan sürüm yüzde 39.1 ile KitKat. Jelly Bean grup halinde olduğu için en çok kullanılan sürüm gibi görünüyor.





Bunun haricinde Lollipop sürümüne ait herhangi bir işaret ortalıkta mevcut değil. Aslında Galaxy S5 ve LG G3 güncellemelere başlarken, Nexus 6 ve Nexus 9 tablet modelleri de satışa başlamıştı. Bununla birlikte iki milyar rakamına doğru yürüyen Android ekosisteminde Lollipop'lu cihaz sayısının henüz 20 milyon rakamına ulaşmadığı anlaşılıyor.

https://developer.android.com/about/dashboards/index.html