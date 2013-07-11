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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırma : App Store'da 580 bin uygulama zombi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırma : App Store'da 580 bin uygulama zombi

5. yılını geride bırakan ve mobil uygulama sektöründe yeni bir dönemi başlatan Apple'ın App Store uygulama mağazası, 50 milyar indirme rakamına ulaştı ve geliştiricilere de 10 milyar dolar dağıttı. Kulağa çok muazzam gelen ve geliştiricilerin iştahını kabartan bu rakamlar aslına göründüğü gibi değil.

Uygulama takip platformu Adeven tarafından yapılan App Store'a yönelik bir araştırma, veritabanlarındaki 888 bin uygulamanın 580 bininin hiçbir şekilde günlük öneri listelerine giremediğini ve çok az indirme sayılarına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu tarz uygulamalara ise zombi uygulamaları adı veriliyor.

Apple'ın geliştiricilere yönelik sunduğu vaatlerin aslında kalan 300 bin uygulama sahibine hitap ettiği belirtiliyor. Zombi uygulama sahipleri ise gelir elde edemiyor ve uygulamalarını geliştiremiyor.

Araştırmada akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 68'inin haftada 5 veya daha az uygulama kullandığı, pek çok uygulamanın indirildikten kısa süre sonra kullanıcı için önemini kaybettiği ifade ediliyor.

Araştırmacılar zombi uygulamaların temel sorununun geliştiricilerin kullanıcıyı cezbedecek özellikler sunamaması olduğunu aksi takdirde App Store'un ilgi gören uygulamaları listelerine aldığını dile getiriyor.
Görünürlük konusu tüm uygulama mağazalarında temel sorun ve en çok indirilen uygulamalar her yerde hemen hemen aynı. Uygulama mağazalarında yeni oyuncuların popüler olması çok nadir yaşanıyor. Her yeni uygulama geliştiricisi büyük engellerle baş etmek zorunda kalıyor.  

http://www.bbc.co.uk/news/technology-23240971 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
LegendM 6 yıl en beğenilen hollowman_
hollowman_

M4RLB0RO

hollowman_

android markete çöp diyenlere kapak niyetine...

İyide android halen bir çöp
Her uygulama her android işletiminde çalışmayabiliyor ve hatta çalışmıyor


O ne alaka yaw. Bu bahsedilen 300 bin uygulamanın tamamına yakını zaten androidde ya aynı yada muadilleriyle mevcut. Birçoğuda bütün sürümlere uygun vaziyette çalışıyor. Ha ilk çıktığından beridir makyajdan başka bir değişiklik yaşamayan ios un uygulama uyum olayı yaşamaması ile her versiyonda dağlar kadar değişikliğe uğrayan androidin uygulama uyum değişkenliği yaşaması gayet doğal. Uyum sorunu yaşayan uygulamalarda sürekli güncellenmeyen uygulamalar çoğunlukla. Büyük indirilme rakamlarına ulaşanların uyum sorunu yaşadığına rastlamadım. Donanım olarak belli bir seviye isteyen oyunlar istisna. Aynı mevzu ios ta da var sonuçta.

Kendinizi kandırmanın manası yok,2 senelik android kullanıcısı olarak söylüyorum,android market tamamen çöp

En basitinden popüler uygulamaların android ve ios sürümlerini karşılaştırın.Google'ın kendi yaptığı maps uygulamasındaki kalite bile 3,4 ay sonra android'e dün geldi
hollowman_M4RLB0ROhollowman_android markete çöp diyenlere kapak niyetine...
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M4RLB0RO 6 yıl hollowman_
hollowman_

android markete çöp diyenlere kapak niyetine...

İyide android halen bir çöp
Her uygulama her android işletiminde çalışmayabiliyor ve hatta çalışmıyor
hollowman_android markete çöp diyenlere kapak niyetine...İyide android halen bir çöpHer uygulama her andro...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Sucuklu Aşure 6 yıl
Tanınmış bir firmanın olması lazım ki hemen öne çıksın. Bkz. Gameloft,Rockstar Games,EA...
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myfranco 6 yıl
Zaten bütün uygulamaların ön planda olması biraz ilginç olurdu. Binlerce ve hatta sayısı milyona yaklaşan bu kadar uygulama içinde kaybolmamak imkansız. Asıl olan, uygulamaların görsel ve yazılımsal kaliteleri. IOS'ta, bu gayet iyi bir şekilde, başarılıyor. IOS'tan sonra en başarılı market tabiki android ancak gerek uygulamaların bedava kurulması, gerek bedava uygulamalardaki reklam fazlalığı, marketin çok geriden gelmesini sağlıyor. Sorun ise her cihaza uyacak işletim sistemi yapmaları. Halbuki belli bir standartı olan ve ondan ödün vermeyen işletim sistemi yapsalardı, hem cihazlar daha kaliteli çalışacak hem de ortada bu kadar çöp android cihaz olmayacaktı.
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allking 6 yıl
Haberde 300.000 uygulamanin dandik oldugu degil o uygulamalardan kimsenin haberdar olmayisi uzerinde durulmus. Haber bile okumuyor forum mileti. Ama sallamaya gelince sallar her yone.
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snomask 6 yıl
iphonecular sarmış başlığı. ios'u kötülemeyin yanarsınız :D
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Vtea 6 yıl
Walla haber yalan değil ancak diğer işletim sistemlerinde de farklı olduğunu sanmıyorum, bi windows phone lerde program indirince vs. de aynı şey yaşanıyordur diye düşünüyorum...
İnsan indiriyor kalıyor öyle...
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veteriner69 6 yıl
ThavenG
Google Playde bu sayı kaç acaba :) ?AppStorenin uygulamalarının kalitesi asla tartışılmaz.. Harika uygulamalar var.

Haberi ana fikrini hiç anlamamışsınız, appstore da harika uygulamar yok diyen mi var?
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digimon52 6 yıl
Kusura bakmayinda bunu sebebi gelisdiricilerde sebebi yapdiklari uygulamalri tanitmamalarindan kaynaklaniyor . bunun icin reklam , tanititim vesayra yapmalari lazimki uygulamalari gün yüzüne ciksin. Nekadar iyi tanitim o kadar iyi.
angy birds star wars´in reklamini yapmasa kim haberi olaciikkk veya angry birds friends mesela.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hollowman_ 6 yıl
android markete çöp diyenlere kapak niyetine...
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M4RLB0RO 6 yıl hollowman_
hollowman_

android markete çöp diyenlere kapak niyetine...

İyide android halen bir çöp
Her uygulama her android işletiminde çalışmayabiliyor ve hatta çalışmıyor
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Spleace 6 yıl
Google Playde bu sayı kaç acaba :) ?
AppStore'nin uygulamalarının kalitesi asla tartışılmaz.. Harika uygulamalar var.
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kungfukid 6 yıl Spleace
ThavenG
Google Playde bu sayı kaç acaba :) ?
AppStore'nin uygulamalarının kalitesi asla tartışılmaz.. Harika uygulamalar var.

Katılıyorum
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General. 6 yıl
Hayatın her anında olduğu gibi App Store'da da ALLAH yürü ya kulum diyecek :)
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carman1tr 6 yıl General.
web101

Hayatın her anında olduğu gibi App Store'da da ALLAH yürü ya kulum diyecek :)

aynen öyle...
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GokhanMaths 6 yıl
Bu yüzden uygulama geliştirmek istemiyorum
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carter 6 yıl
Çoğu geliştirici zaten belli bir yol katetmiş. Yeni geliştiricilerin de çok farklı uygulamalar ortaya koyarak ön plana çıkması lazım ki bu da maalesef çok zor.
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