Araştırma : App Store'da 580 bin uygulama zombi





5. yılını geride bırakan ve mobil uygulama sektöründe yeni bir dönemi başlatan Apple'ın App Store uygulama mağazası, 50 milyar indirme rakamına ulaştı ve geliştiricilere de 10 milyar dolar dağıttı. Kulağa çok muazzam gelen ve geliştiricilerin iştahını kabartan bu rakamlar aslına göründüğü gibi değil.





Uygulama takip platformu Adeven tarafından yapılan App Store'a yönelik bir araştırma, veritabanlarındaki 888 bin uygulamanın 580 bininin hiçbir şekilde günlük öneri listelerine giremediğini ve çok az indirme sayılarına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu tarz uygulamalara ise zombi uygulamaları adı veriliyor.





Apple'ın geliştiricilere yönelik sunduğu vaatlerin aslında kalan 300 bin uygulama sahibine hitap ettiği belirtiliyor. Zombi uygulama sahipleri ise gelir elde edemiyor ve uygulamalarını geliştiremiyor.





Araştırmada akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 68'inin haftada 5 veya daha az uygulama kullandığı, pek çok uygulamanın indirildikten kısa süre sonra kullanıcı için önemini kaybettiği ifade ediliyor.





Araştırmacılar zombi uygulamaların temel sorununun geliştiricilerin kullanıcıyı cezbedecek özellikler sunamaması olduğunu aksi takdirde App Store'un ilgi gören uygulamaları listelerine aldığını dile getiriyor.

Görünürlük konusu tüm uygulama mağazalarında temel sorun ve en çok indirilen uygulamalar her yerde hemen hemen aynı. Uygulama mağazalarında yeni oyuncuların popüler olması çok nadir yaşanıyor. Her yeni uygulama geliştiricisi büyük engellerle baş etmek zorunda kalıyor.

http://www.bbc.co.uk/news/technology-23240971