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Araştırma : Kullanıcıya en çok depolama alanı bırakan işletim sistemi Windows Phone

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
62
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırma : Kullanıcıya en çok depolama alanı bırakan işletim sistemi Windows Phone

Büyük etkinliklerle pazara sunulan amiral gemi akıllı telefonların kullanıcıya resmi listedeki kapasiteden daha azını sunması hayal kırıklığı yaratıyor. Hem işletim sistemi hem de yazılım anlamında daha gelişmiş sürüm ve teknolojileri cihazlarına koyan üreticiler bunun karşılığında kullanılabilir depolama alanını azaltıyor.

Hollandalı bir kuruluşun yaptığı araştırma, işletim sistemlerinin kullanıcıya sunduğu depolama alanını masaya yatırıyor. Araştırma 4GB, 8GB ve 16GB depolama kapasitesine sahip yaygın kullanımdaki cihazları ele alıyor.

4GB depolama kapasitesine sahip akıllı telefonlar ele alındığında Xperia J, Optimus L9 gibi modeller 2-2.3GB kullanım alanı sunarken, HTC 8S 3.6GB ile rakiplerinden oldukça ileride.

8GB kapasiteli akıllı telefonlarda ise Sony Xperia V 3.7GB gibi çok düşük bir alan sunarken, iPhone 4 modeli 6GB, Galaxy S3 mini 4.3GB, Galaxy S Advance modeli 3.9GB depolama alanı sunuyor. Bu kategoride liderler ise Lumia 620 7.2 GB ile Lumia 820 de 7.4GB ile sıralanıyor.

16GB kapasiteli modellere baktığımızda ise Galaxy S4 9.1GB ile son sırada. BlackBerry Z10 modeli 11.3GB, iPhone 5 13.4GB, iPhone 4S ise 14GB boş alan sunuyor. Bu kategorinin liderleri de 14.5GB ile HTC 8X ve 14.6GB ile Samsung Ativ S modelleri. 

Genel ortalama söz konusu olduğunda Android işletim sistemi 10.8GB ile en kötü ortalamaya sahip. BlackBerry işletim sistemi 11.3GB, iOS işletim sistemi 13.4GB, Windows Phone işletim sistemi de 14.2GB şeklinde sıralanıyor.

BlackBerry ve iOS sadece kendi cihazını üretip üçüncü taraf cihazlara izin vermediği için alan yönetimi tek elden ilerliyor. Windows Phone pek çok üretici ile çalışsa da sisteme müdahale izni vermediği için depolama alanını çok fazla kullanmıyor.

Android işletim sistemi ise üreticilerin yer verdikleri arayüz, yeni teknolojileri barındıran uygulamalar, satıcıların ön yüklü olarak sundukları reklam uygulamaları gibi sebeplerle kullanılan alanı iyice şişiriyor ve kullanıcıya tatmin edici bir alan bırakmıyor. Hafıza kartı desteği ile depolama alanı artırılsa da vaad edilen kapasitenin sunulmaması kullanıcıda hayal kırıklığı oluşturuyor.


http://wmpoweruser.com/dutch-consumer-protection-says-windows-phone-delivers-more-usable-storage-than-ios-android-or-blackberry/ Yorum Yaz
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THESTER 6 yıl en beğenilen
Amiral gemileri geçtimde alt segment bi telefon alinacaksa zaten Android almak buyuk hata olur. Android dusuk sistem ozelliklerine gore bir isletim sistemi degil. Onun yerine sistemi yormayan ve akici calisabilen wp cihaz almak en mantiklisi
Amiral gemileri geçtimde alt segment bi telefon alinacaksa zaten Android almak buyuk hata olur. Android dusuk sistem ozelliklerine gore bir isletim sistemi degi...
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3 Yanıt Yanıtla +41
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KenanK89 6 yıl
valla microsoft ve apple yıllardır işletim sistemi yapmakta. bu işi en iyi bilenlerde onlar. Microsofta güvenim sonsuz sistem konusunda wp8.1 herkesi şaşırtacağına inanıyorum microsoftun ve 2 seneye androidi geçecek bence.

şuan mağaza eksik olabilir evet. ama adamlar çalışıyo hergün birsürü uygulama ekleniyor. yani duraksama falan yok. (en azından virüssüz, ve fake uygulama yok). ayrıca instagramdır carttır curttur bunlarda microsoftun yapacağı bişe yok. uygulama firmasının işi.

sistem BENCE çok iyi. telefon için yapılan en seri sistem. kutucuk olayları zevke girer. ben windows 8 de severek kullanıyorum başlangıç ekranını ve bunu telefondan kullanmak apayrı bişe... telefonu özelleştirme taraftarı yada hergün farklı rom atma taraftarı değilim.

Micro çok büyük oynuyor. Bunu Herkes görecek.
valla microsoft ve apple yıllardır işletim sistemi yapmakta. bu işi en iyi bilenlerde onlar. Microsofta güvenim sonsuz sistem konusunda wp8.1 herkesi şaşırt...
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erci501 6 yıl
boş alan çok ama dolduracak uygulama yok.
1 Yanıt Yanıtla +16
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zesh 6 yıl
w8 androidi bitirmek amaçlı geliştirildi ve geliştirmeye devam edicek hedefine ulaşıcak 2 sene içinde
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gokhans19 6 yıl zesh
zesh

w8 androidi bitirmek amaçlı geliştirildi ve geliştirmeye devam edicek hedefine ulaşıcak 2 sene içinde


bitirse bitirse anca kendini bitirir 2 sene sonra
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Biyturs_OnSr 6 yıl
Masquerade89
WP daha 1 senelik işletim sistemi olduğu için olabilir mi?

Tamam 1 senelik işletim sistemi. O yüzden adı "8".
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Biyturs_OnSr 6 yıl
Anlayın artık kralın ayak sesleri bunlar.
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glos7777 6 yıl
WP ' da bişe yokki zaten o kadar depolama alanı da kalsın bi zahmet ^^
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tr-mchd 6 yıl
KenanK89

serhdemir
KenanK89
serhdemir
DemirKipi Instagram Androide kaç yıl sonra geldi? Daha Instagram yok diyen arkadaşlar, Androidde Instagram gelmeden önce kendinizi ezik hissediyor muydunuz? WP kullanıcıları ezik daha Instagram yok diyorsunuz da. IOSda Flash yok derdiniz. Androidde de yok şuan. O kadar sene Android kullandım. Şimdi diyorum ben o zamanlar boş yaşamışım. Telefon düzgün çalışsın diye yapmadığım şebeklik kalmadı. Kusura bakmasın da herkes kendi işletim sistemini yapıyor Google Linuxu alıyor üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyor onu da eline yüzüne bulaştırıyor. Google gitsin işletim sistemi yapsın. Bakalım görelim ona göre saygınlık kazansın gözümde. Tek bir telefon işletim sistemi kullanan arkadaşlar lütfen bilmediği şeyler konusunda yorum yapmasınlar.
Androidde flash var, marketten kalkması yok olduğu anlamına gelmiyor, öyle alternatif bir uygulama vs değil flash playerın ta kendisi gayet stabil çalışıyor, flash halen bir ihtiyac, ayrıca windowsda güncelleme almaya devam ediyor, web siteleri flashdan vazgecmediği sürece yok olmaz, wp ve ios kullanıcılarının şu sitede dizi izleyemiyorum vs gibi konularını okumaktan bıktım :) , ios her ne kadar uygulama kalitesi olarak daha iyl olsa da web deneyimi olarak android üstün bir işletim sistemi, bluetooth konusuna hiç girmiyorum ...
HTML 5 i gördükten sonra hala flash mı ? ilginç :) steve jobs un flash hakkındaki açıklamalarını unuttunuz sanırsam. sonra android de kaldırma kararı aldı. siz virüsler ve açıklar içinde yüzmeye devam edin ;)
Android zaten html 5 destekliyor :) , ama şu sitede bu sitede video izleyemiyorum diye yakınanların android kullanıcıları olmadığını tekrar hatırlatayım,webden flash kalkmadığı sürece steve jobsun ne dediğinin pek bir önemi yok, steve amca zamnında ceptellerindeki kamera ledflashı için de gece kim fotoğraf çekerki diyordu, bir sonraki iphone modelinde dediğini yutmak zorunda kaldı,tamam ticari bir deha olabilir ama steve amcayı artık kahin gibi görmekten vazgeçin,Virüs konusuna gelince androidde ne idiğü belirsiz bir şey yüklemediğiniz sürece virüs yemezsiniz, bu anlamda android windowstan çok daha güvenlidir .
desteklemek zorunda. ayrıca ipad kullanıyorum gayette istediğimi izleyebiliyorum. senin okudukların aleti araştırmadan kullananlar. ayrıca androidin markettinde ilk 100e giren uygulamaların 50 tanesi fake ve spamlardan oluşma. ayrıca virüs olarak program gerektiren tek sistem android bunuda kullanan herkes biliyor.


hocam sen çok uçmuşsun, ilk 100 uygulamanın 50 sinin neresi fake sorabilir miyim
lütfen bilmeden konuşmayalım [>:] virüs konusu içinde hali hazırda virüs programları var gayette işe yarıyorlar
kafanızın dikine gitmeyin lütfen bi etrafa bakın arada
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Carfreak 6 yıl
İçini dolduracak birşey olmadığı için normal değil mi?
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DemirKipi 6 yıl
Instagram Android'e kaç yıl sonra geldi? Daha Instagram yok diyen arkadaşlar, Android'de Instagram gelmeden önce kendinizi ezik hissediyor muydunuz? WP kullanıcıları ezik daha Instagram yok diyorsunuz da.

IOS'da Flash yok derdiniz. Android'de de yok şuan. O kadar sene Android kullandım. Şimdi diyorum ben o zamanlar boş yaşamışım. Telefon düzgün çalışsın diye yapmadığım şebeklik kalmadı. Kusura bakmasın da herkes kendi işletim sistemini yapıyor Google Linux'u alıyor üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyor onu da eline yüzüne bulaştırıyor. Google gitsin işletim sistemi yapsın. Bakalım görelim ona göre saygınlık kazansın gözümde.

Tek bir telefon işletim sistemi kullanan arkadaşlar lütfen bilmediği şeyler konusunda yorum yapmasınlar.
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serhdemir 6 yıl DemirKipi
DemirKipi
Instagram Android'e kaç yıl sonra geldi? Daha Instagram yok diyen arkadaşlar, Android'de Instagram gelmeden önce kendinizi ezik hissediyor muydunuz? WP kullanıcıları ezik daha Instagram yok diyorsunuz da.

IOS'da Flash yok derdiniz. Android'de de yok şuan. O kadar sene Android kullandım. Şimdi diyorum ben o zamanlar boş yaşamışım. Telefon düzgün çalışsın diye yapmadığım şebeklik kalmadı. Kusura bakmasın da herkes kendi işletim sistemini yapıyor Google Linux'u alıyor üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyor onu da eline yüzüne bulaştırıyor. Google gitsin işletim sistemi yapsın. Bakalım görelim ona göre saygınlık kazansın gözümde.

Tek bir telefon işletim sistemi kullanan arkadaşlar lütfen bilmediği şeyler konusunda yorum yapmasınlar.

Androidde flash var, marketten kalkması yok olduğu anlamına gelmiyor, öyle alternatif bir uygulama vs değil flash playerın ta kendisi gayet stabil çalışıyor, flash halen bir ihtiyac, ayrıca windowsda güncelleme almaya devam ediyor, web siteleri flashdan vazgecmediği sürece yok olmaz, wp ve ios kullanıcılarının şu sitede dizi izleyemiyorum vs gibi konularını okumaktan bıktım :) , ios her ne kadar uygulama kalitesi olarak daha iyl olsa da web deneyimi olarak android üstün bir işletim sistemi, bluetooth konusuna hiç girmiyorum ...
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar 2010 yılında arkadaşım android samsung marka telefon aldı ve türkiyede marketi bile aktif değildi şimdilerde ise android 1 numara fakat windows phone 8 daha şubat ayında lumia 920 ile çıkışa çıktı bende büyük araştırmalarım sonucu lumia 720 aldım ve gercekten gerek arayuzu gerekse calısmasıyla cok cok memnunum bunun yanında uygulama azlıgıdnan bahsetmişsiniz mutlaka vardır ama bir cok kullanıcının kullandıgı uygulamalar bence phone 8 de su an mevcut ve 2 yıl sonra bu pazarda windows phone 1 numara olabilir bence
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etlik 6 yıl
Windows phone şuan piyasada yeni; yükleyecek oyunlar, uygulamalar vs. gelince her akıllı telefonda olduğu gibi kapaste problemi ile karşı karşıya kalınacak.
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OvernightSensation 6 yıl
o alanı dolduracak bir şey kalmadıktan sonra ne işe yarar? ios'a sıkıcı işletim sistemi diyordum windows phone daha da rezalet ios bile canlılık ve kullanışlık bakımından ikiye katlar windows phone'u.
Not: Android kullanıcısıyım.
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Odysseus348 6 yıl
Dalga mı geçiyor bunlar? Lumia 820 kullanıyorum ve 5gb "diğer" kısmı sürekli şişiyor
youtube da video izleyemez oldum hafızayı devamlı doldurduğu için, şimdi yine fabrika ayarlarına geri döndürmem gerekiyor sabah sabah onunla uğraşıyorum


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