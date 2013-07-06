Araştırma : Kullanıcıya en çok depolama alanı bırakan işletim sistemi Windows Phone





Büyük etkinliklerle pazara sunulan amiral gemi akıllı telefonların kullanıcıya resmi listedeki kapasiteden daha azını sunması hayal kırıklığı yaratıyor. Hem işletim sistemi hem de yazılım anlamında daha gelişmiş sürüm ve teknolojileri cihazlarına koyan üreticiler bunun karşılığında kullanılabilir depolama alanını azaltıyor.





Hollandalı bir kuruluşun yaptığı araştırma, işletim sistemlerinin kullanıcıya sunduğu depolama alanını masaya yatırıyor. Araştırma 4GB, 8GB ve 16GB depolama kapasitesine sahip yaygın kullanımdaki cihazları ele alıyor.





4GB depolama kapasitesine sahip akıllı telefonlar ele alındığında Xperia J, Optimus L9 gibi modeller 2-2.3GB kullanım alanı sunarken, HTC 8S 3.6GB ile rakiplerinden oldukça ileride.





8GB kapasiteli akıllı telefonlarda ise Sony Xperia V 3.7GB gibi çok düşük bir alan sunarken, iPhone 4 modeli 6GB, Galaxy S3 mini 4.3GB, Galaxy S Advance modeli 3.9GB depolama alanı sunuyor. Bu kategoride liderler ise Lumia 620 7.2 GB ile Lumia 820 de 7.4GB ile sıralanıyor.





16GB kapasiteli modellere baktığımızda ise Galaxy S4 9.1GB ile son sırada. BlackBerry Z10 modeli 11.3GB, iPhone 5 13.4GB, iPhone 4S ise 14GB boş alan sunuyor. Bu kategorinin liderleri de 14.5GB ile HTC 8X ve 14.6GB ile Samsung Ativ S modelleri.





Genel ortalama söz konusu olduğunda Android işletim sistemi 10.8GB ile en kötü ortalamaya sahip. BlackBerry işletim sistemi 11.3GB, iOS işletim sistemi 13.4GB, Windows Phone işletim sistemi de 14.2GB şeklinde sıralanıyor.





BlackBerry ve iOS sadece kendi cihazını üretip üçüncü taraf cihazlara izin vermediği için alan yönetimi tek elden ilerliyor. Windows Phone pek çok üretici ile çalışsa da sisteme müdahale izni vermediği için depolama alanını çok fazla kullanmıyor.





Android işletim sistemi ise üreticilerin yer verdikleri arayüz, yeni teknolojileri barındıran uygulamalar, satıcıların ön yüklü olarak sundukları reklam uygulamaları gibi sebeplerle kullanılan alanı iyice şişiriyor ve kullanıcıya tatmin edici bir alan bırakmıyor. Hafıza kartı desteği ile depolama alanı artırılsa da vaad edilen kapasitenin sunulmaması kullanıcıda hayal kırıklığı oluşturuyor.





http://wmpoweruser.com/dutch-consumer-protection-says-windows-phone-delivers-more-usable-storage-than-ios-android-or-blackberry/