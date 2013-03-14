Araştırma : iPad mini'ye olan ilgi 6 ayda yaklaşık ikiye katlandı





Apple'ın rekabetin iyice yoğunlaştığı 7 inçlik tablet pazarına adım attığı iPad mini modeli ilk başlarda eleştirilse de standart iPad modelinden daha fazla ilgi görmeye başladığı araştırmalara yansıyor.





TechBargains tarafından yapılan bir ankete göre iPad mini modeline olan tüketici ilgisi Eylül ayından bu yana artış göstererek yüzde 33'e çıktı. Eylül ayındaki söylentilerden yola çıkılarak yapılan ankette iPad mini'ye olan ilgi yüzde 18 civarındaydı. Artışın yaklaşık iki kat olması ise iPad mini modelinin tüketicinin ilgisini çekmeyi başardığını gösteriyor.





Tüketicilerin yeni nesil iPad mini'den beklentilerine gelince ankete katılanların yüzde 87'si daha uzun batarya süresi, yüzde 85'i daha hızlı işlemci, yüzde 77'si daha yüksek çözünürlüklü ekran, yüzde 76'sı USB portu olmasını istemiş.





Farklı analiz rakamlarına göre bu yıl 191 milyon Android tablet satılacakken, ucuz tabletlerin 50-60 milyon civarında satış yapacağı ve 7 inçlik Android tabletlerin de tüm iPad satışlarını geride bırakacağı tahmin ediliyor.





Uzun süre tablet pazarında hakimiyet süren iPad'in yıl sonuna doğru tahtını Android'e kaptırması artık beklenen bir durum. Bu bakımdan Apple'ın yeni nesil iPad mini ve iPad modellerinin tanıtımını biraz daha erkene alacağına dair pek çok iddia gündeme geliyor.

http://www.slashgear.com/ipad-mini-interest-has-doubled-in-under-6-months-13273765