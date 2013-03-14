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Araştırma : iPad mini'ye olan ilgi 6 ayda yaklaşık ikiye katlandı

6 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırma : iPad mini'ye olan ilgi 6 ayda yaklaşık ikiye katlandı

Apple'ın rekabetin iyice yoğunlaştığı 7 inçlik tablet pazarına adım attığı iPad mini modeli ilk başlarda eleştirilse de standart iPad modelinden daha fazla ilgi görmeye başladığı araştırmalara yansıyor.

TechBargains tarafından yapılan bir ankete göre iPad mini modeline olan tüketici ilgisi Eylül ayından bu yana artış göstererek yüzde 33'e çıktı. Eylül ayındaki söylentilerden yola çıkılarak yapılan ankette iPad mini'ye olan ilgi yüzde 18 civarındaydı. Artışın yaklaşık iki kat olması ise iPad mini modelinin tüketicinin ilgisini çekmeyi başardığını gösteriyor.

Tüketicilerin yeni nesil iPad mini'den beklentilerine gelince ankete katılanların yüzde 87'si daha uzun batarya süresi, yüzde 85'i daha hızlı işlemci, yüzde 77'si daha yüksek çözünürlüklü ekran, yüzde 76'sı USB portu olmasını istemiş.

Farklı analiz rakamlarına göre bu yıl 191 milyon Android tablet satılacakken, ucuz tabletlerin 50-60 milyon civarında satış yapacağı ve 7 inçlik Android tabletlerin de tüm iPad satışlarını geride bırakacağı tahmin ediliyor.

Uzun süre tablet pazarında hakimiyet süren iPad'in yıl sonuna doğru tahtını Android'e kaptırması artık beklenen bir durum. Bu bakımdan Apple'ın yeni nesil iPad mini ve iPad modellerinin tanıtımını biraz daha erkene alacağına dair pek çok iddia gündeme geliyor.

http://www.slashgear.com/ipad-mini-interest-has-doubled-in-under-6-months-13273765 Yorum Yaz
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jackhammer 6 yıl en beğenilen
yaklaşık 1 aydır kullanıyorum ve çok memnunum daha once 2 adet farklı android tablet kullandım, ekranı akıcılığı hafıflıgı kullanıslıgı mukemmel, retina takıntım yok, telefonum android bu ise ios oldukca memnunum
yaklaşık 1 aydır kullanıyorum ve çok memnunum daha once 2 adet farklı android tablet kullandım, ekranı akıcılığı hafıflıgı kullanıslıgı mukemmel, retina takınt...
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Node 6 yıl
Onlar sadece tablet. Bu iPad...
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DH Misafiri 6 yıl
of topic: acer s7 incelemesi istiyoruz.
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Celtic Warrior 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
of topic: acer s7 incelemesi istiyoruz.

Retina display gelince almayi dusunmuyorum acikcasi.
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tenghis 6 yıl
Bu tableti alalı iki hafta ancak oldu. Koluma bir ağrı saplandı. Bir çeşit carpel tunnel sendromu oluşmuş. Artık nasıl, kaç saat elimde tuttuysam. Velhasıl hafifliği yüzünden benim gibi abartmayın. Arada dinlendirin elinizi. Macbook pro da var evde, ama yüzüne bakmaz oldum. Hakikaten ipad başka birşeymiş.
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bayraak 6 yıl
Telefon Android Tablet iOS.
2. Nesil iPad Miniden çok umutluyum. 3G yi bekliyoruz
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cengizhan1903 6 yıl
Hafif olmasi super.Ipad 4 kalas gibi
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__Nikolaus__ 6 yıl
600 TL ye 32 gb versiyonunu bulsaydim şahsen iPad mini alirdim ama fazladan 300 400 liraya degcek bir urun değil.

Yinede ayni satis fiyatinda platform farki sebebi için iPad mini tercihim olurdu basarili buluyorum
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falcon5234 6 yıl
jackhammer
yaklaşık 1 aydır kullanıyorum ve çok memnunum daha once 2 adet farklı android tablet kullandım, ekranı akıcılığı hafıflıgı kullanıslıgı mukemmel, retina takıntım yok, telefonum android bu ise ios oldukca memnunum

bende aynı şekilde telefonda galaxy s3 tablette ipad mini kullanıyorum. 600-700tl ye alacağınız android tabletlerden çok daha sağlam, akıcı, ince, ısınmayan ve bence ideal ekran boyutlu. 3 senedir android telefon kullanıyorum. kullanmaya devam edeceğimde. ama telefonda android tablette ipad mini.
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Node 6 yıl
Onlar sadece tablet. Bu iPad...
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GeyikVakti 6 yıl
100 lirayada android tablet var 400 lirayada.

Bu kiyaslamalar yanlis. Dogrulugu icin ipad satisini fiyati dolayisiyla 4 le carpsinlar
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jackhammer 6 yıl en beğenilen
yaklaşık 1 aydır kullanıyorum ve çok memnunum daha once 2 adet farklı android tablet kullandım, ekranı akıcılığı hafıflıgı kullanıslıgı mukemmel, retina takıntım yok, telefonum android bu ise ios oldukca memnunum
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